Utica NY : Kad načelnik u Americi sa muftijama reže vrpce i otvara davno otvorenu džamiju, onda je logično da sin hadžije i vlasnika te privatne ‘zapadnobosanske’ takozvane ‘autonomaške’ džamije Nedžad Smajić kupi nekretnine od opštine Utica NY koje vrijede pola miliona za – 100.000 dolara!

– Nedžad Smajić je vlasnik građevinske kompanije i uzoriti džematlija u našem gradu Utica NY gdje u prečniku od dva km imamo, hvala Bogu i načelniku četiri bosansko-bošnjačke džamije i 16 kafana (ne računajući džamijske kafane u džamijama koji se zovu restoranima) da se veselimo.

No, za razliku od mnogih sličnih vlasnika bh firmi, Smajić se pored biznisa bavi i političarenjem, što mu donosi prednost u poslu, što on balansiranjem u opštinskoj vlasti kao član Demokratske stranke to zna i iskorititi. Iako je prije mnogo godina umalo postao članom opštinskog vijeća gdje zemljaci ‘jurišaju’ od izbora do izbora jer znaju gdje je izvor moći, posla i love (tada je Sud odlučivao o krajnjem ishodu, toliko je bio blizu za razliku og Hanke Grabovice sadašnje šefice kompromitovane udruge ‘BACA’ koja je u bitkama za fotelje i to oprobala ali totalno loše prošla), taj poraz ga nije udaljio o opštine. Prijašnji načelnik David Roefaro vlasnik pogrebnog društva u kojem završavaju svi ‘naši’ umrli prije ukopa i koji se toliko slizao sa džematima i muslimanima da je to iziritiralo čak i poslovično hladne Amerikance a on počeo nositi zelenu kravatu (osim crkve koja je konvertovana u džamiju dao im je i opštinski park za parking, zapošljavao je tamo needucirane kadrove, čak i osobe sa policijskim dosijeom po preporuci džemata a pod maskom da pomaže ‘bosansku zajednicu’ -‘Bosnian Community’), njegovi nasljednici načelnici Palmieri a zatim i najnoviji Mike Galime su nastavili sa starom praksom i po uspje­šnom receptu : ‘mi vama ovo, vi nama ono-glasove’.

– Smajić je nakon poraza za opštinsko vijeće rehabilitovan tako što ga je pomenuti Roefaro smjestio u nekakav pododbor za poslovanje i pomoć zajednici, osmišljen samo ‘za pomoć Bosancima’ kojih uzgred nema jer su skoro svi Bošnjaci. Rezultat rada tog ‘Odbora’ je nevjerovatna suradnja sa odjelom za urbanizam opštine (Urban Renewal Agency) gdje se odlučivalo na tenderima o prodaji kuća i drugih nekretnina i poslovnih prostora pod povlaštenim okolnostima. Kad ‘nas’ je ‘krenula karta’ i još ‘nas’ drži. Ono što je nekad u vrijeme Roefaro-a za našu raju bio automehaničar i zaštitar tog načelnika Fahir Garić koji je tamo u Opštinu ‘ulazio nogom’ i uhljebio koga je htio, čak i sina, ili izvjesni mračni tip sa policijskim dosijeom i nadimkom ‘Buda’, sada je Nedžad Smajić, sin utičkog hadžije Bajre Samjića kojeg Bošnjaci zovu pravilno BAjra. I kod tendera i kod zapošljavanja, uz zna se, pripomaganje džemata i udruge ‘BACA’.

– Stoga, iako su svi bh mediji izvještavali o ‘uspjehu’ kroz otvor davno otvorene privatne džamije 18. septembra ove godine i uvećavali broj bh izbjeglica do 8.000 a statistike govore da ‘nas’ ima malo više od 6.000, prisustvo sadašnjeg načelnika inače Republikanca tom događaju izgledalo je pomalo nestvarnim ali prepoznatljivo. Načelnik je prvo odslušao molitve sjedeći skrušeno uz hadžiju Smajića i ostale ahmedije odavde i iz Bosne (čak i uz one koji su ratne uniforme zamijenili mantijom i ahmedijom) a onda je i presjekao vrpcu Bajrine privatne džamije koja je od ‘autonomaške’ postala Reisova, slika već viđena. I BajrA se uslikao kako otključava svoju džamiju kao da mu je to prvi put.

Kasnije, dok se još državni tužilac nije javno očitovao o istrazi zloupotreba donacija Hanke Grabovice iz afere udruženja ‘BACA’, isti načelnik se ukazao i na zakopavanju temelja spomeniku Otomanske fiskije ‘Sebilj’ u parku našeg grada, rame uz rame sa Hankom o čijim ‘zulumima’ smo slušali skoro godinu dana.

– Našem veselju nije bilo kraja kad je načelnik ‘prepoznao’ naše kvalitete pa nam se ‘odužuje’ spomenikom Otomanske Turske, posebno kad je pohvalio Smajića i još jednu firmu uzoritog džematlije koji će navodno ‘nako i za džabe sagraditi ovaj ‘istorijski spomenik’ za buduće generacije. Kad smo malo zavirili u ovu ljubav, vidjeli smo da postoje i razlozi za zvuk načelnikovih makaza i odjek krampa u temeljima ‘Sebilja’.

Saznali smo tako da je Smajić ‘junior’ još 24. marta ove godine kao ‘jedini zainteresirani’ kupio od opštine nekretnine i zgrade na površini od skoro dva duluma, 20.000 squernih metara na adresi 1904 Erie St, Utica NY, u poslovnoj zoni gdje će navodno praviti parking za kamione i prikolice. I to, bratski i onako baš povoljno, sve je platio ili će platiti 100.000 dolara a potpisao načelnik – otvordžija. Isti dan je još jedan džematlija koji je već donirao Hanki 1.000 dolara kao ‘navlakušu’ za ‘Sebilj’ Damir Klempić pokušao kupiti kuću ali nije imao sreće kao Smajić, prijavilo se više ponuđača. Pored Smajića, za ovu nekretninu se nije javio niko drugi i naizgled sve je onako po zakonu i fer takmičenju, međutim nije baš tako.

Januara ove godine opština je (Renewal Agency) oglasom za ove nekrentine tražila blizu pola miliona dolara, da bi za dva mjeseca Smajić iste kupio za petinu cijene. Čak i poznata firma ‘Zillow koja se bavi nekretninama procjenjuje ovu imovinu na 581.395.00 dolara, ali kad se kao jedini pojavi ovakav kupac, onda cijena zna i pasti. Kao u domovini, kao da je prepisano sa nekog bh tendera.

Ko onda ne bi pozvao načelnika da otvori džamiju, a? I pohvalio ‘naše uspjehe u dijaspori? Ili pohvalio Smajića što će riljati ‘za džabe’ i praviti ‘Sebilj’. Evo, ja drugi, jer ne mogu biti prvi, hvalim i pozdravljam.

photo : desno- procjena nekretnina na adresi 1904 Erie St, Utica NY firme ‘Zillow’, lijevo – načelnik grada Utica NY Mike Galime na otvoru džamije 18.09.2024, drugi zdesna, iza ahmedija, arhiv