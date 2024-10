Tekbiri za Boru i Rifata : Boris Horvat poznatiji u čaršiji pod nadimkom ‘Boro trista lonci’ novi ‘probosanski’ načelnik Velike Kladuše u startu pred starim problemom ove opštine – pred SDA ‘oslobađanjem’

Ne zna se, još nije potvrđeno da li se na dodatno ‘oslobađanju’ Velike Kladuše, na sastanak u Bihaću sa svim novoizabranim načelnicima svih opština US Kantona odazvao i velikokladuški novi načelnik Boris Horvat poznatiji u gradu kao ‘Boro trista lonci’, ali se zna, vidjeli smo da se ‘oslobađanje’ ovog ‘zarobljenog’ grada nastavlja. Bakir Izetbegović je uz mektepski turnir fudbalice ‘Alija Izetbegović’ u Bužimu kao ranije na konjskim utrkama ‘Alija Izetbegović’ u Bihaću osvanuo u Krajini da potvrdi ‘slobodu’. Prvo da izda upute novim/starim načelnicima u kao i uvijek da proslavi familijarne turnire Ćaćinog memorijala.

No, prepoznatljiva ‘sloboda’ SDA se zasigurno vidjela odmah po preliminarnim rezultatima lokalnih izbora kada se Velikom Kladušom slavila pobjeda i ‘pad dinastije i ratnog ratnog zločinca’-familije Abdić ratnim i po visokom bh predstavniku zabranjenim ljiljan-zastavama i džamijskim simbolima, trubljenjem iz auta koja su jurcala glavnom ulicom i tekbirima koji su odjekivali ‘slobodom’. Kao prije prvih ‘demokratskih izbora’ kada je u Velikoj Kladuši ozvaničeno bratstvo bez jedinstva između Abdića i Alije Izetbegovića folklorom vjerske SDA mafije i na hiljade doveženih gostiju iz Sandžaka i ‘ostatka’ Bosne. Ili na način kako je ‘oslobodilački’ u V.Kladušu ulazio uz rafale i granate optuženi ratni zločinac Dudaković u dva navrata a vesela raja od dragosti bježala iz svojih kuća i stanova preko granice dok su ‘oslobodioci’ kupili ‘oslobođeno’. Ovaj put su izostali bikovi ofarbani u zeleno i ostala oslobodilačka tehnika.

Iako su u ovim izborima pored SDA Horvata, lokalnog biznismana i rođenog Kladušanina podržale i SDP, i NiP, DF te ‘Naša stranka’, po prvim postupcima Izetbegovića sve se više čini da je Horvat pobijedio zahvaljujući najviše podršci ove partije uz DNZ, nekadašnje peto ili šesto ‘dijete’ kako je svojevremeno ovu svoju političku stranku nazivao Fikret Abdić. Uz, naravno, i džemate Velike Kladuše koji su se priključili podršci u rušenju familije Abdića u utvrdi zvanoj Opština i vlast Velike Kladuše.

Kad je već tako, onda je jasno da će novi načelnik Boris Horvat htio ili ne morati najviše slušati Bakira što će za njega biti posebno težak i teretan posao. Naime, zna se također da je Horvat sa svojom firmom ‘Miral’ (PVC Stolarija) surađivao sa Babom još prije njegovog hapšenja u Hrvatskoj i suđenja za ratne zločine uz Abdićevu firmu ‘Finab’d.o.o. u Rijeci i radio po njegovim radilištima a surađivao je, što ni sam ne spori niti to može osporiti sa Laburistima i u Vel. Kladuši. Tim prije što ovo medijsko i svako drugo ‘oslobađanje’ ovog kažnjeničkog grada i opštine od strane Sarajeva još nije okončano. Opštinsko vijeće u kojem će i dalje veliki broj poslanika imati Laburisti Fikreta Abdića će u daljnjem radu Opštine imati slične probleme, kao što će problemi iskrsnuti i unutar koalicije protvi Abdića koja se i ovdje kao u FBiH naziva ‘probosanskom’, zato jer je sklepana interesno i kalkulantski i što se ne može dogovoriti kada su u pitanju vlast, funkcije i tenderi u Sarajevu a kamo li onda u Vel.Kladuši.

To je odmah primjetio stari i prežvakani političar Rifat Dolić iz DNZ strančice, nekadašnja i desna i lijeva ruka Abdića koji se u startu nakon pohvala sa ‘victory’ dva prsta pokušao pravdati sa SDA ‘oslobađanjem’ tekbirima. Doduše uvijeno ali providno u svom glasilu ‘rePrezent’ Dolić će pod naslovom ‘Sretne ti promjene Velika Kladušo’ iskazati svoje neslaganje sa proslavom po ulici.

‘Nisu promjene svirene, stranačke zastave, tekbiranja, borbeni pokliči i urlanja, kao što to neki zamišljaju. Tu lekciju će morati naučiti za sva vremena. Tekbir je sveta riječ, a ne borbeni poklič pijanih i razularenih pojedinaca i sredstvo za slanje uvredljivih poruka bilo kome u ime Svevišnjeg’.

Slatko nema šta, ali ipak licemjerno. Dolić se treba navikavati na tekbire jer on kao vjernik zna o čemu se radi i da po definiciji i suštini i jesu vjerski ‘borbeni poklič ratnika’ a ne samo ‘svete riječi’. Taman da su i ‘svete’, nije neobično u BiH, tim prije jer se uz njih i uz alkohol ginulo i ratovalo ali da će ih biti čak i u opštinskoj vijećnici u to ne treba sumnjati.

Familija Abdić je davno trebala biti kažnjena kao i sam Fikret koji se po izlasku iz zatvora umjesto u penziju odlučio vratiti u Vel.Kladušu i debelo je opuhala opštinu i popravila njenu izolaciju koja joj je nametnuta iz glavnog bh grada a po svom nepotizmu postala poznata u BiH. Da bh pravosuđe nije ispolitiziran i traljavo, već bi bili kažnjeni i procesuirani i to bi bile prave promjene. Ili da je Abdić imalo politički sazrio pa da je sam uklonio i sebe i familiju na vrijeme kad su vijećnici to sa pravom tražili izbjegao bi i poraz i sramotu, ali ne napušta se žedan vrela, to se zna. Ovako, osam godina je teško nadoknaditi a činjenica da će Dolić sa ostalim ‘koalicionim partnerima’ sada moći u vijećnicu opštine i u svoju kancelariju ulaziti ključem umjesto pajserom kao do sada i što će umjesto Fikreta budžet donositi Boro, ne znači da su promjene nastupile. Vidjeće se to već na prvim rasprodajama direktorskih stolica po školama i ostalim javnim ustanovama, posebno će zapinjati i biti ‘klipova’ u firmi JP Komunalno i kod rasporeda love u budžetu jer u BiH je svaka promjena vlasti ista : ‘sjaši Kurta da uzjaši Murta’.

Ova u Vel. Kladuši će biti za nijansu drugačija. Kako SDA i Bakir Izetbegović već tri decenije drže u šaci i narod i državu skupa sa Islamskom Zajednicom BiH i trabantima DF/SBiH stranaka te kako vole, hoće i može im se da ‘svakom loncu budu poklopac’ a u izboru Horvata su imali odlučujuću ulogu, poklapaće i ovdje, to su čekali dugo.

Šale radi iako je stvar ozbiljna, više se ne kaže u Čaršiji ‘sto mu gromova’ već se veli fino i ljudski : ‘trista mu lonci’.

A ima i onih koji stvari gledaju drugačije pa zaključuju asocirajući na zanimanje novog načelnika ovako. ‘Kad je mogao Yugoslaviju voditi ‘bravar’ (Tito) što ne bi mogao Veliku Kladušu ‘stolar’ (Boro).

Slažem se. Kad ju je mogao voditi i sa njom upravljati Ervin Abdić osam godina umjesto oca, onda to ni za Borisa Horvata neće biti problem. Ali šta će mo sa građanima i njihovim problemima?

E, to je već ‘drugi par cipela’ da ne kažem opanaka?!

Jer, još smo u toj obući. Sto puta već u deset dana ponovljena i napamet izrečena fraza novog načelnika kako će ‘biti načelnik svih građana’ i kako je širom otvorio vrata kancelarije za kantonalne i države funkcionere je dobar i očekivan potez ali ne rješava sve. Ma kako se medijski vješto iz Sarajeva baratalo ciframa pobjede, nažalost, pobjeda je tijesna i za analizu. Horvat je uz koordinaciju i savez šest stranaka ‘osvojio’ 7.800 a sam kandidat Laburista Đogić Amir 5.700. Da nije bilo propisa Christiana Schmidt-a kojim je zabranio učešće na izborima presuđenim ratnim zločincima, Dolić bi još u Opštinu ulazio sa pajserom i u pratnji policije dok se za Horvata osim u lokalnim medijima ne bi ni čulo, dok bi Bakir ‘oslobađao’ samo pogledom sa ‘Starog Grada’ i kule Muje Hrnjice u otetim zidinama ‘Agrokomerca’ ili u opljačkanim halama te firme u Polju.

photo : detalj sa ulica Vel. Kladuše nakon završenih izbora za načelnika, arhiv