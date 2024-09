Od Gluhe Bukovice do Moamera Kasumovića : LZN bh pravosuđe se ‘pravi ludim’, narod kao ‘zbunjen’ a svi smo nenormalni

* Nakon što je slučajno procurilo u javnosti da je poznati sandžački glumac Moamer Kasumović sa adresom kao svaki osviješteni Sandžaklija u Sarajevu osuđen zbog pedofilije na godinu dana zatvora pa kaznu sve fino ‘po zakonu’ platio i nestao još prije dvije godine iz glavnog bh grada, ustalasala se medijska i druga javnost i svi se zgražavaju. I odriču se od ovog glumca i prijatelji i kolege glumci, režiseri i vlast, čak se i političke partije ograđuju i sa ‘gnušanjem odbacuju svaku povezanost’ sa tim pedofilom.

Tipična, standardna javnost još klasičniji mediji koji su do jučer Moamera Kasumovića kovali u zvijezde a filmska industrija ga angažirala i zapošljavala, čak i tv stanice su ga zbog popularnosti serije u kojoj je igrao jednu od glavnih uloga (“Lud, zbunjen, normalan”) nagrađivale učešćem u reklamama. Eto, odriče ga se čak i Feđa Isović, scenarista i tvorac ove popularne serije, a bio ga uplanirao za novu seriju. Odriču ga se silni ministri BiH za izbjeglice i ljudska prava i pišu patetične postove osude, jedino šuti glumac pedofil Kasumović koji je još prije dvije godine ‘nestao iz Sarajeva’ čim je krivični postupak tajno proveden i dovršen i čim je glumac pedofil nakon pravosnažnosti presude izrečenu kaznu od godinu dana platio uplatom državi 36.000 KMa, za svaki neodležani dan zatvora 100 KMa. Navodno, poslije objelodanjivanja ovog odvratnog krivičnog djela i još odvratnije presude i plaćanja kazne, pojavila se još jedna žrtva ovog glumca pedofila, međutim odvratnije od samog djela i procesa je takvo zgražanje javnosti i medija, te posebno vlasti, a još odvratnije je i daljenje sakrivanje svega ovog što se desilo.

* Bez namjere da se nađe imalo opravdanja za pedofila ipak živimo u takvom društvu i sistemu u kojem je bilo i prije Moamera pedofilije a biće je i poslije, zbog čega i ovo i ovakvo zgražanje iako logično nije dovoljno i čak je licemjerno. Jer zapravo ‘svi smo mi Moamer’ ili što bi Francuzi rekli ‘Je suis Moamer’, istorija potvrđuje da je to tako.

Pedofiliju u BiH nisu sakrivali samo mediji koji su sada najgrlatiji (a mediji znaju sve ako hoće i ako im se naredi) koji su u funkciji vlasti jer je nemoguće opravdati njihovu šutnju nakon naglog ‘nestanka’ iz Sarajeva popularnog glumca još prije dvije godine a da se niko od silnih medija i portala ne zapita za razloge ili da zaviri na zvaničnu web stranicu Suda gdje se mogu naći podaci o pravosnažnim presudama, vlasti sa svojim nakaradnim ustrojem zakona kako one ‘stare’ tako i ‘nove’, također su u akciji sakrivanja odigrale sramnu ulogu. Uostalom, pedofilija nije od Moamera ili od jučer, nije ni sakrivanje toga u BiH nepoznato, svojevrsna zaštita pedofila i uvreda žrtava počiva u samom slovu zakona u BiH. Po kojem je to ‘legalno izvodljivo’, dok nije bilo odgovornosti za takve sramne rabote niti će ih naskoro biti, budući da je zakonski sistem u BiH pravi ‘Eldorado’ za sve vrste kriminala. Tek poslije ‘slučaja’ Kasumovića glumca, najednom se parlamentarci dosjetili da po hitnoj proceduri usvoje Zakon o registru pedofila koji je čekao na usvajanje od 2019. godine. Čim je ‘puklo’ kako je glumac pravosnažno presuđeni pedofil a nema ni registra ni pedofila, usvojili su registar pedofilije ali opet sa mračnom dozom zaštite : registar nije javan kao što bi trebalo, tako da će vlast ‘ocijeniti’ kome i kako će davati informacije o tom seksualnom deliktu.

* Podsjećamo čitaoce da je pedofilija u BiH vješto i ciljano sakrivana ne samo od strane medija i vlasti već je to činila i Islamska zajednica BiH. Vidjeli smo na ‘slučaju’ Gluhe Bukovice od 2009. kod Travnika kako je Rijaset sa tadašnjim Reisom ‘Hižaslavom’ Cerićem pokušao na sve načine sakriti hodžu pedofila Rešada Omerhodžića. ‘Hižaslav’ Reis je sam ‘provodio istragu’, ispitujući bolesnu žrtvu djevojku iz mejtefa pitanjima ‘skuda te diro, jesi li išta osjećala’, implicirajući da se dijete uzbudilo na ahmediju pa dobilo što je tražilo. Nakon dugo vremena hodža je osuđen (na 18 mjeseci zatvora, nema vijesti gdje je i da li je kaznu izdržao) morao je u zatvor na mizernu kaznu a Bukovica mu priredila veleljepni spektakl i oproštaj. Čitava Gluha Bukovica je plakala za njim. Još jedan hodža je također 2021. godine umjesto kazne za pedofiliju završio ‘kaznom’ premještanja u drugi džemat, riječ je o hodži Munibu Ahmetoviću iz džemata Puračići kod Lukavca. Njega je ‘kaznio’ premještajem u drugu džamiju sadašnji Reis Kavazović.

* U sarajevu je dosta eksploatisan i ‘slučaj’ pedofilije brata akademika Senadina Lavića – Suada Lavića (Deseta OŠ Ilidža) koji je pedofilio nad nemoćnom i bolesnom maloljetnom ženskom osobom u svom kabinetu i sve je zataškano, međutim najdrastičnija je ipak ‘igranka’ stranke NiP u ‘slučaju’ pedofilije nastavnika fizičkog u školi ‘Grbavica 1’ u sarajevu. Zato jer je za ove bludne radnje uča Samir Alihodžić kao i Moamer Kasumović ‘nakon priznanja’ i dogovora sa tužiocem kažnjen sa godinom dana zatvora i kaznu je kao i Kasumović uredno platio ne žrtvi već državi. Uplatom 36.000 KMa nastavnik je postao slobodna k’o tica, može komotno i dalje bludničiti. Ovo napominjemo jer ovaj ‘slučaj’ nije prouzveo ovoliko ‘zgražanje’ kao kod Kasumovića a princip je isti. Dogovoriš se, platiš, nema registra da si pedofil i ideš dalje. Ko jebe žrtve, maloljetne, bolesne ili nemoćne, država je namirena.

Kod Alihodžića je scenario prikrivanja daleko gnusniji i bolniji. Pošto je isti bio zet Keme Ademovića sadašnjeg glavnog u stranci NiP Dine Konakovića, Alihodžić je čak i pored presude i uplate ostao u školi ‘neraspoređen’, dok se sve ne zaboravi. Da ne izgubi posao. Ademović se kleo medijima da je on ‘bivši zet’ a ne sadašnji, međutim Alihodžić je zahvaljujući Kemi i sprezi sa pravosuđem dobio šansu da svoj polni organ slika drugim djevojčicama ili da ih pipka dok ih podučava šetnji po gredi ili sklekovima na razboju.

* Ima tih slučajeva još, ali kao što rekosmo šutnja i veze te bezobrazluk vlasti sve zatomi. Zato je Moamer Kasumović sada tema broj jedan. ‘Da se vlasi ne dosjete’ kako su izbori pred vratima i kako će vlast ‘sve poduzeti’ a mediji za dobre pare odrađuju tu prljavu kampanju. I da za par dana zaboravimo i pedofile i Moamera.

Ako pitate vlast, reći će da je sve po zakonu. I jeste, ali nikom ne pada na pamet da mijenja nakaradne zakone. BiH je jedina država u Regionu koja je ugradila u propise famozni ‘dogovor ili nagodbu’ pa još i ‘priznanje’ a sve sa ciljem da se dođe do presude od godinu dana, koja se opet po zakonu može isplatiti. Ko ima para nek bludniči i nek krade ili puca, zakon je na njegovoj strani. Prije registra pedofilije vlast bi trebala i morala promijeniti takve propise ali nema od toga fajde. Šta ako sutra ili prekosutra nekog iz vlasti optuže, kako će onda bez mogućnosti otkupa kazne zatvora. Nema sile. Za raju ide opravdanje : mi smo ‘demokratska država’ i pratimo ‘evropske tokove’. Mantra je klasična laž i podvala ali propis ostaje.

I ne samokod pedofilije. U BiH se može ‘dogovoriti’ kazna i priznanje i kod ratnih zločina, kod suđenja vehabijama zbog učešća u vojsci Islamske države, i kod korupcije, kod silovanja. Sve se može jer je ‘sve legalno’. Prema podacima OCSEa u BiH je za 12 godina 11 osuđenika za ratne zločine platilo svoju izrečenu kaznu zatvora. Zar to nije uvreda žrtvama i pljuska javnosti? Nije, jer smo mi svi Moamer. Mi smo svi Dudaković, svi smo Naser ili Ganić, ili svi smo Dodik, mi smo se poistovijetili sa propisima i sa samim sobom.

* Ovu otplatu kazne zbog ratnog zločina iskoristili su mnogi, gdje valja napomenuti i ovo. Mi smo jedna od rijetkih država gdje ratni zločinci čekaju presudu na slobodi umjesto u pritvoru pa se onda zna šta slijedi. Nakon izrečene presude nema ratnih zločinaca, pobjegli. U Srbiju, u Hrvatsku ili Tursku, a onda ‘po zakonu’ država iako zna da neće dobiti izručenje zbog dvojnih državljanstava ili političkih igara, ‘sve poduzima da se osuđeni vrate u BiH’. Po istom receptu, kad neko od zločinaca iz susjednih država pobjegne od kazne kod nas, mi ne izručujemo ‘naše državljane’. Tako je slijedom zakona pripadnik vojske AP ‘Zapadna Bosna’ Amir Ćoralić koji je zbog silovanja maloljetne djevojčice u vrijeme sukoba u Krajini 1993. uplatio državi 36.500 KMa i isplatio dogovorenu kaznu zatvora od godinu dana. Za ratni zločin silovanja meloljetnice Kantonalni Sud u Bihaću ga ‘osudio’ a država naplatila silovanje djeteta. Svoj ratni zločin je otkupio istim propisima i bivši pripadnik HVOa Mirko Ćulap iz Odžaka, u Gacku to je omogućeno ratnom zločincu Goranu Govedarici i tako redom do broja 11. U BiH je većina učesnika u vojsci Islamske države ‘kažnjena’ uslovno ili do godiu dana zatvora i listom su kazne zamijenjene uplatom državi famoznih 36.000 KMa.

Ima slučajeva da osuđeni pedofil ‘pobjegne’ iz Sudnice kao onaj u Republici Srpskoj (osuđeni pedofil Ivica Mišković) i završi u ‘majci’ Hrvatskoj. Koja neće da ga izruči i neće ni odležati izrečene 4 godine zatvora za pedofiliju. Niti će se iko zapitati kako je ‘pobjegao’ pored toliko sudskih specijalaca u Sudu i prešao granicu bez pasoša. Tek, da li je iko za to odgovarao?

Ne vrijedi nabrajati jer kao što rekosmo ‘svi smo mi Moamer’.

Zgražamo se kad čujemo ono što znamo ali ništa ne poduzmamo da to promijenimo. To smo mi.

photo : Moamer Kasumović glumac-pedofil, arhiv