Tragedija kao vjerski spektakl : titulu ‘šehida’ umrlima dodjeljuje Islamska Zajednica BiH – prvo je njegov savjetnik ‘Muderris’ Nezim Halilović a onda na kolektivnoj sahrani Reis Kavazović proglasio ‘šehidima’ sve žrtve poplava u Jablanici. A šta sa onima koji su život izgubili u bazenima, jezerima i rijekama?

Pitali smo se, nagađali i pokušavali saznati koja institucija, organizacija ili udruga u BiH daje umrlima status i titulu ‘šehida’, vjerskog i nama do bh rata nepoznatog i bespotrebnog pojma koji je ugrađen u federalni zakon (Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica) i kojim je ozakonjena podjela i među živima i mrtvima. Jedni su tragom tog diskriminirajućeg propisa poginuli u bh ratu ‘samo borci’ dok su drugi ‘šehidi’, borci sa većim pravima i počastima od ovih prvih. Tim prije jer tragom tog propisa, različite su beneficije za porodice poginulih u naknadama, zapošljavanju, stipendiranju i svemu ostalom što je utvrđeno tim zakonom, da i ne pominjemo činjenicu da je s početka bh rata u ArBiH sve do njenog čišćenja bilo i nemuslimana.

No, pitali smo još i iz razloga više budući da je tumačenje značenja ovog pojma ‘šehid’ kao uostalom i skoro svako drugo tumačenje (kao na primjer značenje pojma ‘džihad’) toliko apstraktno, šaroliko i opširno da se jednostavno skoro svaki musliman koji je umro ili poginuo može proglasiti ‘šehidom’.

Po nekim stavovima islamskih učenjaka ‘šehidom’ na zivaju ‘borci poginuli na Allahovom putu’ u borbi za domovinu i u svakoj drugoj borbi za ‘univerzalne vrijednosti’, po nekima to su ‘svjedoci’, po drugima ‘nepravedno ubijene osobe’, ‘šehid’ je i osoba koja se ugušila u vodi ili umrla u zemljotresu, čak se i teroristički bombaši samoubice proglašavaju ‘šehidima’. Usljed čega u ovak ozbiljnim stvarima imamo i vickasta i humorna tumačenja ‘šehidom može postati i umrla trudnica na porođaju ili onaj kojeg je udario grom ili struja. Zbog čega, primjera radi, imamo ‘šehide’ sahranjeen na Kovačima u Sarajevu koji su poginuli u mafijaškom obračunu na ulicama glavnog grada.

Na prije para dana kolektivnoj dženazi u Jablanici gdje je sahranjeno 19 stradalih u poznatim poplavama, Reis Kavazović koj je obavio sahranu je sve umrle u ovoj teškoj tragediji proglasio ‘šehidima’, navodeći, citiramo – ‘Utopljenik je šehid. Onaj koji se utopio, on je šehid’. Dakle, Reis i Islamska Zajednica BiH su institucije koje u BiH određuje ovaj status i titulu umrlima.

Ovo je prvi najavio njegov savjetnik i ratni komandant mudžahedina u ArBiH ‘Muderris’ Nezim Halilović, inače javni bot SDA partije odmah dan nakon tragedije u Hercegovini a potom kao što smo vidjeli i čuli potvrdio Reis na kolektivnoj sahrani u Jablanici.

Dakle, ‘šehid’ možeš biti i ti, i ja, i svako koga takvim proglasi Reis i Rijaset, ako se kad umreš ili pogineš nađeš u tumačenju ‘univerzalnih vijednosti’. Nemam ništa protiv samo konstatujem ovu nedosljednost u tumačenju, iako svakako žrtve ove tragedije zaslužuju dostojanstvenu sahranu iako su ovdje ahmedije uz političare u bh vlasti i od ove tragedije napravile, nažalost’ kao i uvijek – spektakl. I sa tim bespotrebnim ‘šehiđenjem’ i sa cjelokupnom sahranom, na kojoj se osim ahmedija i političara – medijskih lešinara u prvim redovima uopšte ne vidi običan narod. A oni glavni krivci za ovu tragediju koja će se na tome i završiti.

Napose, a šta ćemo sa žrtvama poplava u drugim mjestima, kao u Fojnici ili Konjicu među kojima ima i nemuslimana? I kojima je, suprotno tumačenju islama (o jednakosti svih žrtava) u ovoj tragediji poklonjena znatno manja i pažnja i pijetet, zanemareni su totalno?

Na kraju, opet još jedna nedoumica. Ako se postanne ‘šehidom’ smrću utapanjem u vodi kako je na sahrani obznanio Reis, da li to onda znači da je svaki onaj nesretnik utopljenik u bazenu, jezeru ili rijeci također ‘šehid’ a nije ozvaničeno? Naime, svake godine a posebno ove, vidjeli smo da je desetak i više lica utopljeno u bazenima i jezerima o čemu su mediji javljali a niko od njih nije ‘šehid’. Njihova smrt nije stigla do Reisata.

