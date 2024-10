BiH NIJE MALA AL’ JE OD SKANDALA : Zukan Helez SDP ministar sa tespihom sekularne države BiH o skandalu kadeta bh vojske Benjamina Fukelja na Akademiji u Austriji zbog odbijanja rukovanja sa ministricom za odbranu Austrije ‘iz vjerskih razloga’ i zbog eventualnih sankcija – sastao se i konsultovao sa Reisom bh ‘Ajatolahom’ Kavazovićem

O skandalu bh kadeta u Austriji nakon završene obuke kada je odbio da se rukuje sa ministricom odbrane Austrije (Klaudia Tanner) nakon dodjele certifikata ‘jer mu vjera ne dozvoljava da se rukuje sa ženskim osobama’, bruji sva bh a Tite mi i ostala javnost. Posebno su razočarani i uvrijeđeni u Austriji koji ovaj događaj nazivaju pravim imenom – skandalom. Hrane te, školuju na svojoj Akademiji i pripremaju za budućeg oficira i kadeta jer nemaš ni Akademiju ni lovu a ti im pljuneš u lice. No čini se, time nije iznenađen previše ministar ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ Zukan Helez. Čekao je dva dana i sve dok nije iz Austrije stiglo pismo osude i na njegovu adresu, da bi se tek onda – danas oglasio kako je ‘poslao pismo izvinjenja’ Terezijanskoj poznatoj Akademiji (Theresian Military Academy) u Viner Nojštatu (Wiener Neustadt) i ministrici. Prije njega Akademiji se izvinuo Helezov zamjenik Aleksandar Goganović sa kojim inače Helez ‘opšti’ uglavnom putem medija.

No, onakav kakavim ga je Bog stvorio, Helez je pismom izazvao još veći skandal, budući da je, kako je obavijestio medije, o ovom slučaju kadeta Benjamina Fukelja, razgovarao sa Reisom. I ne samo o skandalu u Austriji, već i o ‘ukupnoj geopolitičkoj situaciji u svijetu, sa fokusom na agresiju Rusije na Ukrajinu i eskalaciju rata na Bliskom Istoku i situaciji u regionu i našoj zemlji.”

Samo u šerijatskoj državi gdje je glavni šef ‘Ajatolah’ ministar države sa njom ‘bistri’ državnu politiku, stoga Helez u ovom svom bezobraznom i po državu pogubnom potezu ne vidi ništa nenormalno. Tim prije jer hodža Kavazović prima, konsultuje i dogovara vođenje države skoro sa svim ostalim ministrima i predsjednicima političkih stranaka u BiH. To mu čak imponuje jer nikad nije sakrivao svoje političko djelovanje i ciljeve, naprotiv, svojom ulogom je ohrabren čestim posjetama i stranih abasadora i predstavnika EU, čime BiH dobiva karakter ne sekularne već vjerske države pod plaštom sekularizma i građanštine. Osim toga, Zukan je ovaj postupak kadeta Benjamina nazvao ‘gafom’ ustvrdiviši da on kadet ima ‘svoje pravo i da vjeruje’ ali je dodao da će o svemu pa i o eventialnim sankcijama prema tom vojniku ‘zauzeti konačan stvav kad inspektor kojem je dao nalog da sve ispita dostavi svoj izvještaj’.

Čim Zukan nije djelovao odmah jer se tu nema šta ‘ispitivati’, to znači da ili nije htio što je sasvim evidentno ili u propisima BiH o tom slučaju se mora prvo izjasniti Vojno muftijstvo. Organ koji je glavni u ‘zajedničkim oružanim snagama BiH’ kako bošnjačku komponentu vojske nazivaju. Koji preko njih dobiva planove, ciljeve i programe iz Reisata, i koji su ‘farz’ i za Zukana.

Slijedom toga vrlo je i lako moguće da je Reis ‘presudio’ i da će nakon što vrijeme ‘zaliječi rane’ i suglasno inspektoru koji tu neće naći ništa problematično, kadet mirno i samo onako ako mu vjera nalaže, postati i uposlenik ‘zajedničkih oružanih snaga’ u činu potporučnika. Trtljanje Zukana kako ‘moli one koji slijede vjeru da se ne prijavljuju za posao u državni organima‘ i da ‘traže posao na drugom mjestu‘, klasično je njegovo svakodnevno pijano zujanje. Jer, i on je, a što je potvrdio i ovim konsultacijama sa Reisom ‘ministar SDPa sa tespihom‘. I sa slikom sa zamotanom ženom na crvenom tepihu u Sarajevu, ili kad nije u kafani već u Potočarima. Hvala mu puno što je medije obavijestio da po bh propisima ‘nije zabranjeno rukovanje sa ženama u oružanim snagama BiH‘. To je samo takva utjeha. U istim tim ‘zajedničkim oružanim snagama‘ je zabranjeno da žene nose hidžab, pa se Zukan sukladno propisima potrudio da Emela Mujanović ide dugo vremena na posao ‘u našu kasarnu’ dok on ‘stvar ne riješi’, onako kako je obećao Reisu. Srećom po Reisa, Emela je nakon deset godina torture i vojske i naroda uz Zukanovo izvinjenje što ‘nije ništa mogao učiniti‘ otišla sve sa potkapom u Strasbour gdje će tražiti ‘svoja prava‘ a Reis plaćati advokate.

*učimo turski : hamal – na bosanskom – nosač, sluga

* ili arapski : farz – na bosanskom – obaveza, naredba

P.S. Zukan Helez, SDP ministar ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ sa Munirom Subašić, arhiv