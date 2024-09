Kanela Zuko: ko me iz konteksta izvuk-o, ko spominje dolove i volove ? Predsjednica ‘Žena SDA’ u izbornom zanosu pred biračima Vogošće o uspjehu SDA mafije slikovito pozdravila Podrinjce koje je Alija Izetbegović dovukao u Sarajevo umjesto na njihova ognjišta …

– Ne, nije SDA na čelu sa Alijom Izetbegovićem sinhronizovano i organizovano vraćala prognane na njihova ognjišta u Podrinje, Srebrenicu, Bratunac ili Orašje, autobusima su organizovano dovlačeni u Sarajevo i po brdima ponad Sarajeva, dijelio im ‘Dedo’ srpske kuće i stanove te placeve za nelegalnu gradnju i pravio svoju bazu redovnih glasača i birača. To je bio projekt SDA mafije u bh vlasti, dok je javna mantra ostala i poslije tri decenije ista : ‘briga za povratnicima’. Kojim procesom se tri decenije iz budžeta novac pod floskulom ‘za povratak i povratnike’ prao, krao i krčmio na sasvim druge investicije i programe, isto nastavlja i vlat ‘trojke’. Na vikendice SDA pravaka i na asfaltiranje puteva do vikendica i elektrifikaciju odmarališta i na debljanje sopstvenog bankovnog računa. Zbog toga imamo Podrinje bez povratnika i žrtve genocida i drugog ratnog zločina koje se koriste svakodnevno u javašluku i pljački novca a povratnika sve manje, kao što je sve manje i bošnjačkih predstavnika u vlasti u entitetu Republika Srpska.

– Ali zato imamo u Sarajevu i u rubnim opštinama glavnog bh grada sigurne birače i glasače iz Podrinja, ‘majku nad svim majkama’ Muniru u Sarajevu uz brata Emira Suljagića koji bitke za žrtve i povratnike vode vikend-turama odlaska na posao u Potočare i imamo, kao što je to opština Vogošća, koja je tek poslije Daytona ‘oslobođena’ herojskom bitkom ArBiH zvanom ‘integracija’ iliti dogovorno pripajanje ove opštine entitetu FBiH u zamjenu za druge teritorije malo dalje od Sarajeva, opštinu koja u kojoj većinom žive Podrinjci, dakle ‘povratnici’.

I baš kao po onoj narodnoj da ‘neće jezik nego pravo’, uz ove lokalne izbore šefica ‘AFŽ’ SDA mafije Kanela Zuko, inače i bh parlamentarka, pravim govorom je pozdravila prisutne Podrinje i Podrinjce vatrenim govorom tražeći njihov glas za kandidate SDA za načelnika i opštinsko vijeće.

“Dobili smo džamiju dobili smo put, dobili smo rasvjetu, dobili smo kombi, dobili smo kanalizaciju. To je SDA uradila. Ja sam rođena Hotonjčanka. Ovo gdje su Gabeljići i ovo… To je livada bila. Puta nisu imali. Ljudi došli iz Olova, ljudi došli iz istočne Bosne. Sve smo mi Vogošćani te ljude prihvatili. Ali ne mogu reći da se nije izgradilo. Ja sam išla u Srebrenici i Bratunac i Orašje. Sve sam obišla. Bošnjaci su samo volovska kola provozili, to su im bili putev”.’

– Ne može bolje i jasnije. Volovi, džamije i dolovi, pa čak i kombi, sve je to obezbjedila SDA nebeska partija, patriotska i državotvorna elita zbog čega bi trebali opet Vogošćani Podrinjci dati svoje glasove njima.

Nakon ove uvrede i niza reakcija Podrinja pa čak i direktora Potočara Suljagića koji se posprdno osvrnuo kratkim postom ’11. jula smo žrtve a već 12. jula volovi’, ‘AFŽ’ tj. Kanela se izvinula ‘jer smo je pogrešno protumačili’ pa kao što je red ‘opalila’ o njenoj vječitoj brizi za ‘šehide’ i ostale klince i palce iz SDA kuhinje, međutim oda Podrinjcima je ostala zapisana čak i na video uratku.

Nema čuđenja ni izjavama ni ‘kontekstu’, Kaneli je izašlo ono što je na srcu i duši SDA a što je javnosti uglavnom već poznato. Uostalom, ova ‘volovska’ asocijacija’ je odavno prepoznata kod stranke SDA ne samo u Podrinju već ‘na svakom pedlju’ jedinstvene i nepokorene BiH od 23% još od ‘Alijinih dana’ kada su se po čitavoj BiH ‘šlajsali’ bikovi i volovi ofarbani u zeleno i pekli na ražnju što je postao njihov zaštitni znak do današnjih ‘Bakirovih dana’. Koji genocid nad bikovima provodi čak i u haremu džamije. Od kada ‘volovi’ bezrezervno i po pravilu glasaju za SDA i za njene zelene termite u vlasti.

Kao što je zaboravljena najveća izdaja Izetbegovića i SDA uz reviziju na presudu kod Međunarodnog suda u predmetu protiv Srbije a što je odradio uz Muniru Subašić, Reisa i ostalu bratiju iz političkih partija, tako će i ova ‘izjava iz konteksta’ ubrzo biti prošlost.

Naučno je dokazano da je ‘stoka krupnog zuba’ uvijek bila i ostala glavna roba za ražnja.

photo : sa jednog zasjedanja ‘AFŽ’ SDA, Kanela Zuko sasvim desno uz jaranicu Sebiju Izetbegović lijevo, arhiv