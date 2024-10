ROŠ ‘HASTAHANA’ : Načelnica Benjamina Karić uputila čestitku u povodu Židovske Nove Godine 5784/2024 koja je otpočela jučer 02. oktobra dok je glavni bh grad osvanuo ukrašeno i svečano da se ne može pepoznati …

Jučer je nastupila Židovska Nova 5784. godina. Načelnica Sarajeva koja je inače židovskog porijekla (da se nije sa tim pohvalila, ovo bosansko laboratorijsko brojanje se ne bi ni spominjalo), koja je diplomirala na ‘prestižnom internacionalnom Univerzitetu’ u Travniku’ na temu “Pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1945. godine”, svečano je ukrasila naš glavni grad u duhu ovih naših građana, dok je prema izjavi njenih najbližih već pripremila specijalno jelo za ovu priliku i to slatki somun, šipak i jabuke te nešto svježe ubrane ribe iz Miljacke, čije korito je onako kako je obećala i uredila. Što će svečano i dijeliti građanima na ulic kao baklave uz Bajram ili ćevape kad ihtreba pojesti, tj. zaštiti. Naredila je također da se Vijećnica osvijetli zastavama bratske države Izraela kao i da se postave odgovarajuće zastave na glavnoj ulici Ferhadiji sa balončićima iznad. Sa povodom i razlogom je na svom face book profilu dala i kratki čas istorije uz ovaj za mulietničko i demokratsko Sarajevo i BiH važan praznik. Kako se čestita, šta se jede i kako se pozdravlja. Kojeg ne zovu uzalud ‘Evropskim Jeruzalemom’ već zato što ga je načelnica tako osmislila.

Nakon objave njene čestitke građani su je zatrpali pohvalama, srcima i slatkim komentarima na što je ona odgovorila kratko i jednostavno te skromno kakva je i inače.

‘Ja sam načelnica svih građana našeg prelijepog glavnog grada, našeg ‘Evropskog Jeruzalema’ koji kao što vidite uz svaki praznik svake nacionalnosti odiše ljepotom, čarolijom i porukama mira. Tako je kod mene bilo i tako će i ostati sve dok sam načelnica, a biću još dugo nadam se i priželjkujem jer Sarajevo ima dosta opština. Ova svjetla, zastave, cvijeće i čestitanja uz ovaj prekrasni Židovski i moj praznik je dokaz da za ovu BiH ima ipak nade, uostalom ja sam dokaz da se mnogo toga iako sa skromnim budžetom i idejama, ako se hoće, može odraditi’. ‘Stoga još jednom svim svojim dragim građanima ‘sefardima’ ostalima koji to slave želim sretnu i berićetnu 1446, izvinite – 5784. godinu uz poznati pozdrav Roš Hashtahana, izvinite opet uzbuđena sam zbog praznične atmosfere- sretna vam ‘Roš Hashana’ i pozivam sve na čašicu soka od šipka i na svježu ribu. Voli vas vaša načelnica’.

Predsjednik Židovske organizacije BiH u Sarajevu Jakob Finci se zahvalio načelnici posebnim kratkim pismom na njenoj pažnji i njenom širokom srcu koje ne razlikuje ljude po boji kože već po boji majice a njegova organizacija ‘La Benevolnecija’ je u znak pažnje načelnici benovalentno poslala dva specijalno izrađena roga da puhne koji put u njih i označi početak Nove Godine.

Benjamina se zahvalila i već je imala ideju. ‘Daće, kaže, nalog Nihadu Aličkoviću plemenitom našem Nihi da organizira kolonu vozila kroz centar Sarajeva jer je on pravi majstor za to, odakle će se razlijegati zvuci roga’. A ona, načelnica će biti u prvom autu i duvati u rok zvani šofra, izvinite šofar kao simbol Božje prisutnosti i pokajanja. Aličković je, saznali smo i to, rekao da će puhati u rog ako je od ovce a ne od neke druge životinje kao što je svinja i njoj slične. Načelnica mu je pojasnila da su rogovi isključivo od ovna stoga je Aličković prihvatio sa zadovoljstvom ovu plemenitu zamisao Benjamine Karić i već se Sarajevom razliježu zvuci roga.

Na kraju je poručila da će se akoBogda puhati deset dana jer toliko naime traje ova Nova godina. Koja je, rekla je načelnica skromna svetkovina i posebna za nju ne zato što traje duže od ostalih Novih godina već što manje košta, daleko manje od 800.000 KMa koliko se moralo izdvojiti za onu nekadašnju komunističku Novu Godinu i za Severenu. Pozvala je da svi izađu na ulicu i pušu iz auta, ako nemaju rogove neka trube, isto im je zapisano.

Sarajevo je zaista na slikama izgledalo veličanstveno dok je načelnica primala čestitke od svojih kolega a razdragana sarajevska raja mahala sa zastavicama dok je načelnica duvala iz prvog auta. Stigla je i čestitka i od Reisa na što je Benjamina posebno ponosna, kako je i sama potvrdila.

P.S. svaka sličnost sa načelnicom Benjaminom i sa drugim imenima i događajima slučajno je – namjerna!

photo : montmontaža Cross Atlantic, čestitka Benjamine Karić uz Židovsku Novu godinu, arhiv