Radi se radi u diplomatskoj ex-Yu estradi : državni vrh Srbije i vrhuška vlasti BiH su konačno shvatili gdje je najveći problem u odnosima između susjednih država – u starletama i ženskom i muškom međunožju, tamo gdje se ‘svi možemo složiti’.

– Rezolucija UNa o Srebrenici skupa sa zakonom bivšeg VP BiH druga Valentin Inzcka daju rezultate.

Severina će pjevati za Novu Godinu u Sarajevu i zna se i zašto a sa prvim zracima proljeća u beogradskoj Areni, Selma Bajrami će na granici na Rači sa hidžabom i pokrivenim tetovažama iznad koljena biti prava zvijezda i dijeliti autograme uzbuđenim policajcima i carinicima, glumac Štukan će letjeti svojim ‘žirokopterom’ iznad Kopaonika bez dozvole, dok će Naser Orić snimiti duet u studiu na Košutnjaku sa bh zvijezdom Sadikom Hasanovićem. Jala Brat i brat mu Corelli će umjesto ‘bijelog što asocira na drogu a nije droga‘ dijeliti čokoladice djeci na koncertima u Šumadiji, i folkeraš Topalko će dobiti u Beogradu pravo na koncert a bistu u Sarajevu ili bar drvo na Vilsonovom šetalištu. Nećete vjerovati a morate, i starleta Soraja koja od 2018. čeka na granici sa Srbijom sa svojim nikad ne odgledanim božjim atributima ući će Tamo prekoreda, dok se Senad Hadžifejzović mladić sa Pešteri Sandžaka trenutno sa adresom u Sarajevu uskoro vraća svjež i podmlađen na svoju tv gdje nam priprema ‘šokantan događaj’ : prvi gost na tv ‘Face’ biće starleta koja sve pokazuje i sve ‘peva’ – Jelena Karleuša.

– Pasus zvuči rogobatno i futuristički ali nedajte da vas obeshrabri. Mogao bi uskoro postati ‘historijska prekretnica‘ u odnosima balkanskih državica, demokratskih tvorevina nekadašnje bezvezne i mrske Yugoslavije.

Neki tumače ovakva zaplet pa rasplet događaja nedavnim boravkom američkog direktora špijuna CIA Mr. Burns-a koji je obletio Region i izdao fetve šefovima evropskih budućih destinacija kako će mo se mi ponašati u buduće u Sarajevu, Beogradu i Prištini, pa smo nakon toga ‘ušli u novu eru odnosa’ kako su nas obavijestili, ali jok Nacijo. Šta zna američki direktor kako se mi odnosimo. Mi na Balkanu, mi koji smo stvorili ovu neviđenu demokratiju i blagostanje znamo to bolje od njega.

Prava istina je da je sav ovaj zaokret nastupio nakon usvajanja Rezolucije o genocidu u UNu uz već poznati učinak Zakona druga Valentina Inzck-a od jula 2021, a možemo očekivati još mnogo drugih poboljšanja. I ima i mjesta ‘radovanju’ sa onim ‘ludim obećanjem’. Blizu smo da dostignemo onu čuvenu rečenicu bivše komunjare, uzoritog vjernika i diplomate u New York-u Zlatka Lagumdžije popločanu mudrošću najpoznatijeg direktora groblja u BiH Emira Suljagića koja odprilike glasi ovako : ‘više ništa neće poslije ovoga biti kao prije’. Nema brale više onog ‘before and after’. Sad nakon cvijeta Srebrenice u ‘backyard’u UNa idemo na pisanje istorije za međunarodne udžbenike u svjetskim školama. Još je bolja ona gazije Željka Komšića koji je nakon igre brojki i slova u sjedištu UNa i izglasavanja ovog važnog dokumenta uskliknuo : ‘sa ovim je proces oko priznanja žrtava genocida završen, idemo dalje’.

– Bilo je, ne treba griješiti dušu jer nije u skladu naše vjere, otimanja za zasluge, to je normalno u svakoj demokratskoj utakmici gdje smo utvrdili da još sa sigurnošću ne znamo ko je najveći zaslužnik ovog istorijskog dokumenta. Da li je to Suljagić, ‘majka nad majkama’ Munira Subašić sa bratom Muratom Tahirovićem, da li je to Reis, ovaj i onaj drugi ‘Hižaslav’, Denis Bećirović, Zlaja Lagumdžija ili čak Konaković ministar bh vanjske diplomacije, jer svi tvrde da su oni uradili najviše a jedino se zna da su tajno i svako po svojim ćeifima djelovali sinhronizvano. I pobijedili Srbe, sjebali im koncepciju, što je bitnije od genocida počesto. Ima dokaza za ovakve tvrdnje koliko hoćete, vama nikad dosta dokazivanja, evo najglavnijeg. Od 2021. kad je i vp Valentin napokon odlučio da nametne svoje pa do danas pored našeg domaćeg Krivičnog zakona, pored Inzcka i UNa, samo je jedna osoba optužena za negiranje genocida. A prijave su popunile sav prostor Tužilaštva od podruma do tavana, samo one protiv Dodika zatrpale su pola zgrade dok je podum pretrpan prijavama iz džematskog ‘instituta za izučavanje genocida’ iz susjedne Canade.

– Nećete vjervati ali morate već sam rekao, poslije maja 2024. baš onako kako je to osmišljeno Rezolucijom ‘sjećanje na genocid je postalo trajno’. Toliko trajno da se za njega prije Rezolucije nije nikao znalo. Ipak, jer nema druge, pored Rezolucije i domaćih propisa o negiranju genocida koji su otvorili oči i uši vlastima u BiH i u Susjedstvu, zaživjelo je i tri decenije dugo pravilo među vlastodršcima : ‘ajmo se mi dogovarati oko onog o čemu se možemo složiti a ono drugo u čemu se ne slažemo, ‘ajmo ostaviti po strani. Na kojim temeljima i funkcionira država BiH sve ove tri decenije. I bi slaganje. Iako se Aleksandar Vučić sve sa Putinom i Dodikom u početku nije slagao već je nudio svoju verziju ‘strašnog zločina’ u Srebrenici, iako su u državi Federaciji svi listom i po dogovoru kako utvrditi zločinca koji negira genocid skontali da se to radi jednostavnim kviz pitanjem koje je obavezno svakom Srbinu ili Hrvatu na tv i u novinama ‘da li se desio genocid ili nije, sa podpitanjem ‘voliš li BiH’, gdje su listom sugovornici padali na ispitu demokratije i patriotizma, našlo se zajedničko odranije poznato rješenje. Idemo tamo gdje se svi slažemo. U narod, među estradu, u pjesmu i u žensko i muško međunožje, tu je neutralni prostor za naše probleme. Jer pjesma nas je uvijek održala NJojZi fala, a mi smo, je li tako, uvijek na estradi, drugo ništa niti ne radimo.

– Vanjska diplomatija je dobila prvorazredni zadatak da to razradi pa je tako na prve zabrane ulaska u Srbiju ‘pevaljkama’ i estradnim zvijezdama sve skupa sa prostitutkama koje se moderno zovu ‘starlete’ reagovao srbijanski predsjednik Vučić sa svojim ‘Batman’ funkcionerom Vulinom. Napravljen je spisak ‘bezbjednosno opasnih faca’ uz mikrofon i pozornice i počelo je zadržavanje i vraćanje na granici. Možda su to prepisali od Hrvata i njihovih načelnika po Splitu i širom Lijepe koji su među prvima prepoznali moć estrade i zabrana, nij epotvrđeno, iako liči na kopiranje. Onda je razdragani MVP BiH hadžija Dino Konaković skočio kao oparen pa opario po Srbiji braneći Selmu Bajrami i mladu nadu ‘Zvezda Granda’ kalesijskog veseljaka Sadika Hasanovića, koji se probio u sami vrh Imperije Saše Popovića pjesmuljkom o heroju Naseru Oriću. Kad je Vučić odbio ovjeriti vizu sarajevskom glumcu Feđi Štukanu ‘koji je snajperisao po Srbima Sarajeva uz prethodni trening braće sa Istoka’, a što je sam priznao u svojoj knjizi, tada je bh diplomatija pravovremeno i muški postupila. Podugačak je bio spisak ovih opasnih ‘pevaljki’ i pjevača što se smucaju po granici ali Konaković je obratio pažnju s razlogom samo na svoje. Tu je i Buba brat Jala i brat Corelli koje nije zaboravio.

Ko zna dokle bi se ovo zadržavanje i vraćanje natrag na carini događalo i izbio bi ako već nije diplomatski skandal jer su se umiješali ruski ambasadori u Srbiji i u Sarajevu, možda bi djelovao i NATO sa Zukan Helezom na čelu ili EUFOR sa ‘brzim i furioznim’ vježbama da nije ‘naša Seve‘ pošla na gažu u Srbiju pa je zadržali. Kad je ona progovorila, sve je postalo jasnije. Najglavnije, zadržali su je jer je na ‘fejsu’ rekla da je bio genocid u Srebrenici. Eto, osim što smo saznali zbog čega je Severina uciljana da nas razveseli u Sarajevu za Novu Godinu po cijeni od 800.000 KMa za držanje mikrofona i pokazivanje butina i dekoltea, a što je potvrdio i glavni hadžija pored hadžinice Benjamine Karić ahbab Konaković, saznali smo i ono najglavnije. Kako treba odgovoriti na glavno pitanje kod zapošljavanja u FBiH.

– Da ne bi došlo do krvoprolića većih razmjera jer je vanjska diplomacija sa granica prešla u estradne krugove love, Vučić je, po čemu je inače poznat, odlučio de ne bude magarac. Po njegovoj poznatoj maksimi po kojoj političari mogu lagati i mijenjati stavove do mile volje a da im se ne zamjeri a koja glasi : ‘samo se magarci ne mijenjaju’, pa je kao čovjek koji se u Srbiji ‘ne pita ni zašta’ osim za svu mrtvu i živu prirodu zemlje, našao pametno rješenje. Svalio krivicu za diplomaciju na asistente Dačića i Vulina i proglasio opštu amnestiju za estradu. Abolirao i pomilovao sve estradne mlatioce love koji priznaju ‘taj strašni zločin’ i obznanio da slobodno mogu ući kad hoće, nazvavši glupošću svoju odluku koju su proveli potčinjeni.

U Sarajevu su odahnuli.

Konačno smo se vratili na ‘fabričke postavke’ a bh diplomatija je kao i u EU pokazala kako se brani država i vode vanjsko-unutrašnji poslovi. Jer, kao što smo rekli, uvijek ima nešto oko čega se slažemo i idemo na tome poraditi. Ostalo sve dovraga. I helikopteri i požari, ko je veći a ko manji, baš nas briga za emigrante i izbjeglice, neka ide sve do vraga sa zakonima za sirotinju, dolje ministri estrade Zukan ili Isak Ramo pa i Nešić, neka svi shvate da sve što pjeva i drma guzicom čak i Dodik ljubitelj mikrofona ili brat mu Ivica Dačić, da sve ima svoju cijenu na ovom našem putu ka EU i Zapadu. Mi smo evropska nacija i država. A pjevači su naši ambasadori kulture.

– Nije poznato da li će Severina poslije ovoga ići Tamo Daleko ‘sve dok je Aca Srbin tamo‘ ili da li će tužiti Dodika što je otkrio njen sexi dokumentarac koji ju je proslavi malo manje od genocida u Srebrenici, međutim ako joj se ponudi fino izvinjenje iz pristojnu naknadu duševnih bolova kao u Sarajevu uz dolazeću Novu Godinu, sve je moguće. Jedno je najsigurnije, Konaković će joj ubrzo uručiti diplomatski pasoš pa da vidimo onda ko će Severinu zadržati ili pretresati.

P.S. svaka sličnost da licima i događajima, slučajno je – namjerna.

photo : estrada u diplomatskoj mreži i odbrabni države, arhiv