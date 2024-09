DF psihoterapeut GRATZ liječi zlatnog ljiljana MANDIĆA, ponavlja se ‘slučaj Bogićević’: Zahiragić – Ja mislio on preš’o na islam kad li on naš… Kako je ‘Zahiraga’ otkrio tajni identitet DF Muhameda Gracića kandidata za budućeg načelnika Dennisa Gratza, na džumi na Jahorini?

– Čudo bh SDA otpora od svega i svačega, mladi pravnik bez pravne karijere Haris Zahiragić je ostao u čudu kad mu se u saffu džamije na Jahorini ukazao sa selamom i osmijehom koji razoružava Dennis Gratz. Sudbina, baš tu gdje vjernici poslije smiraja od napora skijanjem i kafanskih umornih performansi nalaze smiraj duše. Taj susret na namazu, kako je u intervjuu 20.06. ove godine na portalu Klix.ba Haris pojasnio bio je za njega iznenađenje jer je inteligentno (za)mislio da musliman sa dva ‘N’ u imenu i sa njemačkim prezimenom ne može biti nikako pravi musliman, jedino može biti neko ko je prešao na pravu vjeru a zadržao ostatke svojih nekadašnjih korjena. Ko bi se drugačije mogao odreći imena Poslanika, međutim dočekalo ga pravo izenađenje i osvježenje džematlije ‘Švabe’. “Ja sam sa Dennisom bio na Jahorini, sreli smo se na namazu. Kažem ‘ti si pravi liberal’, a nije antireligiozan. Rekao sam i da neće dugo potrajati u Našoj stranci…”.

– I zbilja. Muhamed kao da je poslušao ovog vjerskog SDA borca za građansku državu i maloljetičkog delikventa svog djetinjstva koje sposobnosti vježba u parlamentarnim klupama često, uskoro se našao (2022) u drugoj stranci, rame uz rame sa Željkom Komšićem najzlatnijim ljiljanom odkako je Alija kihn’o, odakle ovih dana juriša na fotelju načelnika opštine ‘Centar Sarajevo’, ruši ‘zlatnog ljiljan’ jednog rijetkog Srbina sa značkom Alijine vojske u Sarajevu o kojem se ponekad nešto napiše ili čuje.

Nema bolje kombinacije za pobjedu u ovoj opštini gdje se ponavlja ‘slučaj Bogićević’ sa istim akterima i po istom receptu. Podsjećamo, SDP, NiP, SDA i ‘ostaci trojke’ su uhljebili bolesno nasmijanu SDA influencericu ispod slike Broza i SDP crvenih ruža Benjaminu Karić aprila 2021. bljutavim i licemjernim igrokazom te kupovinom vijećnika kada su izigrali Bogićevića za kojim od tada permanentno ‘plaču’ i nariču, žale ga. Na isti način, Gratz alias jaran Muhamed juriša protiv Srđana Mandića aktualnog načelnika iz ‘Naše stranke’, iz stranke čiji je bio predsjednik prije nego se prihvatio zagrljaja sa SDA učlanjenjem u stranku Željka Komšića ‘liberal Gratz’. Ovaj put igrokaz poprima drugačije do sada neviđene obrise takozvanim ‘džentlmenskim dogovorom’ koji je zapravo predizborna koalicija sarajevske političke vrhuške, po čemu su stranke isturile kandidate po dogovoru. Vi se ne miješajte u naše a mi nećemo u vaše, mi podržavamo vaše tamo gdje želite da budu načelnici a vi podržite naše u zacrtanim foteljama. I bi dogovor, ‘liberal’ Gratz terba zamijeniti Mandića, jer tako hoće Ademovići u vlasti i u NiP stranci a ostali podržavaju. Partnerstvo SDA i DFa ne treba dokazivati ali treba reći da je smišljeno. Ovdje i tamo gdje je DF poturio svoga, SDA neće imati kandidata, zato je ovaj mudri zaključak sa džume na Jahorini sasvim logičan.

– Gratz ima sve predpostavke za razliku od Mandića koji je bio ‘ciljana greška’ NiP stranke dok im je trebalo u Sarajevu rušiti SDA i pokazati kako je Sarajevo za Srbe preširoko, na isti način kako je Alija Izetbegović s početkom bh rata prikazivao multietničnost ArBiH a onda kad je ‘došao vakat’ da se vojska presvuče u islamsku armiju ‘poskidao im glave’, sad je kolateralna šteta ‘trojke’ i njhovih izbornih smicalica. Ima ga u džamiji, Bošnjak je bez obzir na austrougarsko ime i prezime a o svojoj nekadašanjoj stranci i o Mandiću ima sve najgore. Što bi rekao buckasti SDAovac Zahiraga ‘mlađi je od Srđana, pristojan i ima sve što ima Mandić i više od toga”. Koji je onda, star i nepristojan’ i još se zove Srđan.

Muhamed Gracić se tako kao Dennis Gratz i ponaša, čak mu i brada porasla i poprimila ‘naš’ oblik i značaj, evo ga svaki dan po novinama pa bljuje vatru na Mandića kao da iz njega progovara AID kriminalac SDA Kemo Ademović sadašnja desna ruka Dine Konakovića ili sin Jasmin ‘genetski predodređen za funkcije’, kako je to objasnio Konaković još dok su trajale igrice sa Bogićevićem.

Dok je bio predsjednik ‘Naše stranke’ o SDA stranci je imao naravno drugačije mišljenje, nije ‘magarac pa da se ne mijenja‘ po onoj maksimi Vučića ‘Ace Srbina’ iz Beograda koju listom papci, preletači po strankama koriste do besvijesti, znajući da magarci ne mijenjaju mišljenja već stranke. Tada je govorio o ‘trećem putu Naše stranke’ a sada je na putićima SDA/DF državnog domoljublja i džamijskog poimanja vlasti i države. ‘Da budem do kraja otvoren, i ja sam nekad imao sumnje da li je Komšićev pristup ispravan, ali je sve što se izdešavalo od 2018. godine pokazalo da je bio u pravu, da je vidio dalje od svih nas, i da je bio spreman pretrpiti i mnoge udarce zbog svojih, pokazaće se, ispravnih stavova’. Prevedeno na jezik birača i glasača, skontao Muhamed kako se ostaje stalno u fotelji ‘transparentno i dosljedno’ kao novi šef Komšić, bez obzira pod kojom zastavom igraš.

– Najviše vremena pored pljuckanja po ‘zlatnom ljiljanu’ Mandiću troši ipak na pravdanje promjene svog identiteta. Opet na ‘naš’ merhamet i fi način, ovako.

‘Kao, promjena imena je islamofobija. Bagro, ja sam Dennis Gratz, bosansko-hercegovački građanin, etnički Bošnjak i musliman, doktor nauka i čovjek koji dinara nije uzeo od nikoga. A ko si ti?”. Naučio na namazu sa Zahiragićem kako se obraćati kritičarima, bagri i ološu, isplatilo se. Pored toga, u istoj je matrici patriotizma kao i velika većina sadašnjih. Školovao se u Austriji i po Njemačkoj dok su se vodile ratne bitke pa skontao da mu pejgambersko ime donosi više štete nego koristi te ga premetnuo u ‘švapsko’. On će to fino pojasniti da je tako postupio ‘iz inata’, i da je to novo ime koristio kao ‘umjetničko’, jer se bavio svim i svačim, od školovanja do umjetnosti, samo što nije još ratovao, bavio se i advokaturom ali je skontao da više para ima u politici nego u pravosuđu pa se konvertirao u profesiji. A jednom kad postaneš političar nema natrag, samo na tabutu.

– Ima jedna fina njegova novinska poštapalica kojom guši Srđana Mandića a koja je odlično i dobrodošla sada u ovim presudnim bitakam za državu. Kaže Muhamed Dennis kako je to što radi već viđeno u psihijatriji i psihologiji a glasi. ‘Kada je stvarnost ružna, onda izmislite neku fikciju i vjerujete u nju’. Jer Mandić ne radi ništa već smišlja fikcije da radi.

Baš tako. Sa njom se ide na ‘zlatog ljiljana’ i nekadašnju stranku kojom je predsjedavao i koja ga je iz austrijskih valcer sala prenijela u parlamentarne bh klupe. A narod joj treba povjerovati jer dolazi iz usta Muahmeda. Zato Mandiću nema spasa, čak i da je iz ‘umjetničkih razloga’ promijenio ime još onda dok je ratovao za Bosnu po rovovima i brdima a umjetnik Muhamed ratovao po austrijskim džematima.

Fikcija je zajebana nauka. Na njoj počiva kompletna država.

photo : Dennis Gratz alias Muhamed Gracić, prijem u novu stranku Komšića, nova stranka i novi mandat, arhiv