Nema terorizam veze sa islamom ali ima sa ‘našim porijeklom’ : Mevlid Jašarević – Srbijanac, Emrah – Austrijanac a opet nekako domaći i naši

Kad je popis ili kad su izbori onda ‘nas’ ima svuda kao Kineza ili Rusa, jer poznato je pravilo IZBiH i domicilne naše vlasti ‘da smo svi Bošnjaci, da nam je jezik bosanski a vjera islam’. Pravilo lansirano uz popis 2013. je najviše isticano po dijaspori, gdje se još uvijek ubraja EU, Amerika, dio Rusije i Kine, i ‘ostatak’ Svijeta, Sandžak, Kosovo, Crna Gora i dio Sjeverne Makedonije se tu ne ubrajaju, to su po Reisu ‘naše teritorije’ koje su nam ‘isčupane iz srca i duše’, to je naš ‘bošnjački svet’. Bilo je i ostalo pravilo ‘Bošnjak i samo Bošnjak’, Bosanac nikako, može prije Teletabis ili Eskim. Međutim, kad se desi nešto tragično, teroristički obojeno ili uvijeno u kriminal, onda se olako odričemo svojih, tj. naših. Nekako nam to opet postalo pravilo. U tim situacijama brojanje krvnih zrnaca ide drugim metodama. Ovako, recimo. Bosanac opljačkao banku u Austriji. Ili, štaznam, Srbijanac prijeklom iz Bosne krao po ulicama Madrida…

Da ne poštujemo rođena pravila dokazano je jučer. Neki mladić ‘Austrijanac’ sa imenom Emrah K, ‘porijeklom iz BiH’ došao u Minhen sa starom puškom i bajonetom pa pokušao napasti ambasadu Izraela, ubijen je akcijom policije. Da je došao na džumu ili glasati u bh ambasadu, bio bi drugačije nacionalno opisan. Ovako, stranac ‘porijeklom‘ od nas.

Nepravedno i Bog ali tako se to medijski odradi da svima bude lakše i potaman.

Šta se motalo u glavi tog ‘Austrijanca’, mladića rođenog u Austriji koji sa 18 godina u državi koja ga je primila i dala mu život o kojem u BiH može samo sanjati, da putuje iz Austrije u Njemačku sa starom puščetinom i bajonetom pride možemo samo nagađati ili zaprimati iz biltena policije. A bilten je ubitačan. Zadojen idejama Islamske države došao da ‘udari na čifute’ kako bi dokazao svoju privrženost braći muslimanima u Palestini i to tačno na neslavnu terorističku godišnjicu ubistva izraelskih sportista u Minhenu na Olimpijadi 1972. Kao što znamo te godine su palestinski teroristi ubili 11 izraelskih sportista. Pa se ‘naš Austrijanac’ našao pozvanim da pogine za ‘svetu našu stvar’. I upisao se u veliku listu islamskog terorizma a nama dao za pravo da opet zagrmimo. To nema veze sa islamom, čak, eto, nije ni ‘naš’, Austrijanac je.

Naravno da nema veze sa vjerom ali ima sa nama. I sa našim poimanjem ‘porijekla’, vjere i države, politike posebno, sa miješanjem vjere u politiku, u odnosu prema ‘našoj braći na Bliskom Istoku’, u našem iskazivanju bitke protiv ‘čifuta’, ‘cionista’, ‘džihada protiv Zapada’ i svega drugog što ‘ugrožava muslimane’ bilo gdje da se nalaze po čemu je nažalost ovo u Minhenu već viđeno i kod nas.

Ovaj događaj jučer je preslika sarajevskog terorizma od oktobra 2011. Podsjećamo, Mevlid Jašarević ‘Srbijanac’ došao iz Srbije u Maoču, vehabijsko leglo u BiH pa kao i Emrah ‘Austrijanac’ stigao u Sarajevo sa puškom i opalio po američkoj ‘čifutskoj ambasadi’ i ranio teško policajca. Skoro ista puška, isti motivi i isti skoro objekat napada. Ali, kao što rekosmo, Mevlid je u trenu postao ‘Srbijanac’, odrekli smo se njegove i naše nacije.

Jašarević je imao sreće pa je ostao živ i fasovao 15 godina robije, ‘Austrijanac’ je ustrijeljen sa stotine metaka i slaviće ga samo braća u Islamskoj državi. Mevlid je, poslije kazne postao kod nas još slavniji. O njemu je napisana knjiga i jedan dokumentarni filmić (film ‘Napadanje’, režiser Admir Crvčanin, premijerno prikazan decembra 2015. godine, op. Cross) koji se tajno a ponekad i javno što su mediji i zabilježili, pušta djeci u nekim bh školama. Da vide šta je prava borba, šta li?

Nigdje nije niti će biti zapisano kojem džematu je pripadao Mevlid a kojem Emrah. Zato jer je došao trenutak da ih se moramo odreći javno. A garant su negdje bili, da nisu postali ovako poznati na ovaj način, to bi bilo istaknuto. Međutim, komentari po medijima koji su inače ‘naše ogledalo’ pokazuju da je ovo odricanje pod moranje. Emrah je u njima kao i Mevlid ‘gazija’ i heroj, ‘osvjetlao je obraz’?!, ‘čista islamofobija Zapada’, ‘a šta rade oni nama’ i sve u tom stilu. Neću reći da džamije školuju ovakve teroriste ali da im svojim poistovjećivanjem sa ‘braćom muslimanima’ bilo gdje na Kugli Zemaljskoj, olakšavaju posao u to sam siguran. Slično čine i bh predstavnici u dijaspori. Podsjećamo. Kad je ‘naš’ terorista Sulejman Talović u Salt Lake City, Utah, upucao petero nedužnih ljudi februara 2007. u tržnom centru, naša tadašnja ambasadorica Bisera Turković je to opravdavala pts sindromom i Srebrenicom dodavši kako je bio ‘tih i skroman, uzoran komšija i džematlija u lokalnoj džamiji’.

Talović je upucan u obračunu sa policijom pa ta primjedba vesele Bisere nije ozbiljno razmatrana.

photo (s)ličnosti : lijevo ‘Srbijanac’ Mevlid Jašarević, desno ‘Ausrijanac Emrah, arhiv