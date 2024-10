‘OD RATA DO MIRA’ U ISTU FRULU SVIRA : Naida Hota Muminović na tragu Dodika – od SAFER učenja do ‘inspirativnih’ jednosmjernih časova istorije i đačkih ekskurzija po bošnjačkim stratištima

– Ustavni Sud BiH je, vjerovatno ste već čuli, odlukom o privremenoj mjeri a po zahtjevu desetak bošnjačkih parlamentaraca iz reda SDA/DF koalicije, zabranio do konačne odluke primjenu Pravilnika i Priloga iz udžbenika istorije za IX razred Osnovne Škole u Republici Srpskoj u dijelu (‘Republika Srpska i Odbrambeno-otadžbinski rat”) u kojem se po navodima apelanata veličaju ratni zločinci. Obrazloženje je kratko : ‘provođenje Pravilnika i Priloga udžbenika imalo bi ozbiljne štetne posljedice koje se ogledaju u postojanju opasnosti daljnej segregacije i podjele među učenicima različitih etničkih zajednica te povećanja osjećaja isključenosti i marginalizacije učenika drugih etničkih zajednica’.

Kako i koliko će se ova odluka Suda provesti ostaje da se vidi, sudeći po prvim reakcijama koje su već ustaljene i uobičajene, i sudeći po neprovođenju mnogih odluka ovog najvišeg pravosudnog organa BiH izrečenih do sada u čemu prednjači vlast entiteta Republike Srpske ali je prate i vlasti u entitetu FBiH – i ova kao i prethodne bi mogla ostati, nažalost, samo mrtvo slovo na papiru. U BiH još niko nije u tri decenije odgovarao za krivično djelo neprovođenja odluka Ustavnog Suda’ a ima ih takvih najmanje 60 ako ne i više.

Prve izjave iz Republike Srpske to nagovještavaju tvrdnjom da je po Ustavu BiH obrazovanje u nadležnosti entiteta što je tačna konstatacija jer je i po Ustavu i u Daytonu tako zapisano, pozivaju se i na već dugo poznati narativ problema u vezi Ustavnog Suda, stranih sudija i uticaja stranih ambasada, u FBiH likuju i pozdravljaju ovu odluku.

– Generalno i načelno, odluke Ustavnog Suda se moraju i trebaju poštovati, međutim kao što smo rekli, njih ne poštuju ni u FBiH gdje prihvataju one koje im pogoduju i idu u prilog a ostale odbacuju i ne provode. Čak više, suprotno stavovima Ustavnog Suda, i Ustava vlasti u FBiH a posebno u Kantonu Sarajevo donose i provode svoje propise koji su u direktnoj suprotnosti.

Konkretno, kada je u pitanju obrazovanje, u Sarajevu vlasti donose i provode propise koji su u direktnoj suprotnosti, evo, sa ovim obrazloženjem zadnje odluke Ustavnog suda BiH. Recimo, zar nije ‘opasnost i marginalizacija djece drugih etničkih pripadnosti sa štetnim posljedicama’ propis Kantona Sarajevo da se djeci skraćuje nastava u vrijeme Ramazana pa se šalju kući ranije da ‘iftare’? Još veći namjerni propust je usvojeni projekat ‘SAFER’ kojeg je u reorganizaciji školstva u FBiH ministrica obrazovanja Naida Hota Muminović uz podršku vlasti ‘trojke’ ugurala u školske programe i planove i pored protivljenja roditelja i akademske zajednice početkom ove godine o čemu smo pisali, na osnovu nekakve studije arapskih naučnika iz Londona (Ziauddin Sardar i Scott Jordan, članovi Centra za postnormalne i studije budućnosti iz Londona, autori knjige “Muslimanska društva u postnormalnom vremenima: predviđanje trendova, fenomena u nastajanju i scenarija”) i uz koordinaciju vjerske islamske ‘Fondacije Mulalić’. Po kojem projektu se sije strah od ‘Zapada’ a veličaju tekovine Otomanske Imperije. Reforma školstva po tom programu kaže da se, citiramo, ‘ne može zanemariti “bogata historija obrazovanja u Sarajevu koja seže još od osmanskih začetaka u 16. stoljeću i koja je proizašla iz kvalitetnih islamskih obrazovnih praksi i institucija”. I gdje se ovako ptotežira islam: ‘Globalno se nastavljaju tenzije između sekularnog i vjerskog aspekta obrazovanja i ove napetosti nisu svojstvene samo BiH i održavaju se u zakonodavstvu i obrazovnim politikama širom Evrope“. Dok ‘Fondacija Mulalić’ koja je osnovana tek 2022. kao najznačajnije svoje programe navodi na zvaničnom sajtu u kojima je Sarajevo ‘dio tog islamskog društva koje treba da se snađe u postnormalnim vremenima’ kao što su aktivnosti ‘organizacija takmičenja polaznike škole hifza – učenje Kur’ana napamet, podrška projektu izgradnje islamskog centra u džematu Kijevo, kao i organiziranje radionica “Poslovni identitet, profesionalna komunikacija/percepcija/motivacija”.

– Ne treba zanemariti činjenicu da se permanentno ističe kako je BiH sekularna i građanska država a Sarajevo multietnički glavni bh Grad, dok se paralelno sve čini suprotno i ovakvi projekti i programi su štetni po djecu, to svako vidi osim vlasti. Najnoviji performans pomenute ministrice koja u tako multietničkom Gradu s ponosom nosi hidžab na glavi (što je također ‘opasnost i posljedica po djecu drugih etničkih zajednica’ o kojoj govori Ustavni Sud BiH u ovoj zadnjoj apelaciji iako je to njeno pravo ali u džamiji a ne u javnoj školi ili javnoj ministarskoj funkciji države BiH) je projekat ‘kulture sjećanja’ nazvan ‘inspirativnim’ i pod imenom ‘Od rata do mira’.

Fino upakovano i servirano, ministrica i vlada koja plaća ovaj projekat organizovala je obavezne ekskurzije za prvu godinu učenika sredenjih škola, gdje će se đaci upoznavati sa ‘istorijom BiH i ‘njenim spomenicima’. Ekskurzije se, osim po nazivu ‘inspirativno studiranje’ zovu još i ‘studijskim posjetama’ i njima će učenici posjećivati spomenike II Svjetskog rata, zatim džamije i stratišta zadnjeg bh rata, šehidska groblja i druge kulturne znamenitosti po FBiH. Gdje će se kako zbori ministrica kulturom sjećanja 8.500 učenika upoznavati sa ‘značajnim historijskim ličnostima i čime će se raditi na očuvanju raznolikosti i pluralizma BiH, poticanju dijaloga, te objektivnom upoznavanju sa historijskim činjenicama sa namjerom izgradnje trajnog mira i suživota na ovim prostorima’.

– Samo naivni mogu povjerovati da će ovakva ‘inspiracija’ donijeti sve ovo o čemu divani ministrica jer raspored ‘spomenika i stratišta’ dovoljno govori da je i Naida kao i Dodik u svojim udžbenicima skoro na istom tragu. Dodik u svojim knjigama preferira presuđene ratne zločince Mladića i Karadžića a Hota Muminović ‘svoju’, odnosno ‘našu’ istoriju. Zapravo retušira istoriju preko đaka i djece. Jer u ovim posjetama nema drugih osim bošnjačkih stratišta i logora. Tako je posjeta djece Muzeju u Bužimu i 505 Brigadi i šehidskim spomenicima i drugim sličnim spomenicima kulture po FBiH po tumačenju Ustavnog Suda BiH za udžbenike đaka u Republici Srpskoj ‘štetna i opasna po djecu drugih etničkih pripadnosti’ koji odlukom vlasti u Sarajevu moraju ići na ova ‘inspirativna’ putovanja i studije. Naravno, ne mogu se izjednačiti presuđeni Haaški ratni zločinci ali se isto tako ovako perfidno ne mogu sakriti oni bošnjački a što je ministrica fino upakovala u ovaj projekat.

– Totalno pogrešno i neproduktivno ali tako je vlast u FBiH odlučila i tako će biti iako i ministrica i bh pa i Ustavni Sud i vlast znaju da u BiH postoje najmanje ‘dvije istine’ o bh ratu od čega svako svoju njeguje i traži. Da u ovim ekskurzijama ima zacrtanih posjeta kao što je primjetio sarkastično jedan do roditelja djece u Sarajevu recimo Kazanima, Trusini ili nekom od spomenika žrtava u Republici Srpskoj, onda bi se ministrica imala čime pohvaliti. Ovako, ‘inspirativna’ je kao i uvijek. Čak i da pošalje djecu na koji partizanski spomenik, jer znamo svi kakvo je mišljenje i vlasti i ministrice o ‘fašistima’ partizanima a kakvo o ‘antifašistima’ po Sarajevu na imenima ulica, škola i trgova.

photo : ministrica obrazovanja Kantona Sarajevo Naida Hota Muminović ispraća đake na ekskurziju, arhiv