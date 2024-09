LIJEČI DA ZAKMEČI : Kliniku ‘New Life’ za vantjelesnu oplodnju u Sarajevu na Čengić Vili navodno spašavaju Amerikanci i Sebija ‘Seb’ Izetbegović, penzionisana doktorica bez diplome i zvanja, da li se to Amerikanci ‘okreću’ prema SDA stranci ili su totalne neznalice?

– Sudeći po šturim informacijama u medijima poznata privatna Klinika za vantjelesnu oplodnju ‘Novi život’ u Sarajevu pompezno otvorena 2014. godine prestala je sa radom naprasno, niko neće da dadne prave informacije. Jednostavno poslije godišnjih odmora pacijentima koji u želji da postanu roditelji i da imaju djecu je rečeno da Klinika ne radi.

Da li je na pomolu još jedna u nizu ‘afera’ ili je u pitanju samo klasični javašluk u bh zdravstvu ili konkurencija u sprezi sa vlašću i korupcijom ostaje da se tek vidi, međutim brojna javljanja pacijenata ove ustanove novinama potvrđuju da ima i jednog i drugog i da Klinika ne pruža usluge više. A niko, ni od menadžmenta Klinike ili od predstavnika vlasti ne pojašnjava niti daje uputstva šta sa započetim liječenjem i procesom onih pacijenata koji su za nadu u novi život i nasljednike odabrali baš ovu ustanovu te posebno ko će i da li će nadoknaditi već uplaćene skupe troškove ovog procesa te napose šta će biti sa uzetim embrionima i gdje će oni završiti.

– Neki mediji čak javljaju da je Kliniku preuzeo jedan Univerzitet iz Chicago-a, država Ilinois sa ‘grupom investitora’ te da su novi vlasnici već tražili ljekare i dio osoblja u kom pravcu je navodno obavljen i razgovor sa smijenjenom direktoricom KCUSa Sebijom Izetbegović koja je inače u penziji i u parlamentarnoj stolici Skupštine Kantona Sarajevo i koja vodi niz postupaka zbog već poznate ‘afere’ sa njenim nepostojećim diplomama i zvanjem. Pominje se čak i utvrđena njena plata od 20.000 KMa?! Navodno, Amerikanci su se odlučili za nju jer je ‘jedna od rijetkih koja ima certifikat menadžera’ koji joj po bh propisima donosi prednost u rukovođenju ustanovom.

Ako se to obistini i potvrdi, biće zanimljivo i imaće pored ostalih i političkih implikacija jer primiti za rukovodioca Sebiju Izetbegović sa njenim sudskim utvrđenim falsifikatima i ne postojećim diplomama u ovakvu ozbiljnu instituciju o čemu su svakako Amerikanci upoznati – biće više od obične afere.

Da li se Amerikanci ovim žele ponovo ‘okrenuti’ stranci SDA koju su poprilično izolovali i umrtvili nakon prošlih opštih izbora preferirajući vlast ‘trojke’ a sve zbog rigidnih nacionalističkih stavova i politike ove stranke i njenog poimanja države BiH ili su u pitanju glasine uz ove opšte izbore ne zna se, no ako se to obistini onda će biti teško, sumnjivo i skoro ne dokazivo iskreno učešće Amerike u prijateljstvi i partnerstvu sa državom BiH kao i njena politička korektnost i transparentnost. Makar se to objašnjavalo nekakvim ‘interesima Amerike na Balkanu’.

– Klinika ‘Novi život’ nije jedina ustanova u BiH koja se bavi ovom djelatnošću i borbom protiv ‘bijele kuge’, međutim jeste među malobrojnima u Sarajevu koja je imala privilegiju da sa Federelanim zavodom za zdravstvo sklopi sporazum o refundiranju i plaćanju dijela troškova ovog skupog liječenja. Podsjećamo, čak i za one sa osiguranjem, ovaj proces je zahtjevan i skup i od početka do kraja pacijenti plaćaju uz posebne skupe ljekove čak i do 20.000 KMa, ne samo zato jer kao i svuda tako i u BiH račune ‘napuhuju’ doktori i Klinika a Federalni zavod refundira tek mizernu cijenu, možda jednu šestinu od ukupnog troška. I to opet po oprobanom bh modelu : kako kome i kada, nikad se ne zna koliko i kad će ti i šta refundirati, samo vrti pacijente u krug, od ustanove do ustanove.

– Pacijenti koji su ostali zatečeni zatvorenim vratima ove ustanove su bez obzira na ishod statusa Klinike iznijeli i niz vrlo kompromitirajućih činjenica o radu i naplaćivanju usluga ove ustanove. Tako su se neki žalili da im se dodatno iako im to nije bilo predočeno već rečeno da je u sastavu ukupne cijene, kad potpišu naknadno fakturišu i neke druge stavke. Kao, recimo, uzimanje uzoraka sperme a što naplaćuju 500 KMa ili kao što su računi za ne refundirane stavke od Zavoda koje navodno Zavod neće da plati a prihvatao ih je kod potpisivanja Sporazuma sa ovom Klinikom. Neki kažu da su im dodatno fakturisani i troškovi ‘čuvanja uzoraka u frižideru’. Ima tu i drugih nejasnoća u vezi prestanka rada ove ustanove a jedna je najviše zabrinjavajuća za pacijente. Ako se prebace u drugu ustanovu moraju plaćati ponovo iste radnje u procesu a posebno su zabrinuti šta će biti sa datim uzorcima sperme jer niko ne zna gdje će to završiti niti iko daje odgovore o budućim bankama uzetih uzoraka.

– Ima primjedbi i na to da glavni doktor ove Klinike inače Albanac koji u Prištini ima također sličnu Kliniku niti pregleda buduće majke i očeve niti su ga ikad vidjeli a na papirima je njegov potpis i pečat. Saznali smo da se radi od doktoru Shpend Ramadaniju, koji je inače po dokumentima o osnivanju Klinike na poziciji direktora iste ustanove. Došao, otvorio Kliniku u Sarajevu a onda se vratio na Kosovo, u svoju KLiniku u BiH svarti samo da poptiše potrebne papire.

Menadžer Klinike Zejd Soto nije želio komentarisati navode o gašenju ustanove, o prestanku rada Klinike, ne daju izjave ni iz Islamske Zajednice BiH iako su sa ovom Klinikom najviše zbog albanskih i turskih ljekara i osoblja i oni sklopili sporazum odmah po osnivanju o učešću u plaćanju troškova za pacijente buduće roditelje po njihovom izboru.

– Klinika je, valja i to reći, osim što je osnovana privatno po pomenutom doktoru angažovala kako je izjavljivala ranije ‘samo poznate svjetske stručnjake’, najviše oslonca pravila na doktorima sa Kosova i iz Turske, no čini se već po oprobanom metodu kao što se angažuju i ‘stručnjaci na bh univerzitetima’. Tako je izvjesni dr. Ali Seven sa istom Klinikom u Turskoj ovdje jedan od glavnih doktora na Klinici radio pod čudnim okolnostima. Naime, njegova diploma iz Turske nikad nije zvanično verifikovana a ordinirao je i liječio u Sarajevu što ne spori. Nakon 06. septembra ove godine kad je javljeno da je Klinika faktički zatvorena javio se iz Turske i rekao da je napustio tu Kliniku jer mu nisu nikad verifikovali diplomu.

Onda, kod takvog stanja stvari, nije ništa čudno ako su Amerikanci tražili Sebiju za direktora i nastavak rada Klinike pod drugim vlasništvom. Kad je mogao glavni doktor raditi bez valjane diplome po bh propisima, zašto ne bi mogao direktor biti bez valjane diplome uopšte. Ako se još ispostavi da je novi vlasnik ili ‘investitor’ neki doktor Arapin ili Turčin a državljanin Amerike, sličiće to pomalo na već zaboravljeni ‘Američki univerzitet’ Denisa Prcića u BiH, biće sve čisto k’o suza. Naime, i ovaj ‘univerzitet’ je bio dugo godina izvikivan kao ‘internacionalni’ čije diplome se priznaju u Americi, njegov vlasnik se slikao sa američkim ambasadorima a studenti uz veliku naknadu pohrlili studirati, da bi, kao što smo vidjeli, ‘univerzitet’ propao, Prcić završio u pritvoru i u istrazi dok ‘internacionalni’ studenti lutaju od nemila do nedraga, njihove diplome i ispite ne priznaju ni u BiH.

photo : Klinika za vantjelesnu oplodnju u Sarajevu ‘Novi život’, arhiv