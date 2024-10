BOŠNJACI AMERIKE I NOVA STRANKA ‘MUSLIM PARTY’ : Američki predsjednički izbori, Utrka za Bijelu Kuću između Donald Trump-a i Kamala-e Harris ulazi u poprilično izjednačenu završnicu, kako će glasati Muslimani Amerike? Bošnjaci po džematima već imaju instrukcije Muslimana u USA i Reisata BiH : glasati za Jill Stein i stranku ‘Zeleni’, zato što je to ‘naša buduća Muslimanska stranka'(Muslim Party – Humanity Party) i što će ‘biti para za nas’!

– Uz svake predsjedničke (kao i uz sve ostale, od izbora načelnika opština do Kongresa ili Senata) izbore u Americi, pitanje svih pitanja BiH i zvaničnog Sarajeva je kako će glasati Bošnjaci, Muslimani (šta god da jesu, Bosanci nisu i neće tako da se zovu) jer jednostavno ‘mi’ pažljivo gradimo svoj ‘bošnjački svet’ svuda gdje se nalazimo po receptu Sarajeva. I, kao po pravilu, tada se kurčimo i prestrojavamo pa sebi dodjeljujemo nebeske slike i mogućnosti a bh mediji takve notorne gluposti gutaju i prenose. Obavezno i uvijek idu uz to idiotski i neosnovani naslovi ‘Bošnjaci odlučuju o izborima’ kao da ‘nas’ u Americi ima (a nema ‘nas’ skoro nikako) više od 300 miliona koliko ima Amerikanaca : ‘nas’ je ovdje na Kontinentu svega 130.000, koliko ima možda samo jedno predgrađe Beča ili Berlina.

– Ali, zato dobivamo instrukcije iz predstavništva Islamske Zajednice BiH u Washington DCu, jedine vjerske organizacije koja kao država ima svoja predstavništva i ovdje u USA i u Bruxellesu u EU, imamo ‘braću’ Turke, Arape i ostale muslimane sa kojima se putem silnih džemata i ‘islamskih centara’ koji su načisto preplavili Ameriku duboko vežemo i sa kojima surađujemo, i imamo zacrtan cilj : korak po krak islamizirati svaki kutak u USA i po svaku cijenu ući u vlast, u lokalnu ili državnu. Naravno, čak iako saberemo svu ‘našu braću’ opet je to negdje malo više od 4 miliona od čega je možda malo više od polovice sa aktivnim biračkim pravom, no od cilja se ne odustaje jer se zna da svaki proces treba vremena a sistem ‘step by step’ (korak po korak ) daje rezultate, posebno kad se to uveže sa američkom demokratijom koja pruža neviđene mogućnosti. Pored ovih ciljeva, još su dva razloga ‘našeg’ kočoperenja i busanja o ‘našoj’ snazi i mogućnostima. Jedan je u bliskoj budućnostu u politički partijski sistem Amerike ući sa muslimanima Amerike osnivanjem muslimanske stranke, a drugi je prilaz novcu : što više ‘naših’ u bilo kojoj instanci vlasti – to bolji dotok love.

– Postoji još jedan razlog ‘našeg’ političarenja u Americi koji se javno ne eksponira ali se zna za njega a to je neprežaljeni žal za ‘braćom sa Bliskog Nam Istoka koji su nam uvijek samo zbog vjere bliži od svih ostalih, koji je po važnosti skor iznad pobrojanih. Iako niko od Arapa ili Bošnjaka nije zgladio nigdje u neku od arapskih zemalja ili u Tursku već je nagrnuo u Evropu i Ameriku, ‘braća u vjeri’ su važnija od dobrodošlice i Amerike i Zapada. Stoga ‘smo’ permanentno dobivali instrukcije da se glasa za onog kandidata ‘koji voli muslimane’. Još jedna od neviđenih gluposti (jer u politici nema ljubavi već postoji jedino interes) koja funkcioniše jer se razrađuje po džematima, infrastrukturom koja je razrađena po dijaspori EU i Amerike do neviđenih razmjera gradnjom džamija i džemata kao u BiH po nekoliko u jednoj ulici ili kvartu gdje se ‘naša djeca’ bukvalno raznim pogodnostima vrbuju i drže uz vjerske objekte svakodnevno, gdje se uči arapski i pod krinkom ‘našeg identiteta i demokratije’ gdje se školuju budući ‘naši’ kadrovi u Americi, gdje sve više ličimo na Pakistan ili Iran, gdje licititirajući ‘svoja prava’ polako uvodimo šerijat u ‘naš’ život, a koju činjenicu Amerika samo zbog njoj znanih interesa i očuvanja demokratije ignoriše.

– Tragom toga, skoro uvijek se od ‘Hižaslava’ Reisa Cerića do današnjih dana predlagalo i naređivalo glasanje za Demokratsku partiju jer njihovi kandidati ‘vole muslimane’ i ‘ne ubijaju našu braću‘, dok Republikance prihvatamo rijetko i to samo i vrlo češće u lokalnim zajednicama zbog već uhodanog dogovora : ‘mi vama glasove, vi nama pare ili poneko zaposlenje za ‘naše’ kadrove’.

Ove godine, vidimo da utrka za Bijelu Kuću ulazi u završnu fazu i u Americi i njenim medijima, izboru su uvijek tema broj jedan i vrlo je malo tu prostora za realne i potrebne probleme običnih građana. Tako nije samo uz izbore, politika u USA je u medijima prisutna uvijek. Teško je dati prognozu pobjednika tim prije jer o izboru konačni stav daju ne birači već elektori i jer je u Americi ovakva utrka skoro uvije ista, između jedine dvije političke opcije. Statistike i ankete govore da su i Trump i Kamala poprilično izjednačeni, ali i da nisu, o tome nećemo ‘mi’ odlučivati niti odlučiti. ‘Naše’ instrukcije su kandidovanjem Kamale bile na njenoj strani ali čim je ispalila par izjava o Izraelu i Palestini, u startu su je zaboravili da bi javno počeli da je kritikuju i odbacuju, za Trump-a se zna : ne za njega ni po koju cijenu. Dakle, opet ne glasamo mozgom već preporukama i u okvirima vjerskih i materijalnih osjećaja.

– Šta ‘nam’ je onda ostalo?

Našli ‘smo’ rješenje u stranci ‘Zelenih’ i u kandidatu ove stranke za predsjednika, pa se javno objavljuje i po džematima preporučuje : glasajte ‘za Jill Stein predsjednicu i za Buch Ware podpredsjednika iz partije ‘The Green Party‘. Podsjećamo, ova stranka nema nikakvih izgleda da ‘osvoji’ Bijelu Kuću, čak u mnogim saveznim državama nema je ni na glasačkom listiću samo je ostavljeno da glasači mogu dodati njeno ime ali Bošnjaci sa ‘braćom’ imaju svoje ciljeve, ovako, citiramo bez prepravki nepismeni pamflet i poziv glasačima.

‘Ali ako oni (‘Zeleni’, op. Cross) dobiju makar 5% od totalnog popularnih glasova u cijeloj Americi onda slijedi ih finansijska pomoć od svake savezne države i federalnog governmenta. To znači da će od tada oni imati finansijski doprinos i mogu da raste i da prave koalicije i dogovore sa bilo kim. Dok kroz treću partiju monopol može da se razbije i mogu da se daju uslovi za našu podršku ako hoće Demokrati ili Republicanci da uđu u White House. Bez nas nema ulaza .. sa nama garanti se ulazi. U budućnosti ima velike šanse sa našu Muslim Party ili Humanity Party koja bi imala muslimanske morale koji su univerzalni. Ta partija može imati puno ljudi koji vide da nam treba humanost i ekonomska pravda gdje banke i elite ne kontrolišu većinu kapitala’.

– Jill Stein je, podrškom Palestini i govorima sa palestinskim šalom oko vrata osvojila ‘naša’ srca ali i probudila ‘naše’ želje za dobivanjem ‘naše’ muslimanske stranke. I još ‘humanitarne’.

Ovu mudrost nam servira internet sraona i naci-fašizoidni i islamistički portal Bošnjaci.net, glasilo IZBiH i zvaničnog Sarajeva a formalno u vlasništvu Sandžaklije Krcića u New York-u (kojeg je sarajevska načelnica Benjamina Karić nagradila za humanitarluk ‘zlatnikom’ Sarajeva, skupa sa članovima odbora džamije u Metropoli), što znači da je to zvanični stav Bošnjaka u dijaspori Amerike. Jeste, kažu nam u pozivu za glasanje da ova partija ne podržava LBTQ+ populaciju ‘što nama ne odgovara’ ali šanse za lovom ‘ako osvojimo najmaje 5 %’ veće su od ljubavi prema ‘pederima’ kako privatno titulišu ovu populaciju. Naravno, razlog pride je što je podpredsjednik ove partije Židov ali nije ‘cionista’.

– Uz prošle izbore za Bijelu Kuću, o čemu smo pisali, u izborni štab Joe Biden-a se uvukao peko predstavništva Islamske Zajednice u USA ‘naše zelene gore list’ izvjesni školarac iz Turske Elvir Klempić (iz grada Konya, u kojem najviše ima parkova i zelenila sa imenom Alije Izetbegovića) pa smo onda vidjeli i doživjeli kako Biden hvali muslimane a oni njemu plaćaju bilborad plakate citirajući ono poznato negovo ‘inshanllah’ koje je osvojilo ‘naše duše’. Koje bi najradije zbog njegovog odnosa naspram Izraela sada zaboravili ali je ostalo zapisano, sve skupa sa čestitarenjem zvaničnika Sarajeva, posebno ono ‘dragi Joe’ babe-podmlatka SDA Bisere Turković.

Sada nam preporuke i pozive za glasove daje džematlija iz New York predgrađa Queens, učitelj u privatnoj (možda čak i turskoj) charter ugovornoj školi – Osnovnoj školi, izvjesni uzoriti džematlija Semir Purišić, dok dalje prijedloge i pozive razrađuju džemati. Budite sigurni da će tako Bošnjaci i glasati.

– I neka će, ali please, nemojte samo u BiH opet pisati kako ‘mi ovdje odlučujemo o izborima’. ‘Mi’ se ovdje, kao i u BiH, kačimo samo na zeleno.

Na svaku nijansu zelenog, bez obzira što ‘nas’ vodi u sivo.

photo : Jill Stein ‘The Green Party’ (‘Zeleni’) kandidat za američkog prdsjednika, detalj sa jednog od izbornih skupova, arhiv