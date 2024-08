Mi smo vojska najjača, stigla sezona lova na fotelje, lokalni izbori 2024 : 26.000 kanidata, na spisku više birača nego stanovnika, u deset opština ne trebaju izbori jer je na listi samo jedan kandidat, u većini opština stranke dogovorile kandidate, ima puno i kandidata koji žuljaju mandate preko 20 godina, bacamo opet u vodu 19 miliona KMa na ništa …

* Neće baš tako biti, inače bi to visoki bh predstavnik ukinuo pa kao sarajevske ćevape zaštitio i narod i državu. Zna valjda ‘Švabo Šmit’ šta radi, naučio je do sada od nas.

Ipak će mo dobiti ‘novu’ vlast sa starim pantljičarama i parazitima, nova obećanja i nova neispunjenja, i biće ‘demokratski’ bez obzira koliko se ukrade glasova, koliko se mrtvih dovuče na glasanje ili istrguje po biračkim odborima. Idemo u nove pobjede do slijedećih opštinskih izbora koji stižu za dvije godine.

* Ova izborna cirkusijada koja već tri decenije a sve po Daytonu i zakonima BiH guta državne pare koštaće građane ove godine ‘samo’ 19 miliona KMa. Poređenja radi, prije dvije decenije lokalni izbori su se mogli ‘pokriti’ sa tri puta manje love. Osim toga, ‘sve je po zakonu i propisu’, budući da već tri godine traju bitke i pregovori oko izmjene Izbornog zakona i pravila a sve se svelo na jeftinu šminku visokog predstavnika. Na deset opština će se uvesti nova ‘elektronska pravila’ kao proba za ubuduće, i dalje je cenzus za političke stranke neizmijenjen pa imamo preko 130 političkih partija i još desetke nezavisnih i nekakvih drugih ‘subjekata’, propis države po kojem se stranke finansiraju iz budžeta nikom ne pada na pamet promijeniti… Dakle, Schmidt se samo osvrnuo na neke etničke začkoljice po kantonima da bi udovoljio pojedinim partijama i sa par izmjena Ustava oko deblokade rada Parlamenta i Federacije, sve ostalo je ostalo, da ne kažem zaostalo kao i ranije. Schmidt je svoju energiju usmjerio na crvene tepihe, ćevape, reklamu lokalnih političara i na druženja sa Reisom i Emirom Suljagićem po Potočarima. Dosta od njega, i previše.

* CIK, Centralna izborna Komisija je i dalje pod šapom stranačkih lidera pa tako njene odluke dobivaju smiješan i karikaturalan karakter u ovako ozbiljnim stvarima. Kao što je na stotine njihovih ‘kazni’ za preranu kampanju i druge ‘nestašluke’ koje dijeli kao karanfile ali bez veze. I dalje se vrti ‘zabranjeni’ spot ministra Rame Isaka jer dva mjeseca mu ‘ne mogu uručiti odluku o kazni, ne zna se tačna adresa stranke’, na kraju su mu kao u ostavinskoj raspravi nepoznatom varisu-nasljedniku, odluku uručili preko drvene fosne u hodniku Suda, ‘putem oglasne table’. Dok CIK sazna, ako ne zna gdje je stranka registrovana, gdje radi Ramo ili njegov sin podpredsjednik stranke a direktor KPD Zenica pa da tako uruče odluku onom kome treba, doći će 6. oktobar kada će mo birati demokratsku vlast. I kad više spot Isaka neće biti potreban ni Rami. Slično je i sa ‘kaznama’ koje je CIK dijelio i ‘šakom i kapom’ ostalim predsjednicima i strankama zbog njihovih mešetarenja sa doanacijama i lovom. Žalbe na takve odluke Sudovi potvrđuju ali kazne se ne naplaćuju. CIK dozvoljava odgodu plaćanja a može i na rate, da ih se ne ošteti previše.

* Kad je već tako a jeste, onda imo ono što drugi nemaju. Pored toliko političkih stranaka, imamo i bh fenomen birača. Svake godine se broj povećava, niko ne umire niti napušta državu i uzima drugo državljanstvo. Po zadnjem popisu iz 2013. broj bh stanovnika glasi 3.531.159 a na biračkom spisku ove godine ima 3.400.204 birača. Od tog broja, 44.788 birača će glasati izvan BiH, što znači da za glasanje unutar zemlje ostaje 3.355.416 birača. Sretna nacija niti umire niti se raseljava čime nas straše svaki dan bijelom kugom i ispisom iz iz bh državljanstva, povećava se uvijek broj glasača.

* Raste i broj kandidata, u zajednički izbornim snagama BiH. Ove godine bitke za fotelje će voditi 26.089 kandidata za pozicije načelnika, gradonačelnika, opštinskih i gradskih vijećnika, odbornika u skupštinama opština, gradova i Brčko distrikta. Kad ovaj broj pomnožite sa članovima porodica koji su uhljebljeni ili će se upakovati na neko radno mjesto i prijatelja, dobijemo Armiju jaču od Zukan Heleza vojske. Malo slabiju od one Reisa Kavazovića. Podsjećamo, prije rata BiH je imala 109 opština, danas zahvaljujući crtačima karata i našim vođama i mudracima podjele BiH imamo ih 142, od čega je 79 u FBiH a 64 u Republici Srpskoj. Neke su tako ‘jake’ i bitne da na biračkim spiskovima imaju i po 100 birača kao recimo u Istočnom Drvaru ili Istočnom Mostaru, pa sve do onih od 1,500 stanovnika koliko su nekada brojale Mjesne Zajednice, kao što je firma opština Ibre Berila, nedavno uhapšenog načelnika opštine Trnovo.

* Čudo sa kandidatima i našem izbornom marketingu po čemu smo jedinstveniji nego ćevapi Benjamine Karić ne staje tu. ‘Sve po propisu’, načelnik koji nije ratni zločinac kao Firket Abdić i još par Srba u ‘manjem entitetu’ zbog kojih je Schmidt i doni zakon, može ostati u fotelji dok je živ. Tako neki žuljaju budžet i stolicu i više od 20 godina kao načelik Cazina Ogrešević Nermin ili onaj u Maglaju, da ne nabrajam dalje. Ovaj ”Šmitov’ zakon ne vrijedi za Federaciju, jer kao što svi znamo tu nema ratnih zločinaca. No i u ovim ‘bitkama svih bitaka za državu’ koje su trening-priprema za 2026. kada će se otvoriti sezona lova na državne fotelje Bakira Izetbegovića i Željka Komšića uz opšte izbore, sve se da dogovoriti. Tako je u većini opština ‘džentlmenski’ u Sarajevu dogovoreno koji kandidat će biti podržan od ‘neprijateljske stranke’ a gdje se ‘nećemo miješati u njihove kandidate niti oni u naše’. Drugačije rečeno, podijeljene u opštinske stolice unaprijed. SDA/DF ide sa svojim kandidatom u jednoj, NiP SDP i ‘ostaci trojke’ u druge opštine, jedni drugima neće kvariti posao. Kažu, nije to koalicija već dogovor. Da, nije govno samo što se pas posr’o. Kad se toj jaranskoj slozi dodaju mešetarenja ispod stola sa minornim švercerskim strankama kao što su ona Semira Efendića ili Nermina Ogreševića pa i zaboravljenog Sefera Halilovića i kad se sve začini hutbom Reisa kome dati glas, dobijemo EU bosansku zbilju u kojoj ‘svaka dobiva’.

* U moru toga ‘sve po zakonima i propisima’ a zakone nećemo mijenjati niti u njih ‘barkće’ visoki predstavnik, ima i ovoga. U deset optina već se znaju načelnici pa se tako bacanje para na izbore u njima već vidi ali će se ‘demokratski’ i po zakonu sve provesti. Naime, u toliko opština je na lisiti samo jedan kandidat, nema protukandidata, što znači samo smrt a nje nema ga može izbaciti iz stolice. Dovoljan mu je i jedan glas bar iz familije, jer nevažeće listiće i Schmidt i CIK i demokratska EU priznaju. Vidjeli smo na prošlim izorima da su oglašeni ‘demokratskim’ a blizu pola miliona nevažećih listića. Samo jedan kandidat i to Dragan Vođević (SNSD) je na listi za načelnika Mrkonjić Grada, Marijan Oršolić (HDZ BiH) kandidat za načelnika Orašja također, slijedi ih Tajib Muminović (SDA) kandiat za načelnika Teočaka, Snežana Ružičić (SNSD) kandidatkinja za načelnicu Jezera, Đemal Memagić (SDA) kandidat za načelnika Olova, Ljubo Grizelj (HDZ BiH), kandidat za načelnika u Grudama, Andrija Šimunović (HDZ BiH) u Ravnom i Zvonimir Anđelić (HDZ BiH) u Usori. U Federaciji BiH sa samo jednim kandidatom su opštine Domaljevac-Šamac, Orašje, Teočak, Olovo, Grude, Ravno i Usora. U Republici Srpskoj to su Mrkonjić Grad i Jezero. U opštini Domaljevac-Šamac jedini kandidat je Stjepan Piljić (HDZ-a BiH) koji je aktuelni načelnik. Opština Domaljevac-Šamac je mlađa opština u Posavskom kantonu, osnovana 1998.godine.

* Apstinencija ili bježanje od glasanja još su jedan od fenomena u BiH koji ide na ruku i pod ruku vladajućim strankama. Od izbora na ovaj način su svi odustali osim vlastele i međunarodne zajednice koja ovu izbornu ujdurmu podržava čak i parama kad zafali u budžetu. Ljudi su vidjeli da od toga nema ‘fajde’ ni promjena ni koristi i jednostavno izbore ignorišu. Ali, broj uposlenih u državnim službama i po diktatu vladajućih partija uz pomoć Islamske Zajednice sasvim je dovoljan da se ‘odnese pobjeda’. Nekad su članovi za bh Predsjedništvo imali i po milion glasova, danas kad dobiju 100.000 arlauču o podršci naroda. Stoga, apstinencija iako razumljiva samo pomaže da isti ostanu u vlasti jer im se postotak računa od broja onih koji su izašli glasati. Ove godine dijaspora BiH koja je među navećim u Svijetu obzirom na broj stanovnika prijavila je malo manje od 50.000 glasača. A ima nas mashanllah vani blizu dva miliona.

Što opet znači da vladajuće sile ne mogu nikako izgubiti. Zato, po stoti put kažemo : izbori su bacanje para. Dovoljno je da se sastanu tri nacionalističke partije u BiH i njihovi ‘lideri’ i da aklamacijom izglasaju ‘novu vlast’. Ionako oni odlučuju o sudbini države.

photo ilustracija : lokalni izbori u BiH 6. Oktobar 2024, arhiv