Tako je Fudo, govori bre bolan ‘po naški’ : Fuad Kasumović zeleni tajkun i decenijski pacov državnog budžeta iz naše mahale ponovo kandidat za načelnika Zenice ‘ne govori na ćirilici’ već progovara iz dupeta

– Da, rekli smo, izbori su šansa da što bolje upoznamo ‘naše kandidate’ i da im damo potvrdu o životu i certifikat za budžetsku stolicu. Zato se oni trude da pored svojih uljepšanih slika plaćenih državnim parama fino i učtivo govore, baš onako kako od njih to i očekujemo. Da nas podsjete na rat, na žrtve, vjeru obavezno jer to sve nas dovodi do ludila i dragosti, trude se svim silama da budu duhoviti, pametni i da obećavaju što više.

Ako u tome ‘ispadnu’ i glupi i bezlični, nije sramota, glupost je njihova karakterna osobina kao i laž ili licemjerje, sve je to ljudski i u bh politčarenju se posebno boduje. Što veći kriminalac i vjernik, tupson ili lažov, to bolje mjesto na izbornoj listi.

– Eto, tako nam se na jednom skupu u Zenici ukazao u svoj raskoši i elementarnoj elokvencije i talentu Fudo Fuad Kasumović – lovac na političke partije i funkcije, rođen sa genima bh političara (što bi rekao mag genetskog inžinjeringa hadžija Dino Konaković : ‘genetski predodređen za funkciju’) koji ponovo po ko zna koji put juriša na osvajanje stolice načelnika Zenice. Para i funkcije nikad dosta, Fudo se davno uvjerio kako se osvaja prvi milion, poslije je sve istorija politike i vlasti pa naučio da bez njega život staje a on voli život i grad koji ga je između ostalog i učinio poštenim milionerom.

– Kaže tako naš Fudo okupljenim glasačima da im se obraća onako ‘naški’ jer on ‘ne zna govoriti na ćirili’ iako je ‘redovno završavao škole’, a raja k’o raja pozdravlja pljeskom. Kako i ne bi. Nije mala stvar završiti tolike ‘redovne škole’ a i dalje govoriti ne iz trbuha ili mozga već iz dupeta kako ovaj karikaturalni tip i priča.

I još ne naučiti razliku između pisma i jezika, to je teško čak i za notornog Ramu Isaka ili njegove nargilom educirane sinove.

– Međutim, Bosna je čudo od Alije do današnjih dana pa je tako Fudo formalno-pravno dogurao čak i do diplome ekonomskog fakulteta onako pametan i elokventan kakavim ga je Bog stvorio i čitavo vrijeme školovanja nije ni zucnuo ‘na ćirilici’, pazio je pomno da mu se to ne omakne. Zato je, budući da su u vrijeme njegovog školovanja (1958. je godište) u normalnoj BiH postojala dva ravnopravna jezika, čim bi neko od učitelja progovorio ‘na ćirilici’, Fudo demonstrativno napuštao nastavu i trknuo da nadokandi gradivo u obližnjem mejtefu, dok je obavezno i naizmjenični pismo u domaćoj zadaći preskakao s razlogom i povodom jer je znao da će doći vrijeme kada je ružno i u rangu nacionalne sramote govorili ‘na ćirilici’.

– Treba napomenuti da je tako iškolovan Kasumović s početak bh rata dobrovoljno ušao u rovove i patriotski zaradio značku ‘zlatnog ljiljana’ pucajući na latinici prema ćirilici, što mu se kasnije stostruko kao na hadžu na Kabi uzvratilo. Pored regularne plate načelnika od 5,000 KMa, pored procenata od tendera i odluka o prodaji državne imovine u dogovoru i biznisu sa suprugom i jaranima, svaki mjesec mu u novčanik liježe i dodatnih 700 KM za gazijsku značku u borbi ‘na latinici’.

Istim ‘jezikom’ je Fudo blistavo gradio svoju karijeru po državnim jaslama i po političkim partijama decenijama gdje se strogo vodi računa na ‘kojem pismu’ govoriš i kakvim ‘jezikom’ se potpisuješ, kažu da je čak i svoju diplomu dvojezičnog karaktera čim je postao ‘osviješten‘ prepravio tako da i ona ne govori ćirilicom već latinicom sa primjesama naše tradicionalne arabike i turcizama. Bio je i ministar BiH za finansije, šef Carine i parlamentarac, i direktor Uprave za oporezivanje, bio je i u Bankama, svuda gdje se govori ‘na brojevima’ u kojima je odlično plivao kao i u kamatnim stopama i procentima, decenijama je mijenjao funkcije ali govor mu ostao isti i sve mu je to dala SDA bratija koje se odrekao kad je vidio da više ostaje njima nego njemu. Onda je promijenio nekoliko stranačkih dresova u pokušaju dok nije skontao da je najbolje imati svoju porodičnu firmu-stranku pa je tako oformio stranku ‘Bosanskohercegovačka Inicijativa’ – zvana Fuad Kasumović (samozaljubljenost u ogledalu već poznata i kod Željka Komšića u imenu stranke) and family i postao ‘nezavisni načelnik’ Zenice 2016. Tu hoće i da se sahrani, ponovo je kandidat za istu stolicu.

– Istina je da je ćirilica teško i opasno pismo za Kasumovića (i generalno u čitavoj nezavisnoj i nepokorenoj BiH na svakom njenom pedlju FBiH) i zaista bi bilo mnogo bolje da ‘sa njom’ ne progovara. Da ne govori nikako. Dovoljno je da napiše ako šta ima za napisati. Međutim, kako su njegovi glasači koji su ovu njegovu mudrost debelim pljeskom nagradili uglavnom nevični i čitanju i pisanju, i ‘na ćirilici’ i ‘na latinici’, ovako je mnogo kvalitetnije i korisnije. Zato Fudo, naprijed bre bolan, ožeži.

photo : Fuad Kasumović, kandiat za načelnika Zenice, arhiv