KAKO SE ZELENI MOJA DOLINA VELIKA KLADUŠA : Bakir Izetbegović poslije završenih lokalnih izbora u BiH u dilemi : ne znam šta mi je draže-pobjeda u Vel. Kladuši ili pobjeda u Srebrenici, obje su mi važne …

Onako pametan i elokventan kakvim ga je Bog stvorio, Bakir Izetbegović je poslije završenih lokalnih izbora u BiH izjavio da ‘ima razloga za slavlje ali se neće slaviti zbog dešavanja u BiH’. Ipak, na pitanje novinara ‘koja mu je pobjeda najdraža’ istakao je. ‘To su rezultati u Brčkom, Maglaju, Velikoj Kladuši i Zavidovićima’.

Srebrenicu nije pomenuo ali se zna i podrazumijeva se da je očaran i pobjedom u ovoj enklavi u opštini Srebrenica samo je zbog ushićenja osvojenim pobjedama zaboravio kao i obično to napomenuti. Njegov kandidat i kandidat takozvanih ‘probosanskih’ bošnjačkih stranaka Hamdija Fejzić je naime osvojio nevjerovatnih 500 glasova od ukupno 6.300 glasača.

‘Neće biti načelnik opštine ali neka ne brine ima zagarantovano radno mjesto u distriktu Potočari ali to nije do njega već do Srebreničana’- podvukao je Bakir ‘i u tome vidim našu pobjedu akoBogda’. Dodao je da -nije sve u brojevima i foteljama te ‘kako se ne bi u cjelosti složio sa izjavom Fejzića da su mogli ostvariti bolji rezultat da je bilo više patriotizma kod Srebreničana, i koji je malo izružio taj narod navodeći da su ‘zaboravili šehide koji su dali tolike živote i leže u Potočarima’ i ‘neka ih je sramota’ čime su ‘dokazali da ne žele Srebrenicu’. I pojasnio.

‘Ma to je Hamdija onako iz nesmotrenosti izjavio, znam ga ja, fin momak i patriota. Mi smo jedva uspjeli da preselimo veći dio preživjelih Srebreničana u Sarajevo i nismo imali mogućnosti niti resursa da ih ponovo seljakamo natrag u Srebrenicu, oni znate ne mogu glasati kao prije i tamo i vamo, dali su nam glasove u ‘Republici Sarajevo’ i ispunili naš emanet i emanet babe Alije. Uostalom, strateški i udalj gledano – naglasio je, najvažnije je da smo srušili ‘dinastiju’ onog izdajika i zločinca Abdića i kao što ste vidjeli sad se tamo kad smo oslobodili Veliku Kladušu i kad je stigla soloboda slobodno vozaju ljudi po gradu sa ljiljanima i tekbiraju kao 1991 ili 1994, a to je ipak nešto. Ima vremena za Srebrenicu, sabur, mi možemo i bolje dodao je Bakir, još se ‘mi nismo umorili’. Imamo u planu isto takvo vozanje organizirati i u Srebrenici ali smo to odgodili zbog ove tragedije u BiH. Čitava BiH će bit akoBogda zelena’.

U znak pobjede SDA kćerka Bakira Izetbegovića je objavila sliku sa ocem i kratki post ‘zelene su opštine’ što je izazvalo niz emocija i podrške na internetu i njemu i njegovoj ljubimici.



photo : Jasmina Izetbegović i čestitka Bakiru na uspjehu u lokalnim izborima, arhiv