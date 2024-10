Protesti ‘inteligencije’ začaranog zelenog kruga 99 : Visoki bh predstavnik Christian Schmidt u zemlji ‘Slavena’ (Kovačevića) otpečatio bošnjački mit ‘svetog duha’ Alije Izetbegovića

Ponavljanje je ‘majka znanja’ i gustog granja

Da, moramo ponoviti, visoki bh predstavnik Christian Schmidt je sam sebi zapečatio sudbinu i otežao posao jer zapravo nije odradio svoj posao. Ne zbog njegovih izjava koje su navodno povod za sarajevske proteste pod njegovim prozorima koji su održani jučer po istom receptu kao i oni održani 20. 12. prošle godine, već zbog njegovog propuštanja da iskoristi svoje ovlasti i da smijeni, kako je to već jednom iz vrha evropske diplomatije neko rekao ‘političku bagru’ – vrh bh vlasti u tri nacionalističke bh stranke koje tri decenije drže državu u zarobljenišvu. Na način da im zamrzne ili oduzme napljačkanu imovinu i račune u banci i imovinu u inostranstvu, pa ako hoćete i da naredi njihovo hapšenje a da izmijeni Izborni zakon tako da naredi i raspiše vanredne izbore koji se jedino od svih evropskih zemalja ne mogu održati samo u BiH, što on nije učinio, jer ili nije imao podršku PICa koji mu komanduje ili nije htio, umjesto toga odlučio se na koketiranje, podilaženje i medijsko gluvarenje i dopisivanje sa Bakirom Izetbegovićem, Dodikom i Draganom Čovićem, posebno uvlačenjem u politički krevet SDA političara ispod ahmedije Reisa hodže Kavazovića te direktora MC Potočari Emira Suljagića

Ne sviće zora bez tri tora

Iskreno, čak i da nije izjavio bilo šta na tv ‘Face’ zbog čega su navodno održani ovi drugi po redu protesti pod njegovim prozorima, ili da se nije prijavio kao ‘prijatelj/svjedok’ pred Međunarodnim sudom po žalbi u predmetu ‘Slaven Kovačević’, od samog njegovog imenovanja pa do sada i u buduće Schmidt je bio i ostao nepoželjna persona u BiH. Iz čisto pragmatičnog političarenja bh ‘lidera’ i ‘vođa’ tri nacionalna (više nacionalistička) tabora-plemena oličena u SDA, HDZ i SNSD strankama kojima su se pridružili pod plaštom ‘patriotizma i demokratije’ ostali sateliti SDA, prvenstveno DF Željka Komšića i nasljednici nacionaliste Harisa Silajdžića u stranci SBiH Semira Efendića, rigidnim ostacima SDA partije kojima nikako ne odgovara da bilo ko drugi osim njih vlada državom ili nedaj Bože ulazak u EU ili NATO savez, zbog čega je ‘pao u nemilost’ prvo kod Dodika, a onda tragom srpskog i agresivnim izlivom bošnjačkog nacionalizma u očima Bakira Izetbegovića koji uvijek i po pravilu prepisuje od Dodika, u kojim performansama je ‘kooperativnošću’ Čović samo uzimao za sebe ono što je iz toga proizilazilo.

Padom SDA mafije na zadnjim opštim izborima, imao je još jednu šansu da Bosna bude ‘mirna’ na način da je vratio Bakira na vlast sa njegovim kriminogenim jatacima i hanumu Sebiju na tron, kad je već sve to propustio, a kako je medijsko brušenje neprijatelja Zapada urodilo plodom i kod SDP takozvane ‘ljevice’ koja se pretvorila bukvalno u zelenu filijalu Izetbegovića te potom u bošnjačko-vjersko ludilo kako se otkrilo i kod NiP stranke Konakovića nakon čega se u bh politiku agresivno uključuju i takozvane ‘nevladine organizacije i udruženja’, pa čak i Mehmedović Šemsudin sa svojim ‘prosda’ pokretom ‘Naprijed’ dočekalo ga je ovo što sada ima.

Što Bošnjaka boli to raja voli

I ne treba ga žaliti, bez obzira što ove ‘šetnje demokratije’ neće odlučiti o njegovom o(p)stanku ili odlasku, iz njih se vidi čak i ono na što se i Schmidt ‘pravi slijepcem’ : duboka SDA/Df država potpaljivana iz Reisata stoji iza prošlih, sadašnjih a i budućih protesta, pridružila im se izokola i vlast ‘trojke’ samo što mučki i licemjerno šuti, ne rasipa se previše ni kritikama ni podržavanjem. Zato jer je kao i prethodna vlast ostala zaglavljena između vjerskog domoljublja i podrške Zapadu.

Prethodne demonstracije ‘narodne sile’ su organizovale iste stranke, SDA/DF a uz pomoć sarajevskih jalijaša i batinaša tipa vehabije Aličkovića koji se pokušao sakriti iza udruge ‘reStart’, ovog puta su to na sebe preuzeli ‘intelektualci’ totalno zelenog prosdaovskog metuzalema Adila Kulenovića i ‘lidera’ Željka Komšića poput notornog nacionaliste profesora Zlatana Begića, pa savjetnika Alije Izetbegovića Jerkovića ili tobožnjeg Hrvata kakav je i sam Komšić – Slavena Kovačevića i grupe umotanih u ratne zastave penzionera ili slučajnih prolaznika glavnog bh grada sa parolama koje govore same po sebi. Bilo je i vikend-tura demonstranata, kao primjera radi sa onima bukačima ratne policija Žepča pa se u ovom žalosnom skupu moglo vidjeti šta najviše ‘boli’ Bošnjake i navodne građane BiH.

Ko nije skontao, skontaće, pokliči ‘Alija’, ‘Alija’ kojima su samo nedostajali ‘tekbiri’ pa da SDA/DF vašar bude potpun govore sami za sebe. Uz povike ‘odlazi Šmite’ kao i parole da ide ‘kući’ američki ambasador u BiH Murphy dalo se zaključiti da su ovi ‘protesti’ više za Bakira Izetbegovića i SDA a protiv Amerike i Zapada, jer oni su ‘Alija-naša jalija’, nego što su navodno usmjereni na zaštitu presude ‘Kovačević’ kod Međunarodnog Suda.

Iako organizovani kao podrška implementaciji presude Slavena Kovačevića koju ‘ruši Švabo Šmit’ u najavi ‘kruga 99’, da Schmidt nije imao intervju na tv ‘Face’ i da nije spomenuo Aliju, osim ‘inetelektualca’ Adila Kulenovića i njegovih jarana, malo bi ko i svratio kod OHRa, ovako, jednom kratkom izjavom Sarajevo i Bošnjaci su pokazali kako vide i zamišljaju državu BiH. Samo sa Alijom Izetbegovićem i njegovim mitskim ispeglanim i retuširanim nasljeđem i nikako drugačije.

Medijsko pranje i opet ‘gusto granje’, dakle – sranje

Medijski jednostrano interpretirana njegova izjava data prije ovih zadnjih protesta, bacila je u sjenu i Međunarodni Sud i presudu ‘Kovačević’, sve se svelo na nastavak tri decenije ispiranja mozga i neprkosnoveni mit o jednom vjerskom lideru ‘građanske države’ koji se nesmije srušti ni po koju cijenu. Upravo je izjavom Schmidt otpečatio taj bošnjački mit odgovarajući na pitanje novinara (kojeg uzgred na ovom skupu javno optužuju da je prešutio reakciju), što ga je dovelo u poziciju da osim što je do sada bio ‘Hitlerov potomak’, ‘prašio iz aviona i trovao ljude’, ‘nacista’, ‘osoba koja je Bošnjacima donijela aparthejd i stavila ih u geto’, postao još i ‘shit’. Čisto govno, da nam bude jasnije.

Schmidt u izjavi apsolutno nije ‘izjednačio’ Aliju i Ratka Mladića već ga je pomenuo u kontekstu slika u udžbenicima u Republici Srpskoj, međutim u FBiH se zna da taj mit mora ostati nedodirnut.

“Zaista sam uvjeren da slike Mladića i Kovačevića… Izvinjavam se, Mladić koji je također imenovan na isti način kao… Ne Kovačević… Ne možemo imati takvu razliku… Ako vidimo Mladića i Aliju Izetbegovića, to je neprihvatljiv način. Zašto stavljate slike?’

Eto, to je ta rečenica koja je dirnula u ‘Božanstvo Aliju’ i zapalila srca Bošnjaka do usijanja. Kasnija interpretacija OHRa ove izjave koja je gora od one izrečene na tv pokazuje da ‘Švabu Šmita’ ne treba žaliti. Zato, jer se Schmidt faktički izvinjava za nešto što nije uopšte rekao, mada ni to Bošnjacima iako su tražili izvinjenje nije dovoljno. Ovako je iz OHRa dato medijima pojašnjenje njegove izjave.

‘Ratko Mladić je presuđeni ratni zločinac i najodgovorniji za počinjeni genocid u Srebrenici. Alija Izetbegović je prvi predsjednik Predsjedništva BiH i ključna ličnost za postizanje mira i Dejtonskog mirovnog sporazuma. On je spasio živote’.

Selam dragi Haže … da li mene traže?

Da je Schmidt pravi visoki predstavnik trebao je jasno i glasno reći da naravno nije izjednačavao Aliju Izetbegovića sa Mladićem jer se ni ne mogu izjednačiti ali da i dalje stoji iza izjave da ni Alijine slike nisu za đačke udžbenika, ako ni zbog čega drugog a ono zbog još uvijek tri različite ‘istine’ o bh ratu koje truju bh narod, ovako samo se još više upetljao u svoju najernu nespretnost i poznatu diplomatsku igru u BiH. Jer zapravo slikama Izetbegovića nije mjesto ne samo u udžbenicima već ni u crtankama za djecu u vrtićima. A tamo su, i ne samo tu, mitske i bajkovite priče i slike o njemu su uklesane u njegove muzeje, bošnjačke udžbenike, mostove, trgove i ulice ili silne knjige ‘mudraca’ Alije.

No, kad je već načeo mit o vjerskom lideru o kojem će istina nekada izaći na vidjelo, treba reći zbog čega je Schmidt-ova natuknica o Aliji nepotpuna. Ukrao je izbore od Fikreta Abdića koji je kasnije osuđen za ratni zločin, sam se imenovao predsjednikom iako je bio samo predsjedavajući Predsjedništva, uveo je zemlju u rat, izdao Srebrenicu prvi put u bh ratu i kriv je za genocid u ovoj enlavi, drugi put je izdaju počinio njegov sin Bakir uz Reviziju po tužbi u Haagu, preselio je skoro sve Srebreničane u okolicu Sarajeva, očistio ArBiH od nemuslimana i uveo mudžahedine u sitem ArbiH, učestvovao je sa Abdićem u sukobu u Krajini gdje je poginulo najmanje dvije hiljade ljudi u bratoubulačkom sukobu, iz BiH je nestalo skoro dva miliona stanovnika, ubijeno preko 100.000 a broj invalida je teško izračunati, umalo je proglasio BiH ‘krijeposnom islamskm državom’ ali od toga nije odustao, još se ona gradi i izgrađuje po direktivama ‘Islamske Deklaracije’, potpisao je Dayton i Srebrenicu ostavio Republci Srpskoj, odrekao se države BiH koja je po Daytonu ‘samo BiH’…

Moglo bi se još toga dodati, kao recimo ono poznato svima a niko to ‘ne zna’ a to je da je Aliju samo smrt spasila Haaga, istraga je tamo vođena zbog ratnog zločina ali šta vrijedi kad Schmidt kaže da je ‘Alija spasio živote’.

Sad nek’ kusa šta je zamijesio. I neka ‘stoji mirno kad spominje Aliju’ kako mu poručuje Sin Velikog Oca. Može čak doći na 21. godišnicu smrti na Kovače i pod njegov mauzolej koju žurku već najavljuje Denis Bećirović SDPovac ispod Alijine slike, ništa mu ne vrijedi. Čak ga je ispotajno preko ‘upravnog odbora’ naružio i Emir Suljagić kojem je poklonio 6 miliona KMa za njegovo direktorovanje u Potočarima, da se ‘Šmit’ ne dosjeti.

I da se Bošnjaci naviknu da mogu, kad zatreba biti i ‘Slaveni’! Ako im je rođeno ime Slaven, kako nam preporučuju sa parola.

photo : detalj sa protesta ispred OHRa, arhiv