Utica NY ; Bajro Smajić, nekadašnja lola i bekrija a poslije hadžija, sagradio ‘autonomašku džamiju‘ u USA u gradu Utica NY 2015. odvajanjem od džamije Bošnjaka i radi za sve vjekove razgraničenja ‘krušaka od jabuka’, devet godina kasnije davno otvorenu džamiju svečano mu ‘otvara’ Reis iz Sarajeva preko Reisa Amerike 14. septembra ove godine, Bajro to sramežljivo sakriva i naziva mevludom …

* Dažmijsko političko-vjersko nadmudrivanje u dijaspori u gradu emigracije Utica NY gdje u prečniku od par km postoje četiri bh džamije, dobiva svoje konačne obrise. Prije deset i više godina svađe u bošnjačkoj džamiji uz prozore opštine grada (Bosnian Islamic Association of Utica NY) koja je nastanjena u staroj Metodističkoj crkvi izrodile su još dvije ‘starije i ljepše džamije’, po receptu bh političkih partija. Tako smo između ostalih dobili kako su mediji javljali ne samo ovdje u lokalu već i kod kuće ‘autonomašku džamiju’ koju je kao ‘West Bosnian Islamic Center of Utica NY’ registrovao i napravio na zgarištu izgorjele kuće Bajro Smajić uz građane. Ovaj nekadašnji lola i bekrija a kasnije ‘uzoriti hadžija’ je čak bio i član džamijskog odbora u crkvi/džamiji ali kako je sam pojasnio i za ovaj medij tada, ‘nije se moglo izdržati i došlo je vrijeme da se razdvoje kruške i jabuke‘, da se ‘zna šta je preko Drine’, pa odlučio da napravi ‘džamiju za autonomaše’. I bi medijske larme i nađoše se pare i džamija na Bleecker Street niknu brzo. Pisali smo o tome još od 2015. kada je počela akcija odvajanja ‘krušaka i jabuka’ a da još nismo saznali koje na kojoj voćki, kada se ‘autonomašenje’ dokazivalo fejsbučenjem’ i silnim ora akcijama a džamija rasla mashanllah. Prije Bajre Smajića u bezobraznim a isplaniranim svađama u crkva/džamiji oko para i fotelja, odatle je isfrcila i familija Mehmedovića pa su i oni sebi kupili ‘ljepšu i noviju’.

* Kako je vrijeme odmicalo, vidjelo se da su ove ‘svađe’ kao u bh političkim partijama osmišljene jer su se svi ubrzo ‘polizali’ i poslagali, te često i posjećivali. Puhanje u isti čibuk. Bajro Smajić je preko sina koji je u stranci Demokrata dobio dozvolu Opštine i postavio originalnu manju munaru-raketu koja je ‘ljepša od onog dimnjaka Bošnjaka na bivšoj crkvi pretvorenog u malu munaru‘ i kad je ‘svako na svome’ onda je suradnja krenula uzbrdo.

Džamija je ubrzo ‘izgubila autonomaški karakter’ vidjelo se to po zagrljajima i islamskim takmičenjima džemata gdje ‘ljuti neprijatelji’ sjede u stolicama i ocjenjuju djecu u mejtefu i po donacijama (po onome neka nas samo što više) međutim ovih dana saznajemo, i to reklamira džemat odakle je Bajro ‘pobjegao jer nije mogao trpiti nepravde prema vjernicima autonomašima’ da će se 14. septembra ove godine otvoriti svečano Bajrina džamija ‘autonomaška’. Da ne zaboravimo, Smajić je osim što je povukao dio džemata iz ‘stare baze’ povukao i hodžu ef. Fadila Felića koji mu je bio glavni konstruktor i majstor od temelja do krova kojeg će kasnije optužiti lažno za terorizam pa je hodža završio u zatoru i deportiran u BiH.

* Za razliku od bošnjačke džamije koja ‘otvara’ ovu ‘autonomašku’ i predstavlja goste i to Reisa Amerike ef. Sabahudia Ćemana (­šefa predstavništva IZBiH u Washington DCu) i bihaćkog muftiju Mehmeda ef. Kudića, šef Bajro Smajić u taj dan najavljuje sramežljivo samo mevlud i molitve. Može li se već davno i godinama u funkciji džamija ‘svečano’ otvoriti kad ju je već Bajro jednom svečano otvorio ili ne može – glupo je raspravljati. Vidjeli smo da se širom BiH džamije otvaraju po nekoliko puta, Rijaset je za žurke i sergije smislio rješenje : postoji radni a postoji i svečani otvor, samo neka se otvara, ali možemo govoriti o slijedećem. Istorijska neistina konačno doživljava svoju istinu. Autonomiju ZB nije pokorio ni uništio V Korpsu ili nekakav ‘Tigar’ ili za ratni zločin optuženi general ‘Duče’ Dudaković, Autonomija je ovim definitivno i konačno pala u USA. U gradu Utica NY i uz dozvolu ‘autonomaša Bajre’. Kapitulirao najveći vjerski autoritet Autonomaša hadžija Bajro Smajić jer mu džamiju koju je gradio ‘za autonomaše’ otvara svečano predstavnik Rijaseta, Reis Amerike a blagosilja muftija iz Bihaća, Bajro i ostali ‘autonomaši’ sakrivajući obavještavaju da se ‘radi o mevludu’. Međutim konačno smo i to dočekali da više ‘autonomija’ neće postojati od 14. septembra. Ugođaj bi bio veći da je hadžija Bajro uspio na otvor dovesti muftiju ‘fetvaša’ ef. Makića koji je poznatom ratnom fetvom zabranio ukop ‘autonomaša’ po islamskim pravilima jer su murtedi/izdajnici a koju fetvu je skitio ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa u Zagrebačkoj džamiji, ali dobro nam je i ovako.

* Zbilju na stranu, ‘ajmo se mi malo zezati. ‘Autonomaška džamija‘ je postojala samo u glavi hadžije Smajića i u geografskom nazivu džemata i u internet ratnicima. Radi ‘patriotskog’ mlaćenja love. Nažalost, pravi ‘korpusovci’ i ‘autonomaši’ su uglavnom pod zemljom, ove ‘heroje na baterije’ po džematima ne treba shvatati ozbiljno, kao ni one u BiH. Za svaku je pohvalu jedinstvo i bratstvo pa makar i u džamiji ali ostaje gorak ukus naših budalaština koje su se dešavale ranije po džamijama po medijima, kao što je ovaj ‘otvor’ ili ‘mevlud’. Poslije toliko godina svađa i naprđivanja, zajedno u istom saffu su i ‘pobjednici’ i ‘izdajnici’. A još nismo otkrili Bajrine ‘kruške i jabuke’, niti smo saznali koje od tog voća je zdravo a koje je truHlo.

Hadžija Smajić nema nikakvog razloga da sakriva poznato niti to ‘mevlud’ i šerbe mogu saprati. Uostalom on je davno ovo sve najavio indirektno svakom ko zna čitati. U ‘papirima’ je u slučaju ‘stečaja džemata’ već kod registracije odredio da ‘imovina postaje vlasništvo Rijaseta’, dok je početkom plaćanja zekjata-muslimanskog PDVa kojeg je sakupljao od ‘autonomaša’ a slao u Sarajevo, dobio dekret i dozvolu za hodžu bez kojeg je ‘onaj autonomaški’ nelegalan, čime je ‘radno’ ukinuo i svoju i našu ‘autonomiju’.

Ovaj ‘svečani’ otvor je samo pravosnažna presuda poslije silnog bračnog sudovanja.

photo : otvor džamije u gradu Utica NY, facebook ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY’, arhiv