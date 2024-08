Izjava mjeseca, Zukan Helez ministar ‘zajedničkih OS’ BiH nakon pada helikoptera vojske u jezero : ‘Procjene su da na helikopteru nema veće štete, ali je potonuo’

Stara maksima uzeta iz naroda naše nekadašnje Prve Dame U Bošnjaka ‘Seb’ Sebije Izetbegović profesorice i doktorice bez diplome i titule, koju je izrekla s početkom osipanja kadrova SDA prije nekoliko godina – ‘jedan ode, dva se rode’, potvrđuje se u praksi ne samo SDA mafije.

Svi se sjećamo ‘Fadileoprosti’ našeg bivšeg premijera SDA Fadila Novalića koji je u zatvoru na izvršenju višegodišnje zatvorske kazne zatvora zbog afere ‘respiratori’ i njegovih ‘AlanFord’ovskih karikaturalnih mudrosti sa kojima su nas mediji obasipali svaki dan a Fadil uživao u tome dva nelegalna mandata, skoro osam godinica. Ima ih na pretek, pomenimo samo neke. Evo ova, prva mi ‘pala na pamet’. ‘Jučer je više od 3000 ljudi dobilo otkaz ali ne bih rekao da je to otpuštanje radnika, već smanjenje broja zaposlenih’. Onda, tu je i istorijska rečenica o imovini njegove kćerke ; ‘Moja kćerka nije vlasnica zgrade, nego imalac dokumentacije’. I tako u nedogled. Sjećamo se i Abdulaha Skake ‘sunetlije’ SDA, bivšeg načelnika i bivšeg ambasadora BiH koji je pred zatvorom, još se ‘radi’ na postupku po optužnici za korupciju i kriminal i njegovih ozbiljnih razmišljanja koje su mediji predstavljali ‘biserima’ i ‘gafovima’ a on misli ozbiljno, najozbiljnije. Od one kako je Stjepan Mesić postao Stjepan Kljujić pa do historijske prosudbe kako su ‘U Sarajevu partizani pobijedili antifašizam’, i postali fašisti.

Baš onako kako je ‘Seb’ predvidjela, ‘rodilo‘ se njih više ne samo dva, u bh političkom kičeraju i bezobraštini vlasti, valja ih ljuljati. Među njima se posebno ističu ministar federalne Policije Ramo Isak i ministar ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ Zukan Helez SDP čudo od ministra, Benjamina Karić ih prati u stopu.

Zukan je odavno ‘prešišao’ Fadila ali opet, svaki dan je ili na tv ili u novinama i stripova i replika ne fali. Ovdje i sada će mo samo izdvojiti njegove dvije ‘masne’ jer su povezane i izbačene uz helikoptersko čitavoljetno nadmudrivanje vrha BiH i vrhuške vlasti Srbije, i požare koji još haraju po državi. Jedna se odnosi na ‘reagovanje’ Zukana na Dodikovo nagrađivanje srpskih pilota koji su učestvovali u gašenju požara u BiH gdje je izostavio nagraditi i bh pilote, pa se ‘oglasio’ Zukan izjavom kako će i on nagraditi bosanske.

‘To je moja ustavna i zakonska nadležnost. Oni su heroji i ponos Bosne i Hercegovine. … Gašenje svih požara u našoj zemlji je 98 posto zasluga helikopterske posade Oružanih snaga BiH’.

Kako je Helez u nadjebanciji sa Dodikom uspio izvještačiti 98 % vatre i zasluga bh pilota nad onih 2% srpskih, to samo znaju on i Dodik njegov stari znanac i ‘dušmanin’, međutim jučerašnja njegova izjava u povodu nesreće i pada vojnog helikoptera u jezero kod Konjica na probnoj vježbi, donijela mu je titulu ‘izjave mjeseca’. Nekadašnji ‘Feral Tribune’ istorijska i najbolja novina na našim balkanskim prostorima ikada bi to nazvala ‘Greatest shit of the Month’, mi će mo biti fini pa će mo se zadržati na bosanskom govornom izričaju ministra.

Izjava glasi ovako.

‘U tom niskom letu jednom skijom su zakačili žicu, vjerovatno od dalekovoda i pali u jezero. Helikopter je potonuo, voda je na tom području dubine između šest i deset metara, posada od četiri člana je stabilno, nema većih povreda samo je pilot malo ugruvan, nije ništa ozbiljno. Procjene su da na helikopteru nema veće štete, samo je potonuo’.

Dakle, ministar je odmah kao stručnjak izvještačio i uzroke pada helikoptera i štete koje nema, izmjerio dubinu jezera, ocijeno ‘ugruvanost’ pilota ‘beznačajnom povredom’ a posebno ustvrdio kako je helikopter potonuo na dno ali da na njemu nema veće štete. Kao kad ti ispadne celularni u sudoper pa ga malo ‘plakneš’ i presušiš i zivkaš dalje.

Nema veće štete za državu od ovakvog ministra i njemu sličnih ali od onog momenta kad je Dodiku juna 2023. spucao mater na sastanku partnera u vlasti u Konjicu ‘jer je uvrijedio žrtve psovkom genocida’, bolji i sa ‘većim mudima’ se nije rodio. Puca od izjava, od dronova, novih helikoptera, slika se sa automatom, najavljuje rezervne sastave bh armije i ‘nova naoružanja’ kakva niko nema ali ‘nam nesmije otkriti’.

Puca i od zdravlja, vježba kao Ramo Isak i to se da i primjetiti, čak, kao nekadašnji ministar bh sigurnosti Selmo Cikotić izgleda i sexi u ovoj vojnoj smb majici gdje mu mišići sa bradavicama pokazuju njegovu muškost i snagu kao onu u Konjicu.

Što bi rekao nekada davno Sandžaklija, novinar, političar i bivši ministar Fahrudin Radončić, Zukan izgleda ‘potentno’.

Jašta radi. I Titanik je potonuo i vjerovatno nije oštećen.

photo : montmontaža Cross Atlantic, Zukan Helez, izjava i helikopteri, arhiv