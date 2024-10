Bespotreban skandal : WUC – Svjetski Kongres Ujgura muslimana Kine u suradnji i po dogovoru sa Vijećem Kongresa Bošnjaka održaće u Sarajevu krajem ovog mjeseca sesiju i izbor organa ovog udruženja, ambasada Kine reagovala, zvanična bh vlast nijema čak više, učestvuje u tome igrajući se pojmom ‘genocid’.

Poznato je, nažalost, da bh državnu kako unutrašnju tako dobrim dijelom i vanjsku politiku oblikuju razne ‘nevladine organizacije i udruženja’ uz sponzorstvo Islamske Zajednice BiH i njenih predstavnika od kojih su mnogi u zvaničnim državnim strukturama, što državu BiH nepotrebno uvlači u konflikte i svađe sa stranim državama ali se njihove aktivnosti podržavaju, što se reflektuje u rušenje odnosa ne samo sa susjedima u Regionu već i šire u svjetskim okvirima. Pored domaćih koje su se nakotile do te mjere da se ni ne zna tačan broj i mjere se u hiljadama koje parazitiraju na državnom budžetu, u BiH sasvim javno djeluju i slične organizacije i udruženja stranih država, koje sasvim javno i ‘normalno’ organizuju politiku svojih država ili čak organizuju proteste po glavnom bh gradu i drugim gradovima Kantona. Ko što su udruženja Palestine ili Turske.

Posebno je važno naglasiti da se te i slične organizacije iako uglavnom vjerskog karaktera i oformljene uglavnom za promociju i zaštitu islama, muslimana i njihove ugroženosti svuda u Svijetu, iza plašta demokratskih prava usmjeravaju u vode polititičke akcije, čime se javno i otvoreno miješaju u strane države i uvlače BiH u te bespotrebne skandale. Ono što se stalno spočitava Americi koja ‘želi i hoće da bude svjetski policajac u uređenju demokratije na njen način’, ova udruženja potpomognuta IZBiH i njenim članovima u državnoj vlasti rade u Sarajevu tako da se stavljaju u funkciju ‘svjetskog policajca za zaštitu prava muslimana i vjere’. Nema pedlja na Kugli Zemaljskoj gdje žive muslimani a da se BiH na ovaj način nije uključila ili umiješala, žešće i strastvenije nego za ugrožavanje bilo kojih drugih prava muslimana u rođenoj zemlji i njihovih problema. ‘Bošnjački svet’ po uzoru na ‘srpski svet’ je u stalnoj aktivnosti.

Svakako da je sasvim demokratski podržati zaštitu ljudskih prava, međutim u BiH nikako ne mogu i neće da shvate da se to ne radi na ovakav način i da BiH i svjetskim okvirima nije niko i ništa da bi se osim štete po državu išta drugo tim ostvarilo. Stoga se ovakav ‘glas’ i ovakva ‘borba’ može okarakterisati čistim promašajem a kolike su štete po državu u globalnim odnosima gdje dominiraju interesi koji se tiču i naše države, suvišno je raspravljati. Vidjeli smo na primjeru Palestine i Izraela, vidjeli smo kod dešavanja u Ukrajini kakvi su dometi djelovanja tih stranih udruga u našoj zemlji i koliko su štetni njihovi odjeci, napose štetnost takvog djelovanja se odrazilo i kod donošenja Rezolucije o genocidu u UNu, samo što to namjerno ne vide u BiH.

Jedno takvo slično okupljanje najavljeno je za 27. oktobar a organizuje ga ‘Svjetski Kongres Ujgura Kine (WUC) u Sarajevu.

Prava muslimana Ujgura Kine, Ujguri su eto potražili u Sarajevu, od sada će mo pa u buduće pored nikakvih odnosa sa Izraelom, Rusijom, da i ne spominjem Srbiju Hrvatsku, imati problem i sa Kinom, budući da je ambasada Kine u Sarajevu već reagovala i navodno ‘zaprijetila’. Problem Ujgura u Kini nije od jučer ali Sarajevo je sebi uzelo u ruke policijski pendrek i stalo na branik vjere i islama. Ne zna se imaju li Ujguri kakvu udrugu registrovanu u Sarajevu niti se zna gdje je sjedište ove organizacije, ali dobivena je podrška i dva dana će se raspravljati o pravima muslimana u Kini i čak, biraće se vodstvo i organi Kongresa. Kako će se to izvesti saznaćemo kad se Kongres održi ali ono što se zna, to je da je ovaj događaj dogovoren 11. jula ove godine nakon posjete Potočarima od strane članova Kongresa Ujgura. Skup je dogovorila ‘nevladina udruga’ Vijeće Kongresa Bošnjaka i bošnjačkih intelekualaca, a podržala ga je i sama bh vlast, budući da je u organizaciju direktno uključen pored sekretara Vijeća Emira Zlatara, i bh parlamentarac Sejfudin Hodžić, savjetnik predsjedavajućeg/zamjenika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, inače član tranke za BiH.

Ujguri – kineski muslimani imaju problema u Kini i da se njihova prava ugnjetavaju i krše na vrlo perfidan i agresivan način o čemu je raspravljala i UN organizacija kada je još 2022. utvrđeno kršenje ljudskih prava ove zajednice muslimana, nije novost. Zna se da je ova zajednica koja broji na desetine miliona poprilično u sukobu sa vlašću Kine koja ih okrivljuje za radikalni islam i nepoštivanje vlasti dok oni tvrde da ih vlast ciljano ugnjetava jer su muslimani, međutim Kongres njihovih predstavnika u našoj zemlji neće im ništa pomoći, dok će se odnosi sa Kinom usložniti i pogoršati, njihovo stanje se održavanjem ovakvog za Kinu provokativnog skupa neće promijeniti.

Vijeće Kongresa Bošnjaka djeluje još od bh rata i u suradnji sa Alijom Izetbegovićem učestvovalo je zdušno u promjeni imena nacije bh muslimana u bošnjačku, aktivno je uvijek u bh politici i po nalogu i potrebi ‘talasa’ često i prečesto ali se postavlja pitanje otkud i kako su baš Ujguri ‘našli’ BiH za održavanje svog Kongresa, ako ga ne mogu il ne smiju održavati u Kini? Kao da nigdje i niko ne brine o pravima muslimana i vjere osim u BiH? Taj proces sa udruženjima je uveliko ozakonio i Emir Suljagić iz MC Potočara printajući knjige o genocidu po Africi kao da je tamo bio te sa najavom udžbenika za djecu u BiH koje su u pripremi.

Odgovor je jasan, ‘mi Bošnjaci’ smo oni koji te probleme rješavamo i nije isključeno da se ne umiješamo i u prava muslimana u Sudanu ili bilo gdje u Africi i Aziji, ostalo nam je možda još da se posvađamo sa Indijom, pa da se proces zaokruži.

Interesantno je a ‘domaće i naše’, da su iz Vijeća Kongresa Bošnjaka u suradnji sa ‘braćom Ujgurima’ već ova kršenja prava u Kini proglasili ‘genocidom’, to je čisto i odviše poznato poigravanje sa ovim pravnim pojmom krivičnih djela, tim prije jer tako to nisu okvalifikovali čak ni pri UNu. Mediji već sada pripremaju bh narodne mase na navikavanje naslovima ‘Od bosanskog do ujgurskog genocida’, najavljujući ovaj Kongres Ujgura. Dakle, nismo ‘brendirali’ kao Emir Suljagić samo ‘bosanski’ već i strani ‘genocid’. I obavezno smo našli vezu između ‘našeg’ i ‘njihovog’, bez toga ne ide. Vezu i sličnost smo poigravajući se žrtvama našli i u Palestini i u Ukrajini sve dok njihov predsjednik nije podržao Izrael kada smo ih zaboravili, svuda gdje su žrtve muslimani, veza proradi.

ANTRFILE

Ovo djelovanje stranih udruga i partija u BiH, otpočeo je Bakir Izetbegović kada je prije pet/šest godina organizovao za ‘brata’ Erdogana skup njegove partije u BiH pa ga proglasio ‘Poslanikom’ a iskritikovao gospođu kancelarku Merkel što mu nije to dozvolila u Njemačkoj, nakon čega smo dobili ono ‘nas muslimane kršćani Njemci ne vole’. Poslije Kongresa Ujgura, slično će biti i sa Kinom, koju SDA u zadnje vrijeme sve češće priziva umjesto ‘mrskog Zapada’ sve skupa sa Putinom, kroz usta političkog imbecila Harisa Zahiragića, međutim biće interesantno da li će Kongresu prisustvovati savjetnik Reisa Kavazovića, planetarni zaštitinik muslimana i ‘žrtva genocida’ kako je za sebe ustvrdio ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić bivši Reis. Da, onaj penzioner koji je cvijet Srebrebnice okačio na rever ahbaba Ramzana Kadirova poznatog sponzora terorizma i prijatelja Putina, predsjednika Čečenije, baš on koji savjetuje Kavazovića i putuje po arapskim i drugim destinacijama gdje bije bitke za prava muslimana.

Evo i zašto. Ovaj svjetski avionski putnik je januara 2023. prisutvovao plaćenom kartom i hotelom od strane države Ujedinjenih Arapskih Emirata summitu posvećenom borbi protiv terorizma održanom u Urumqi, glavnom gradu sjeverozapadne kineske autonomne regije Xinjiang Uygur, po pozivu lokalne vlade i sa jednim od Reisa Sandžaka Dudićem, nakon čega je pohvalio Kinu, a onda se odmah od te izjave koja je ‘privatna’ ogradio lično njegov šef hodža i političar Kavazović. ‘Hižaslav’ je veličao kinesku politiku ‘borbe protiv terorizma i deradikalizacije za postizanje mira i sklada u regiji“, dakle borbu protiv Ujgura, dok je Kavazović to proglasio ‘njegovim ličnim stavom’. A plaća ga za savjetovanje i preko Vijeća Kongresa Bošnjaka bira vlast Ujgurima u Sarajevu.

photo : juli 2024, članovi Kongresa Ujgura sa sekretarom Vijeća Bošnjaka Emirom Zlatarom i sa bh parlamentarcem Sejfudinom Hodžićem, arhiv