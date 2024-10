Čizma glavu čuva, ahmedija kvari : Optička iluzija iz grada Utica NY, skrivalica za bistre i znatiželjne – pokušaj u 20 sekundi otkriti osobu koja na slici izgleda kao ‘višak’!

Ili, što bi rekla naša glavna i jedina, suverena, jedinstvena i nepokorena učiteljica, predsjednica, ‘skupšćinica’ i sve ostalo naše u našem gradu na našem sjeveroistoku Amerike Hanka Grabovica, posebno naša ‘BACA’ kompromitovana džamijska udruga : ‘detect the intruder in this famous an beautiful picture’.

Imate 20 sekundi vremena za vaše moždaNE i možda-Da vijuge, skoncentrišite se. U moru lica odmah će te vidjeti jedno sasvom desno koje se na prvi pogled razlikuje od ostalih, na vama je da pogodite o kojoj osobi je riječ. Sve je na slici isto, isti božanstveni i skrušeni pogled, ista molitva, isti cilj slikanja i isti motiv kao unatrag desetak godina (jesenji lokalni izbori, glasovi, slatki tekstovi u zavičaju o uspjehu dijaspore i njenoj još uspješnijoj asimilaciji u novoj državi, opštinski ‘grantovi’, zapošljavanje …), samo jedan detalj čini razliku, na vama je da otkrijete koji.

Da bi vam olakšali zadatak, evo najosnovnijih podataka, ostale ne možemo dati jer onda kviz nema smisla i to bi bilo previše. Slika je nastala u gradu Utica NY na otvoru privatne džamije 14.09. ove godine koja je prije otvora radila deset godina koju je sagradio na zgarištu zapaljene privatne lične kuće nekadašnji bekrija i lola našeg grada a odnedavno uzoriti hadžija razvikani ‘autonomaš’ i bh separatista, na slici sa kapom u boji. Na slici sa ‘uljezom’ su sve važne ‘čivije’ naše dijaspore i gosti iz zavičaja, muftija bihaćko-utički, Reis Amerike, kolege iz američkih susjednih Kantona Islamske Zajednice BiH, kolege iz lokalnih džemata, jednostavno tipičan naš ‘diversity’, naše jedinstvo suprotnosti, bogatstvo koje se ne može lako nadoknaditi.

Ako ste se umorili i ‘dumali’ više od 20 sekundi vaš IQ je blago zabrinjavajući, ako ste ovu mozgalicu riješili brže i u manje sekundi, imali se se ‘rašta’ roditi.

**** Da vas ne mučimo dalje odgovor glasi : to je načelnik grada Utica NY (Republikanac) Mike Galime. On jedini nema ‘ahmediju’ (kapu) na glavi ali ima isti ‘nijet’ (dobru namjeru) i zato samo prividno na ovoj slici izgleda kao ‘uljez’. Drugačije, a nije.

photo : otvorenje džamije ‘West Bosnian Islamic Association of Utica NY’, mayor of Utica NY Mike Galime and others, arhiv