ISLAMic BOUNTY HUNTER : Jedan od agilnijih vođa sarajevskog Ureda za promociju vrlina i prevenciju poroka vehabija Nihad Aličković ‘antiDaytonac’ otkrio lopova koji je ukrao romobil jednoj džematlijki ispred džamije pa ga na štandu pijace izružio i natjerao da se izvinjava ne znajući da se radi o Bakiru Izetbegoviću i sve to stavio na internet …

*Po ugledu na braću u Afganistanu a poučena slabom akcije policije Rame Isaka, BiH je dobila novu Agenciju za suzbijanja kriminala. Islamska Zajednica BiH suočena sa iskušenjima i problemima te svjesna namjernog odugovlačenja, opstrukcije i zaživaljavanja ‘federalnog Uskoka’ u suradnji sa SDA i bratskim strankama posebno sa strankom DF, SBiH, NES i prbosanskim patriotskim dijelom ogranka SDP BiH, osnovala je dvadeseti po redu Ured u svojoj firmi – Ured za promociju vrlina i prevenciju poroka. Koji je do sada nezvanično djelovao po Sarajevu, Zenici, Tuzli i Istočnom Mostaru i u ostalim glavnim gradovima ‘naših teritorija’. Afganistan, naš prijatelj i partner te njihov Zakon istog naziva i ciljeva je dao ideju koja je potkrijepljena intelektualnim razmišljanjima Muhameda Mahmutovića, poznatog džamijskog moljca-pisca, književnika i mualima i njegovim romanom ‘Tihe (i sasvim tajne) likvidacije’ kojeg je objavio u Švedskoj koje je dobrano razradio i dopunio nekadašnji komunista Bošnjak, akademik dr. Ferid Muhić sa adresom u Skoplju.

*Zakon o ovom Uredu je kratak ali jasan i potkrijepljen je događanjima zadnjih godina u BiH posebito u Sarajevu i u ‘manjem entitetu’ Republika Srpska BiH koji je malo veći od ‘većeg entiteta’ Federacije te UZP tvorevini Herceg-Bosna, koji su pokazali da regularna vlast nema snage da se odupre ovim napadima na državu, na Bošnjake i na ‘ljucka svjecka’ prava. Naprotiv, sa njima surađuje i dade im sve, skoro čitavu državu su dali, malo ju je ostalo. Obrazloženo je da se do sada protiv opasnih ‘podstanara’ države BiH išlo ad hoc i neorganizovano i stihijski te uglavnom i najviše u Sarajevu, pa su donosioci ovog novog propisa kao ‘vlasnici’ države odlučili preuzeti inicijativu. Jednostavno, više se nije moglo ‘rahat’ gledati šta se radi po Sarajevu. Tu su u radnom odnosu na funkcijama pored naših i Srbi i Hrvati, tu se šetaju ‘pederi’ i oneređuju naše ulice i ugrožavaju našu djecu, priča se na hrvatskom i ćirilicom, prodaje se svinjetina i pije se alkohol, posluju po Sarajevu četnici sa svojim poduzećima, prodaju se suveniri javno iz ‘eReSa’ i iz HZBa, cionisti nedaju disati, dušmani kidišu na našu vjeru i državu jer za razliku od nas svuda postavljaju križeve i krstove, ugušiše nam zvijezdu i polumjesec načisto i ljiljane, stalno to ruše, i to je bio ‘okidač’ da se ovaj dio segmenta naše države uobliči i zaokruži.

*Zadatak i komadira i članova ovog Ureda je jasan i propisan zakonom u Reisatu i u Centrali Mehmeda Spahe, broj nije bitan. A to znači pratiti budno šta se dešava, ko nam gostuje, ko prelazi naše granice i planine, našu Drinu, Savu i ostale pritoke do našeg mora i Neuma, ko to hoće Bosance uvući u našu državu Bošnjaka, ko hoće ukinuti naš jezik, kvariti djecu i omladinu, uzgajati svinje u Sarajevu, ko to hoće da nam otme zastavu i okalja ugled naše ArBiH i djelovati. Svim sredstvima, jer kao što reče, tj. prepisa onaj naš brat Haris Zahiragić ‘kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost’. Ne čekati policiju jer bude kasno, ionako kasnimo. Vlast, jer nema druge, prihvatiće ovaj propis, prešutno kao i do sada. Glavni vođa ovog ureda je u Luxemburgu, razumijete već i zašto, to je osvjedočeni probosanski državotvorni imam Mulahusein Yasmin a njegovi članovi užeg odbora su ‘na terenu’. Najvidljiviji je Muderris Nezim Halilović koji je ovom Uredu dao posebnu draž i ljepotu. Djeluju po pozivu, medijski se obraćaju zna se gdje, na tv ‘Hayat’, ili se javljaju Avdi Avdiću, ili bratu Reufu Bajroviću i bratu Emiru Suljagiću, ili jave u ‘Patriu’ novine ili na tv ‘Bir’, lično ili posredno se angažuju, zavisno od situacije.

*Jedan od njih najagilnijih je naš brat i vehabija Nihad Aličković koji se radi ‘grantova’ i donacija kod kuće i u dijaspori vodi pod udruženjem ‘antiDayton pokret’, da olakša protok love i da se ‘vlasi i Amerika ne dosjete’ da im javno ruši Dayton i on je bio aktivan i prije ovog Ureda zbog čega je nagrađen ne samo od Onog Gore već i od načelnice za sve opštine Sarajeva – naše sestre Benjamine Karić – zlatnikom glavnog grada. Brat Nihad je poznat po svojim akcijama zbog čega ne smijemo dozvoliti da pati i trpi već ga pomoći, što se i čini redovno na više načina, inače svi ga već znate. Od njegove slike na ulasku u omrzli entitet četnici danima ne mogu zaspati, čak su ga i ucijenili i prijete mu smaknućem. On obilazi našu čaršiju svaki dan, nanu Fatu u ljetnom periodu, Nasera i Reisa uz Bajram, telefonira sa Suljagićem i Reisatom po potrebi, broji Srbe i Hrvate na funkcijama i plasira podatke na pravo mjesto, organizuje demonstracije protiv zapada i OHRa, tjera američkog ambasadora kući a sa njim i Schmidt-a druga ‘visokog’, smišlja performanse, obilazi trgovine od Baščaršije do sarajevskg internacionalnog aerodroma ‘Alija Izetbegović’ i uočava strane proizvode na policama. Djeluje i u Turskoj ali humanitarno. Nekada blago samo upozori prodavače da se uklone čokoladice i bedževi iz Srbije, Hrvatske i sličnih neprijatljskih država a ako se ne ukloni to smeće, reaguje. Pije isključivo bh uvoznu vodu, u autu ima čitav mali studio za ‘uživo javljanje’, voli automate i pištolje i beretkicu ideologa Alije. Vidjeli smo kako je nedavno samo njegovom akcijom onaj četnik Trivić zatvorio sve svoje pekare u Sarajevu ‘Manja’. Da smo čekali vlast, još bi on srbovao ovako, kad mu je naš brat zalijepio na izlog svinjsku glavu, sve je krenulo kako treba. Otišao izlog u ‘helać’ a i pekara. Sad komotno možemo reći ono poznato njegovo ‘još jedan Manje u Sarajevu’. Čak je i inspektor poslije toga našao svinjetinu u bureku, ej, moš’ misliti šta nam je uvaljivao. Nihad bojkotuje i cionističku coca-colu i Bingo i nema šta nije u stanju prepoznati a njega možete samo po ljiljanima i po retanoj beretkici, to mu je pored frizure najuočljivije. Poznat je i po sakupljanju love za sahrane gdje se ponešto ušićari, po donacijama iz dijaspore koje po posebnim uputama idu na njegov račun jer mu Western Union ne da svoje usluge, po dženazama, po plaketama od majke Munire Subašić zbog zamotavanja žrtvava genocida u liljan-ratne zastave ili po predavanjima po našim džematima. Ili plaketama škole ‘Mustafa Busuladžić’ koje su mu uručene, a iza kojih stoji naš brat načelnik Semir Efendić. Jedne od poslastica su mu i žurke ovih sponzoruša iz Srbije, ratnih zločiteljki. Kad on naredi neće Ceca pjevati, Ceca utihne, kad on podvikne neće Šejla Zornić imat koncert, nema pjesme ni Šejle…

* Aprila ove godine brat Nihad je izveo briljantnu akciju po nalogu Ureda kad je jedan lopov ukrao našoj sestri džematlijki električni romobil ispred džamije. Iako je pogriješio, izvinuo se i zatražio halala, akcija je pokazala da Ured za prevenciju poroka ima budućnost. Naime, Niho je pregledao džamijske kamere i vidio tipa koji krade romobil a onda ge je redovnim istražiteljskim poslom kao djelatnik OSAe ili SIPAe u Sarajevu slučajno našao na pijaci na jednom štandu knjiga. Kaže se slučajno jer njega knjige ne zanimaju, vidi se po postovima na ‘fejsu’. I natjerao ga da se izvine, romobil je nestao ali nikad mu više neće pasti na pamet da krade iz džamije, eno mu drugih objekat neka njih ‘plinja’. I dabome, snimio ga, psovao ga i ružio a onda pustio na internet da raja vidi. Neki kažu da je to samovlašće jer brat nema pravo hapsiti i optuživati, ne osvrćemo se na to. Nužda zakone mijenja, to su pokazali ‘lajkovi’ podrške i šutnja pravosuđa. Međutim, u zanosu borbe za državu i džamiju i romobil, brat nije obratio pažnju na izgled lopova. Ispostavilo se da to nije pravi kradljivac romobila već naš brat Bakir Izetbegović, koji je zbog ovih izdaja i predaje čitave države podstanarima Čoviću i Dodiku završio, iako vlasnik države, u penziji i bez prihoda, pa je prinuđen da prodaje na štandu. Tek kad mu je faca sa štanda koja se klela da već dugo ne ide u džamiju ali se zbog straha izvinjavala, jer ga ne zove ni Reis ni iko drugi odkako je izgubio vlast i kad je pokazao člansku knjižicu IZBiH, SDA i osobnu kartu te sliku Sebije u novčaniku, brat je shvatio koliku je grešku napravio ali ovakva sličnost bi i ćoravog prevarila. Uostalom, vidite sliku pa će te se i sami uvjeriti.

Odmah je zatražio halala od prodavca Bakira što je on iskreno kao pravi vjernik i musliman prihvatio i onda je mudro i sam brat Nihad zaključio kako je totalno omašio. Bakir, naime, nikad nije vozio niti zna voziti romobil. Njega su uglavnom uvijek vozali, a to je ovaj ‘muslimanski bounti hunter’ trebao znati.

* Jebiga, ko radi taj i griješi a ko halali sve mu je oprošteno, tako je bilo i sa ovim lažnim kriminalcem na pijaci. Aličković se izvinuo i zatražio halal i od brojnih pratilaca na internetu koji su pohvaljivali hapšenje u ruženje Bakira, vjerujući da je uhvaćen pravi lopov.

No, to neće obeshrabriti ni Ured ni brata Nihada, naći će on kradljivca, njemu se ništa ne otme. Tragom njegove prakse, vidjeli smo kako je i onaj naš brat a član Ureda Mirza Hatić, ‘onaj odranije poznat’ što mu tepaju po novinama ‘žestoki momak‘ a on lopovčina i reketaš ‘kojem u venama teče SDA krv‘ kako je pojasnio dokotorima i medijima novu krvnu grupu, tip koji je načisto urnisao onog našeg što je oženio onu njihovu ‘vlahinju’. Odkada je Mirza objavio video i pozvao kao brat Nihad na progon ‘ćafira’ prodavača pive uz džamiju i svinjske bifteke, ej, tamo se od tada samo naručuje bezalkoholno pivo, šerbe i sokovi, te ‘zaštićeni sarajevski ćevapi’ sa slikom Benjamine na kutiji, ništa drugo. Pogađate, riječ je o restoranu ‘Bosanska Kuća’ vlasnika Sadika Pašića i žene mu Branke Sovrlić.

I brat Haris Zahiragić političko čudo od djeteta i od SDA, poznatiji kao ‘čakijaš’ jer je kao maloljetnik bockao druga u školskom toaletu, uključio se u program Ureda za poroke sa vrlinama, pardon Ureda za borbu protiv poroka i promociju vrlina i osviješteni je član Ureda. Sjećate se samo kako je onomad uhapsio onog slovenskog umjetnika na TrgHu Susan Sontag u Sarajevu koji je u nekakvoj zapadnačkoj performansi ganjao naše nane, sestre i žene onako razglićen, dok su oni LG, BI plus QTi šetali sa duginim zastavama ponosno i prljali naše ulice. Koje je poslij ove sramote ministar Delić dao oprati i naredio komunlacima da pale šmrkove. Inicijativu je prihvatila i naša Benjamina sestra Karić koja je načisto izgrdila onu hrvatsku pjevaljku što je u miniću ispred crkve ‘Srca Isusovog ti jebem’ u Sarajevu snimala nekakav video. Sestra je fasovala kritike a sačuvala čistoću crkve i moral Hrvata, eto vidite kako nam dobrim uzvraćaju ovi podstanari UZP katolici.

* Posla za ovaj Ured ima i previše. Kao braća u Afganistanu, mi nećemo loviti one bez brade jer nema potrebe, Ustav je to dozvolio a mismo tu državotvorni jer brade rastu i razmnožavaju se. Tako je i sa hidžabom koji je postao naš znak prepoznavanja. Ali hoćemo voditi bitke za burkini i protiv svakog onog koji udara na vjeru i državu na druge načine. Povešćemo posebne akcije oko škola jer djeca su naša budućnost i nećemo stati sve dok javne škole ne postanu mejtefi. Za sada naša vlast ih šalje kući uz Ramazan ranije i usvojila je SAFFER program u obrazovanju koji nagovještava da je i ministrica Hota-Muminović na pravom putu. U tom pravcu pomaže i vlast, ne treba griješiti dušu. I Benjamina, i Dino i Kemo Ademović sa ministrima, i Nikšić još stidljivo i Čengić Irfo naš omiljeni brat ihahahaj te Denis Bećirović, Boga mi i onaj gazija Komšić kao da je naš i više od toga, prvi nam je čestitao osnivanje i početak javnog rada ovog Ureda. Zato akoBoda naša čaršija će bljesnuti čistoćom i ljepotom. Ako ne milom a onda silom. I biće ‘od rijeke do mora’- From the River to The Sea, Palestine will be free, odnosno od Drine i Une do Neuma, baš slično kako je to od naše Palestine i od nas ukrao i prisvojio ovaj moto samo za sebe onaj četnik Šešelj, sa onim ‘Kavrlobag – Kavrlovac-Vivrovitica.

P.S. svaka sličnost sa licima i događajima, slučajno je – namjerna!

photo : montmontaža Cross Atlantic, lijevo – Bakir Izetbegović, desno brat Nihad Aličković, dolje desno – neuhvaćeni N. N. lopov kradljivac romobila NN, arhiv