Milorad Dodik odbio ustati pred sutkinjom Senom Uzunović : Bole me leđa, NEŠTO MI SE NE DIŽE

* Cirkus u predmetu protiv Milorada Dodika u sudnici u Sarajevu, još veći cirkus ispred sudnice. Ponajveći u bh medijima koji se listom nataču i takmiče ko će više i bizarnije prenijeti vijest, izjavu, stanje limuzina na parkingu, parole i slične sličice sa ove bh pravosudne trakavice koja od potvrđivanja optužnice od septembra prošle godine uveseljava bh raju i od koje svi očekuju više nego je to normalno.

* Ko zna koliko je pretresa već održano a nije se maklo dalje od početka i od veselih press konferencija poslije. Iz kojih saznajemo da je ‘Dodik gotov’, samo što nije kako navijaju iz ‘većeg bh entieta koji je manji od manjeg entiteta’ ili ‘to možete okačiti mačku o rep’, kako nam serviraju iz ‘manjeg bh entiteta koji je veći od većeg entiteta’.

* Danas javljaju kako je Dodik odbio ustati pred sutkinjom Senom Uzunović i to je prvorazredna vijest, kao i ona kako njegov advokat ‘ima zastarjeli fax i često je bez papira’, što znači ‘Dodiku je odzvonilo’. Da preskočim ovo sa fax mašinom, ja BiH nešto više o ovom hrabrom potezu Dodika da ne ustane kad ga Sud prozove, jer to mi nešto poznato. Tačno, miriše na onaj (h)istorijski komunistički najnormalniji potez Josipa Broza na sudskom procesu u Zagrebu 1928. godine pred Kraljevskim sudbeni stolom kada još Broz nije javno bio Tito i gdje je odgovarao po optužnici za širenje komunističke propagande i neovlašćeno držanje oružja i municije. Znate sigurno, to je poznati ‘Bombaški proces’ protiv metalskog radnika i njegovih komunističkih metoda i protiv pištolja marke ‘Brovning’ koji je uhapšen skupa sa Brozom.

* Tako to miriše, zapravo ‘tukne’ ali Nacijo, nije to to, znam Dodikov odnos prema Brozu od ranije i poslije, briga njega za Broza, njemu je u glavi proradio otadžbinski antifašistički nerv Draže Mihajlovića poodavno, pokušao je svoj potez svrstati u zdravstvene a ne političke vode. Pokušao je izokola pojasniti da ga bole leđa i da, kao i svaki bh političar u višedecenijskom žderanju na jaslama budžeta u usporedbi sa njegovom visinom ima problem sa kičmenim pršljenovima i sa teretom. Što se uostalom i vidi kad hoda a stalno hoda. Kako su pretresi svaki mjesec dana, njemu nije lako sjesti pa ustati a što nepristrasna sutkinja neće da shvati i hoće samo da joj se ustaje i diže. Jednom prilikom joj je pokušao objasniti da mu ‘se nešto ne diže’ jer ga bole leđa a ne uHo ali sutkinja Sena se nije na to ni osvrnula.

* Od ovog zdravstvenog, bošnjački mediji su napravili politički problem, pa kako su osjetljivi i naprndacani na svaki atak na Sud i sudiju koji je ujedno i atak na državu, te na svako izgovoreno slovo Srba i Hrvata podstanara u vlasničkoj državi muslimana, stoga je ovo neustajanje proglašeno napadom na državu. Međutim, mi ipak imamo druge informacije i pojašnjenje ovakvog hrabrog stava Dodika koje se graniči sa mitom u FBiH a ono govori da se ‘Mile’ kako Bošnjaci tepaju predsjedniku ‘vječne države’ Republike Srpske pred Sudom države koju ne priznaje bori – vehabijskim metodama.

Znam, zvuči sumanuto ali nevjerovatno podsjeća na slične scene iz bh sudnice o kojima Bošnjaci ne vole puno pisati jer ‘nikako se ne mogu izjednačavati vehabije patriote i borci za Islamsku državu sa Dodikom’. Podsjećamo samo jednim primjerom a bilo ih je više pred Sudom BiH i ukazujemo na slučaj teroriste i vehabije (Vildan Ključo) iz Mostara, koji je zbog učešća u vojsci ‘Islamske države’ fasovao 3 godinice zatvora. On je jedan od stotine naših koji su se kao i on stavili na raspolaganje ovim teroristima u Siriji i Iraqu i također je odbio ustati pred sudijom, uz obrazloženje ‘da mu njegova vjera po kojoj priznaje samo sud Allaha to ne dozvoljava’. Mediji i FBiH nisu naravno od toga pravili nikakav problem jer ‘to su naši zabludnjeli sinovi’ koji su uglavnom u Siriji prodavali krompir na pijaci ili su radili u biblioteci, kako je jedan od njih izjavio u odbrani a Sud uvažio. I koje su, da nas se ‘izjednači’ sa četnicima i ustašama, nepravedno optužili, zbog čega su čak Sudovi u nekim postupcima na prijedlog advokata prihvatili da ne upisuju u zapisnike riječ ‘islam’ uz terorizam i slične gluposti.

* E, zato mi se čini da je Dodik ovo neustajanje prepisao od vehabija. Jer je uspješan recept a on ‘pragmatičan političar’ kako za njega kažu SDA ahbabi. Nema kazne za nepoštivanje Suda a konačne odluke su uz manje izuzetke kao kod vehabije Ključe uslovne ili godina zatvora a što se lako odplati.

Da li je to tako ili nije, ostaje da sačekamo presudu. Ako se primjeti da Dodiku raste brada ili da mu se zbog pranja skraćuju nogavice na pantalonama, to će biti znak da su naši ‘dobro informisani a neimenovani izvori’ bili pun pogodak.

P.S. Svaka sličnost sa licima i događajima, slučajno je – namjerna!

photo : montaža savjesnog i budnog Bošnjaka, Dodik kao vehabija, internet