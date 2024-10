Završen bh cirkus zvani lokalni izbori 2024 : nema poražnih-svi pobjednici, spičkano najmanje 20 miliona KMa za promjene a dobili ljepšu i stariju vlast, spremimo se za 2026-tu, cirkus ponov gostuje kod nas

Kao što smo i predviđali i onako čemu smo se nadali, tako nam se i desilo. Protutnjali su lokalni izbori, ‘bosnian dream’ kao onaj ‘američki san’ je tu pred nama. Dobili smo ‘novu’ vlast sa starim vlastodršcima i dugo najavljivane ‘promjene’. Po našem pravilu ‘nema bitke nema rata bez provjerenih kandidata’, eto nam još četiri godine državnog rezervata. Spičkali smo najmanje 20 miliona, na desetke miliona na slike naših kućnih ljubimaca po ulicama i vijesti u medijima, navijali smo muški obećavajući više omladine i žena u vlasti, prizivali promjene i ono baš kao što je nauka utvrdila da će ti se desiti ono što želiš, desilo nam se. Dobili smo novu, ljepšu i stariju vlast, ista bljutava i bezobrazno pitoma pohlepna bića, malu rokadu u foteljama i što je najinteresantnije sve je okončano bez gubitnika i poraženih. Kao kad se u finišu borbe za mjesto na tabeli, dogovore timovi lokalne lige u utakmicama oko bodova. Nema poraženih, svi na dobitku, uključujući naravno i takozvani bh narod. Samo onaj ko nije osjetio draž političke sportske utakmice može zlurado komentarisati pa reći jebo bitke i utakmice bez poraženih, zašto se onda igra? Evo BiH je živi dokaz i svjetski kuriozitet da je i to moguće i to će uskoro biti i ozvaničeno i kod kuće i od strane posmatrača te međunarodne zajednice.

Pogledajte samo sliku u prilogu ovog teksta nakon izbora za ‘Republiku Sarajevo’, budući da je to uvijek bila i ostala bitka svih bitaka, pa prosudite sami. Osim promjene u opštini Ilijaš gdje je zajahao u fotelju načelnik NiP stranke, sve je u ovoj ‘Autonomnoj Pokrajini’ ostalo isto a tolike borbe su se vodile. Pardon, bljutava i sa bolesnim osmijehom načelnica Benjamina se preselila iz Vijećnice u Novo Sarajevo, na novije jufke i baklave, ali ponijela je sa sobom načelničku fotelju, sve ostalo je netaknuto. I Srđan Mandić, i Semir Efendić, i Irfan Čengić i Muzur, ma nije se promijenio čak ni načelnik Trnova Ibro beg Berilo, on je pobjedu slavio uz tortu sa svojim imenom u zatvoru. Jer je i to u bh cirkusu demokratije sasvim normalno. Kao što je, vjerujem da i to znate, u 12 bh opština se znalo ko će (p)ostati načelnikom odmah po raspisivanju izbora. Naime u tim opštinama je bio na listiću samo po jedan i jedini stari kandidat. Od Bužuma pa nadalje sve do Dodika i njegovih opštinica ili Čovića i njegovih utvrda.

Slična je slatka priča i u mrskom nam a prijeko potrebnom entitetu Republika Drska u carstvu Dodika te po Kantonima manjim državicama uz manje i skoro nevidljive izmjene fotelja. Osim par slučjno izgubljenih opštinica, i u Herceg-Bosni se slave promjene sa starom vlašću. Kao što smo najavili ranije, sve je stvar dogovora, onog kojeg su u Sarajevu ispoštovali najljući ‘neprijatelji’ i po kojem je bilo ‘vi se ne petljajte u naše a mi nećemo u vaše opštine’, tako su se srećom i završili ovi ihahahaj po redu lokalni izborni u našoj suverenoj, jedinstvenoj i nepokorenoj državi.

Biće još ovog slatkastog bh štiva kad rezultati budu konačni u vezi trgovine sa opštinskim vijećima ali ono što upada u oči je ova slavljenička atmosfera. Zato jer je, pored već navedenog, onako baš vickasto kad pročitaš kako je ‘kandidat naše opštine ubjedljivo sa 70 posto pobijedio’ a poslije ugledaš broj pobjedničkih glasova : 300 ili 400. Šega i od opštine, pobjednika i od glasača, ali to je naša ‘demokratija’.

Ako se neko slučajno upita ima li išta belsavije i bolnije da zadesi ovu državicu pored tragičnih poplava i bujica koje smo već zaboravili, moram reći : ima. To su paradiranja po ulicama sa zastavama, to su nastavci medijske sapunice o uspjesima i pobjedama bez poraženih a najviše to su kratke slogan-izjave ‘novih’ starih faca koje glase odprilike ovako – ‘zavrnimo rukave pa na posao’.

Majko mila, Tito dragi, ko nas je kleo? Tolike godine su u foteljama i na državnim jaslama a tek sada ‘zavrću rukave’, priznajući da do sada nisu ništa radili.

