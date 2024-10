‘BACA’ Utica NY, ‘sevap’ i ćevap : Hanka Grabovica pije isključivo vodu iz pipe i gradskih cijevi i zato pravi Otomanski spomenik ‘Sebilj’- fiskiju gdje će mo svi ići za njom napijati se ‘zem-zem’ vode i uživati, posebno Amerikanci

­* Kaže Hanka BiČo Grabovica predsjednica bez portfelja u džematskoj političkoj udruzi ‘Bosnian American Association of Utica NY’ u zadnjem najnovijem javljanju da je jedan od razloga u njenom projektu ‘Sebilj’ i taj što gradeći fiskiju čini ‘sevap’. Slijedom čega svi koji joj daju pare, donacije i svaku drugu pomoć također čine dobra djela. Ovako to ona zbori na ‘našem’ i na engleskom.

‘It is said that it is sevap to the one who builds water for other people. Water is the source of life, and the act of providing something so precious leaves a lasting mark of kindness and grace. And that’s how we Bosnians in Utica will build our Sebilj, where we will all be able to drink water and share the benefits with our community. (Kaže se da je sevap onome ko pomogne i izgradi vodu za druge ljude. Voda je izvor života, a čin pružanja nečega tako dragocjenog ostavlja trajni trag dobrote i milosti. Pa tako ćemo i mi Bosanci i Hercegovci u Utici izgraditi naš Sebilj, gdje ćemo se svi moći napiti vode i podijeliti blagodati s našom zajednicom.)

* Znači, ovdje u srcu Amerike, kao da smo u Africi gdje je suša i nema vode, kad Hanka uskupi ‘sevapa’, ići će mo organizovano na ‘Sebilj’ pa piti vodu iz gradskog vodovoda i uživati.

Da je ‘Sebilj’ negdje uz bunar u Africi ja bih i razumio, ovako se samo, da kažem ‘da me ceo svet razume’ – ibretim. Hoću reći čudom čudim.

Mora da Hanka pije isključivo vodu iz pipe, nema druge a koliko su takve vode željni Amerikanci, teć će se vidjeti kad voda iz pipe poteče, biće opšta navala. Po onoj našoj ‘Ko se jednom napije, vode sa fiskije taj od vode nikud ne umije…

Zato jer znamo da čak ni u BiH koja je prepuna prirodnih izvora, ljudi ne koriste tu vodu za piće već za osvježenje ili za uzimanje avdesta (obredno pranje lica, ruku i nogu kod muslimana) prije molitve, naprotiv, godišnje uvezu flaširane vode u vrijednosti preko 20 miliona KMa. Čak i da se Hanka nakači na rezervoar svete ‘zem-zem’ muslimanske vodice, čisto sumnjam da bi velika ‘navala’ na žderanje te vode bila kod ‘Sebilja’ jer je dokazano da rijetki Bosanci a posebno Bošnjaci piju uglavnom flaširanu vodu.

* Znam, Hanka izokola pravi mjesto gdje će šetati, pričati istoriju i tradiciju BiH na svoj i džematski način i ona više računa na fiskiju kao mjesto za okupljanja i molitve kod ‘Male džamije’ Sebilja, zato govori o ‘blagodetima vode’. I udara, kao što i priliči učiteljici u turskoj privatnoj školi u našem gradu, na turski sentiment pa se hvata ‘sevapa’, dobrog djela.

No, nije samo lova za kojom Hanka kmeči – dobro. Zato kad smo kod ‘sevapa’, neka ga pokaže i riječima, jer iskrene riječi su također dobro djelo. Hoću reći neka nam kaže gdje su dosadašnje ukupljene pare, ko vodi ovo udruženje – Hanka ili Elvisa Alikadić, da li pstoje dva ili jedno udruženje, dokle se došlo sa istragom oko troškarenja ukupljene love i koliko je i ko je platio za prepiske Hankinih i onih drugih advokata, koliki je konačni proračun i ko će izvoditi radove (pusti te fore mladog Smajića ili Bričića koji će raditi za džabe) koliko je ‘usjekla’ para u Opštini uz pomoć načelnika koji je sa njom nakon otvora davno otvorene džamije zatemeljio ‘sevap’. Napose, hoće li i načelnik Mike Galime doći da se napije vode od ‘sevapa’ ili njena ‘skupšćinica’ (tako se po Hanki kaže) Marianne Buttenschon parlamentarka iz Districta 119 koja je također uz načelnika kopala ‘sevape’ uz Hanku u zamjenu za glasove džematlija ove jeseni.

* A to da joj treba i ‘sevapa’ i para nije tajna. Uostalom, ukinutu akciju putem aplikacije ‘gofundme’ putem koje je Hanka ukupila najmanje 20.000 dolara ponovo je aktivirala i ukupila ravno 325 dolara od zacrtanog. Nešto slabo Hanki vjeruju na novim dokne pokaže stare ‘sevape’, čini mi se. Možda joj se posreći uz donatorske večere u našem Pozorištu koje također najavljuje uz ćevap kao ‘sevap’.

* Dakle, Sebilj coming soon, samo što nije, ako načelnik odriješi kesu.

A ‘sevap’ je definitivno izvor Hankinog života.

