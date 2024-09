BACA NY i Bošnjaci države NY – Od udarne vijesti o istrazi zloupotrebe i kriminala sa donacijama (breaking news) do (Groundbreaking ceremony) temelja za sahranu istrage u projekt ‘Sebilj’: da li i sadašnji načelnik grada Michael Mike Galime kao i njegovi prethodnici spašava udrugu i (ne)svjesno potrpava nezakonitosti i kriminal u ovom kompromitovanom udruženju?

* Maja prošle godine pukla je ‘afera’ sa projektom ‘Sebilj’ u našem gradu izbjeglica Utica NY u državi New York u poslovanju non for profit izvikane džamijske političke udruge BACA (Bosnian American Community Association of Utica NY) nastalu ranije a danismo znali, koju ‘aferu’ je izbacila u javnost lokalna tv (WKTV) po prijavi nekih od članova odbora udruge. Tada smo saznali da je ‘novi odbor’ udruženja smijenio ranije stari odbor i predsjednicu Hanku ‘BiČo’ Grabovicu i njenog zamjenika Šeho Sandru koji su se povukli iz javnosti i odbili predati arhivu i finansijski izvještaj, uključili su se advokati ‘novog odbora’ i Hankin advokat također, prvi su predlagali da se u istragu uključi poseban odjel Tužilaštva za donacije kojeg treba o tome obavijestiti ‘novi odbor’, advokat Grabovice je naravno branio Hanku i Sandru tvrdeći da je sve po propisima. Izvjesna Elvisa Hadžikadić u ime ‘novih’ je šturo saopštavala da će ići u istragu, da se zaustavljaju svi projekti jer se ne zna dokle se došlo i gdje su pare udruženja, odložene su sve zakazane ‘žurke’ udruge, čak se u medijsku istragu uključio i lokalni poznati radio ‘Talk 100’ gdje je gošća bila smijenjena predsjednica Hanka. Tu smo čuli nezgodna pitanja i još nezgodnije odgovore o čemu smo već pisali. Posebno je bilo indikativno i sumnjivo šta je sa nakupljenim parama putem ‘gofundme’ aplikacije nekih 20.000 Dolara, zatim da je ‘neko lice’ koristilo nevlašteno karticu udruženja, da je ostalo ‘neevidentirano’ oko 60 donatorskih čekova, bilo je i pitanja o putovanjima Grabovice po Americi i Evropi, svašta je bilo. Uz 11. juli Hanka Grabovica se ‘iznenada’ pojavila u javnosti sa motivima Srebrnenice, šetnjom i najavom nastavka rada udruženja, žrtve genocida su uvijek spas.

* Manje od godinu i dana kasnije tu ‘aferu’ najavljenu kao ‘breaking news’ na pomenutoj tv, prije dva dana ista ta Tv stanica najavljuje sa ‘groundbreaking ceremony for ‘Sebilj”. Najavljuje temelje i to umalo kao ‘heartbreaknignews’. Srceparajuće. U dan 30. septembar Hanka kao da ‘afere’ nije ni bilo i kao da smo sve prespavali u ružnom snu preko istih ekrana te uz pomoć istih medija i lokalnog lista iz obližnjeg grada Rome (‘Rome Sentinel’) najavljuje temelje za repliku sarajevskog ‘Sebilja’ u parku našeg grada, dok geometri Opštine odmjeravaju parcelu za novu ‘malu džamiju’ a Hanka slika.

Kao što smo i očekivali i pisali, ‘izlizali se Bošnjaci’ i u ‘zajedničkom interesu vjere i politike’ i po instrukcijama džemata u nekadašnjoj crkvi čiji članovi odbora su uglavnom i članovi odbora ove udruge sve se zatrpava.

Da je ‘novi odbor’ odustao od istjerivanja kriminala na čistac potvrdio je i događaj od februara ove godine sa grupom građana ‘Freedom for Palestine’ koja se sastala kod ‘zlatnog čekića’ (‘Golden Hammer’) zvani ‘Dugi’ Kajtezović na adresi 755 Lansing St, kod nekadašnjeg ‘teškog ‘autonomaša’ i zagovornika Fikreta Abdića koji je čak u svojoj email adresi to pokazivao (‘babin4ever’) gdje je Hanka imala ured udruženja u nelegalnom objektu ovog biznismena (njegova zgrada a drugi vlasnik), gdje se uz projekcije i govornike rasvjetljavao rat i tragedija u Palestini po uzoru na Sarajevo, gdje je glavna govornica uz stare face iz džamije bila Elvisa Alikadić u društvu onih koje je ‘kao fol’ ganjala i proklinjala. Navodna nova članica ‘novog odbora’ koja nas je mjesecima obavještavala kako Hanka neće ovo ili neda ono. A zajedno su bile i ostale i njih dvije i njihova politika.

* Šta smo onda iz ove naše (i)storije naučili?

Da je u kriminalu i u sprezi zataškavanja naša snaga. Kao kod SDA mafije. Da je BACA produžena ruka i organ džemata ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY’. Da nas je Elvisa lagala i da je mlatila praznu slamu, dok se ‘stvar ne stiša’, jer nije po uputama nikad tražila zvanično istragu na pravom mjestu bez kojeg zahtjeva taj Odjel Tužilaštva se neće umiješati. Da je Hanka u međuvremenu pripremala teren za povratak na isti način a u suradnji sa hanumom Alikadić: suradnja sa sličnim američkim udruženjima i sa približavanjem državnoj kasi i načelniku. U tu svrhu je na otvor privatne džamije hadžije Bajre Smajića 14. ovog mjeseca doveden načelnik da reže vrpcu dok se na plakatu za temelje ‘Sebilja’ pojavljuje opština kao sponzor. Hanka našla izvor prihoda a Opština postala sponzor udruge u nedovršenoj istrazi za kriminal. Da je u odbor kooptirala novog lika iz džemata dr. Mehu Buljubašića nekadašnjeg učitelja u turskoj školi disidenta Gulena gdje je i Hanka na plati koji je glavni i odgovorni za donaciju države NY crkvi konvertovanoj u džamiju od preko 100.000 dolara za zamjenu kamera, prozora i vrata i član je odbora udruge.

* Šta nismo naučili i saznali?

I dalje ne znamo da li postoje dva ili samo jedan odbor udruženja. Ne znamo koliko je para Hanka ukupila a koliko i na što potrošila. Još pare kupi i sakuplja i traži. Ne znamo koliko su plaćeni advokati ‘jednih’ i ‘drugih’. Ne znamo sudbinu oko 60 neevidentiranih donatorskih čekova, za neke kako tvrdi Hankina knjigovođ(ic)a postoje ‘slike o primanju’ ali ih nema na računu udruge. Barata se sa najmanje 40.000 dolara donacija za koje se ne zna gdje su i u šta, te da li su uopšte ova sredstva utrošena. Ne zna se koga je sve Hanka Grabovica od domaćih biznismana u ime udruge ‘častila’ sa donacijama koje je davala udruga. Ne zna se ko je izvođač radova na projektu ‘Sebilj’, ne zna se kako i ko je sačinio nacrt i ostalu dokumentaciju, osim što se zna da se najvjerovatnije radi o istoj firmi iz St. Louisa gdje je također replika ‘Sebilja’ urađena. Ne zna se ko će i koliko platiti osiguranje koje je Opština tražila kod početka radova a iznosi pola miliona dolara te odakle Hanki lova kad je javno na radiu potvrdila da nema ni blizu projektovanim troškovima izgradnje replike koji su prvobitno plasirani u iznosu od 250.000 dolara.

Također, ne zna se ko će i koliko platiti dovod struje do temelja te vodnu mrežu, najvjerovatnije opština, novi načelnik je po svoj prilici upao u istu kolotečinu kao i njegovi prethodnici, jer stiže jesen sa njom i izbori pa je javna gramba za svakim glasom u ovoj opštini gdje je apstinencija uz izbore ogromna i koju džamije uz svake izbore ‘reketiraju’ sa glasanjem. Drugačije, ne bi ga gledali na bizarnim i otužnim slikama kako sa ahmedijama otvara davno otvorenu džamiju bivšeg lole i bekrije koja je od ‘autonomaške’ postala Reisova. Dog guverner uz njega tvrdi na svom instagram profilu kako je ‘džamija pravo bogatstvo’ za naš siromašni grad izbjeglica’.

* Ne bi me začudilo da načelnik otvori i temelje ili krov ‘Sebilja’, jer i to će biti još jedna ‘mala’ džamija u našem gradu, peta po redu. I četvrt aili peta replika u Americi. Kakvo bogatstvo našeg nasljeđa, kakav spomenik našoj tradiciji, pusti trabunjanje ‘skupšćinice’ Hanke. Klasična Otomanska fiskija ili što bi rekli na našem, da te ‘ceo svet razume’ : fontana bre, bolan. Gdje će mo se okupljati, moći uzeti avdest i doviti u svečanim prilikama, bolje se vidi nego u džamiji jer je na javnom što je za ‘nas’ najbitnije.

A moći će mo se i slikati kad nam dođu ‘naši predstavnici’ iz zavičaja. Benjamina Karić bolesno nasmijana načelnica sa svojim plaketama ‘suvenirima’ ili Reis Amerike.

Ali, doDŽite, što bi pravilno rekla Hanka učiteljka, drmež je tu, Bujrum!

photo : BACa i Hanka Grabovica ‘ponovo jašu’, najavljeni temelj fontane ‘Sebilj’ u gradu Utica NY, arhiv