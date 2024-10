BOSNA SE PRESELILA U NEW YORK – nova diplomatija, ista ‘japija’ : Otišla ‘prva dama’ Sebija – došla Mirela, Denis Bećirović kao Alija postao ‘predsjednik’, na spomen obilježju ’11. Septembar’ u New York-u umjesto dovom kao što obično čini odao počast šutnjom, hadžija Dino Konaković po uzoru na Biseru Turković umjesto ‘krstareće rakete’ postao – samonavođeni dron

* Dolaskom na čelo Ministarstva vanjskih poslova BiH dogovorom sa HDZomi SNSD strankama, hadžija Dino Konaković osim putovanja i slika na marginama susreta po raznim destinacijama, nije pokazao ništa manje od njegove prethodnice Bisere Turković, koju je preuzimanjem dužnosti ružio i pljuvao. Nema čak ni velike razlike u destinacijama, sličnost se nameće sama po sebi. I dalje je ovo važno ministarstvo neuređeno i nesinhronizovano, i dalje sukladno dogovoru blješte ‘afere’ po diplomatskim predstavništima i ambasadama, svako radi po svome, i dalje Konaković putuje i iznosi stavove koji nisu usaglašeni. Ako bi se moglo reći da je bila tačna konstatacija Milorada Dodika za Turkovićku da je ‘samonavođena raketa za koju ne znaš gdje će sletiti i opaliti’ čime je aludirao na to da istupa i iznosi samo stavove SDA, slično bi se moglo reći i za Konakovića ali ovako – ‘samonavođeni dron’. Zato što su dronovima u BiH načisto svi opsjednuti, od Zukan Heleza, Bakira pa do Dine Konakovića. Ako će mo mjeriti po kilometraži, po troškovima putovanja i VIP izdacima, nesporno je da je Konaković češćeo u avionu i hotelu nego u svom uredu i ima ga po raznim forumima i konferencijama, međutim po rezultatima i po načinu rada, sve je kao u vrijeme Bisere. Nema velikih razlika. Da ne nabrajamo izdaleka evo samo ovo izbliza, u vezi ovih putovanja u UN i u Ameriku kojima su se bh vlast načisto preselile iz Sarajeva u USA. Od pripreme i donošenja Rezolucije UNa o Srebrenici, od maja pa do sada, nema i ne može se izbrojati ko je sve ‘letio’ Preko Bare.

* Rezultat, nikakav, čak poražavajući. Svađe, pisma, tužakanja, medijska prepucavanja, govorancije po salama UNa i slikanje sa američkim dužnosnicima koji su često u Sarajevu samo po naručenim tekstovima daju privid uspjeha. Nasuprot tome, kao rezultat takvih aktivnosti u BiH još veći nesklad, mržnja, svađe i podijeljenost. Niti se sastaje Predsjedništvo, niti Parlament radi niti se državna vlast vidi bilo gdje i u bilo kojem segmentu. Da bi dokazao sličnost sa Biserom Konaković po dijaspori je uglavnom u posjeti ‘svojim’ bošnjačkim ambasadorima, poslije ‘zvaničnih susreta’ posjećuje džamije i džemate, on će reći ‘bosanske zajednice’, tako i Bećirović, čak je iako je kritikovao Biseru da bespotrebno otvara konzulate, i on posegnuo u zanosu domoljublja za tim. Otvoriće se konzulat u St. Luouis-u, najavio je nakon susreta sa Bošnjacima ovog grada.

* Od uspjeha Denisa Bećirovića koji, kao i Konaković iz svog ureda bifla o ‘diplomatskoj ofanzivi’, već nas boli glava ali moramo trpjeti. Ne zna se ni za njega koliko je puta od maja do sada u New York-u, Evropu ne računamo uopšte iako je u EU skoro svaki dan. Ali se zna da i on kao i Konaković drži govore i hvalospjeve uspjesima, o napretku, cinkari Srbe i Hrvate a ovi uzvraćaju pismima UNu i medijima iako se zna da ni njegov dolazak ni govor nije usaglašen u bh Predsjedništvu niti na kojem drugom državnom mjestu.

* Već viđeno i poznato, ali ima nešto posebno uz Bećirovića što se zna. On naime koristi samo VIP usluge, poslovne klase u avionima, od aerodroma do hotela i natrag ležerno koristi karticu države i oštri je u plaćanju, poznat je kao veliki potrošač budžeta i o njegovj domoljubnoj rastrošnosti mediji pišu ali se on na to ne osvrće. I za razliku od ostalih po ovim ekskurzijama, vodi uvijek sa sobom suprugu Mirelu, koja plijeni pažnju ljepotom, manirima i odjećom, tako da kad se saberu naslovi i medijski izvještaji, proizilazi da je Mirela odradila više od njega. Zadnjim njenim slikama sa instagrama kojeg obožava i po pisanju medija umalo Amerikanci nisu stali u redove za autogram, dok se niko ne pita a šta će ‘prva dama’ Mirela uopšte u Americi? U Bruxellesu, bilo gdje gdje Bećirović putuje? Rumeno-zeleni Bećirović se zadovoljava više sa tim što ga titulišu ‘predsjednikm’ kao nekada Aliju njegovog idola i smiješkom tekstovima posvečenim njegovoj supruzi, iako je on samo predsjedavajući, dok mu supruga kao pratilac, sve više podsjeća na Sebiju Izetbegović. Ne po izgledu i manirima već po medijima i nastupima. I Sebija je nekada nosila titulu ‘prve dame’ kao sada Mirela, i uglavnom je na putovanjima poslije kupovine po trgovinama svraćala kod ‘braće Turaka’ u Americi odakle su nam stizale slike o ‘humanitarnim akcijama’ prvih dama. Tako je bilo i prilikom ovog zadnjeg ekskurzijskog nastupa Bećirovića u New York-u. Mirela je sa suprugom Erdogana prisustvovala konfereciji u nekom turskom udruženju u vezi ‘miraza kao naše baštine’.

* Bećirović je pak iskoristio put pa posjetio spomen obilježje 11. Septembar i da oda počast poginulima u ovom terorističkom napadau na USA. Međutim, za razliku odavanja počasti u BiH gdje Bećirović ‘šehidi’ i uči dove čak i partizanima po čemu je prepoznatljiv, ovdje je počast odao minutom šutnje. Kao nekada dok je šutao na grobu Josipa Broza u BEogradu. Valjda nije smio proučiti dovu zato jer bi mogli pomisliti kako dovi za pilote? Razočarao je načisto, neka je odao počast ali nije ostao dosljedan.

photo : prije kao poslije, gore – Sebija i Emine Erdogan, dolje – Mirela Bećirović prije par dana u New York-u, arhiv