BOŠNJAČKI SVIJET I SRPSKI SVET, braća Muhamed i Vukan : Muhamed Mahmutović, hadžija i džamijski spisateljski moljac ‘čisti’ po islamskom, a Nebojša Vukanović bh parlamentarac i šef stranke ‘Za pravdu i red’ ‘mete’ po srpskom Sarajevu

Dvije formalno-pravno različite a u suštini iste izjave koje su mediji prenijeli prije par dana, govore nam veoma upečatljivo dokle se srozalo bh društvo i država i koliko je nacionalistički zaraženo. Obje dolaze od poznatih i javnih ličnosti koje godinama muzu budžetske, državne i ostale lešinarske izvore love a bukvalno i bez ikakve moralne ili zakonske odgovornosti pišaju po državi, pa i po vjeri sa kojom se znaju okititi i pohvaliti.

Muhamed Mahmutović, bošnjačko ‘čudo od pera i književnosti’, nekadašnji izbjeglica iz džemata Švedske i umalo bh parlamenatarac u propaloj stranci hodže Senada Šepića iz Cazina i još veći ‘ibret’ od novinara, ‘kolumniste’ web sraone IZBiH Bošnjaci.net i zasrane kopije -njegovog ‘senzor.ba’ portala, prokomentarisao je izjave Emira Kusturice poznatog svjetskog i bh režisera u vezi litijuma i njegovog očiglednog sukoba sa vlašću Srbije, na samo njemu svojstven način, na način ‘obrijanog vehabije’, zagovarača ‘odreda za tihe i tajne likvidacije’ onih koji su protiv Bošnjaka, vjere i države i ddobro plaćenog zaštitnika islamske BiH i ‘čistog’ Sarajeva.

‘Nemanji Kusturici, poznatijem po imenu Emir, desilo se isto što se desi svakom ko izda svoju domovinu, narod, vjeru… Poznato je kako su u historiji ljudskog roda prolazili takvi (ne)ljudi i nije se ništa drugo očekivalo ni u njegovom slučaju. Za to vrijeme, Nemanja Kusturica, objavljuje nostalgične priče o svom Sarajevu, kupuje opremu za brijanje i sprema da se ponovo okupa nakon trideset i kusur godina, jer ovakav ne može među svoje Bošnjake!’. Klasična i odviše poznata ideologija’građanske’ i sekularne države o ‘čistoj vjeri i čistoj zemlji’ iz islamske kuhinje Sarajeva.

Nekako istovremeno, sličnu balegu suživota, ispljunuo je bh parlamenatarac Nebojša Vukanović, inače skoro svakodnevna zvijezda bošnjačke medijske halabuke kojoj bi pozavidio čak i SDA ‘zakonodavac’ iz Mostara Džafer Alić sa svojom mudrošću o vlasništvu savjesnih muslimana nad državom i neodgovrnim podstanarima u njoj Srbima i Hrvatima. Ostao je ushićen i Muhamedov ‘pajdo’ vehabija Nihad Aličković poznati ‘čistač’ Sarajeva Reisa Kavazovića i ‘probošnjačke’ elite u glavnonm bh Gradu na čelu sa Benjaminom Karić šeficom ‘sarajevskih komunalaca’.

Vukanović, inače simpatični i vickasti lik poput klona nekadašnjeg Draška Stanivukovića načelnika Banja Luke je čest gost Senada Hadžifejzovića, čim nešto fino za Bošnjake ‘izvali’ na sjednici Skupštine Republike Srpske u vezi Dodika, eto ga pred kamere. Ovaj put je na svom blogu kupovinu stanova na Palama prokomentarisao ovako.

‘Po podacima do kojih sam došao, u Istočnom Sarajevu danas ima najmanje 700 stambenih jedinica u vlasnistvu ljudi iz Federacije. Mi stanovnici Istočnog Sarajeva kao “ bolji dio Bosne i Hercegovine“ smo u nezavidnom položaju i u manjoj platežnoj moći od ljudi sa druge strane entitetske granice. Mi smo željeli da napravimo novi grad, na našoj zemlji i da njime upravljamo. To što su nam zabranili da se grad zove Srpsko već Istocno Sarajevo ne znači da ono to više nije. Ako ovako nastavimo ono neće jos dugo biti naše!

‘Čistoća’ je pola zdravlja i pola Sarajeva, također.

‘Našla’ se braća a narod plaća.

photo : nas dva brata oba ratujemo – Muhamed Mahmutović lijevo, Nebojša Vukanović, desno, arhiv