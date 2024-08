ministar vanjskih poslova BiH Konaković nakon posjete Saudi Arabia/i potvrđuje pisanje Cross Atlantica : Arapi će finansirati novu ‘Univerzitetsku’ Biblioteku tako će mo, kao što je i zaplanirano ugasiti ‘Nacionalnu Biblioteku BiH’ a dobiti još jednu islamsku i uz nju i džamiju pride. Ono što nisu dokrajčili ‘četnici’ 1992. sa Vijećnicom, dovršava vlast ‘trojke’.

Ovih dana je sa radom stala Nacionalna Biblioteka BiH, kulturno istorijsko blago države protjerano iz Vijećnice odlukom vlasti Sarajeva. Pisali smo više puta o ovom namjernom i bahatom odnosu vlasti prema jednoj od sedam najznačajnijih državnih institucija koja je dobrim dijelom uništena granatama 1992. srpske vojske izmad Sarajeva kada je zapaljena Vijećnica gdje je Biblioteka bila smještena. Od tada traje golgota ljubitelja knjige, kulture i istorije države, još nije završena ali se kraj već vidi.

Ono što nisu spalili ‘četnici’, nastavila je prvo SDA vlast a dovršila Benjamina Karić sa vlašću ‘trojke’, posebno NiP stranke, koja je Vijećnicu nakon što je obnovljena 2014. donacijom EU fondova, pretvorila u kičeraj, svoju promotivnu utvrdu i sale za vjenčanja i slikanja. Nikada vlast nije dozvolila povratak spašenog državnog blaga u Vijećnicu iako je EU posebnim zahtjevom pri davanju donacije to zahtijevala a vlasti obećale. Spašene knjige i ostale bibliotekarske vrijednosti od rata pa do sada truhnu po privatnim podrumim i u podrumu Univerziteta Sarajevo, dok je vesela Benjamina uspjela dobiti odluku Suda da je Vijećnca vlasništvo Grada a ne države. Po uzoru na Dodika, valjda, jer za razliku od njega, to otimanje državne imovine je njoj dozvoljeno. I naravno, kao i prethodna vlast, odbila je dozvoliti da se Nacionalna biblioteka vrati narodu i gradu u Vijećnicu gdje je i bila, dok Sud vodi skoro deceniju postupak po tužbi NUBiH za povratak u Vijećnicu, i prije će nestati Bilioteke nego što Sud o tome odluči.

Ovih dana i ranije nekoliko mjeseci i godina pratili smo medijsku dramu oko radnika ove ustanove koji mjesecima nemaju plate niti doprinose, i koji kao zombiji hodaju po Sarajevu tražeći spas za državno blago i za sebe, ali uzalud. Vlast ‘trojke’ je čak nahuškala radnike na direktora na kojeg su svalili svu krivicu, koji se trenutno ‘nalazi na odmoru’ a prema pisanju medija ‘sakrio je i pečate’, i odbio da podnese ostavku koju su mu ispisale vlasti a potpisali radnici. Direktor Ismet Ovčina se kratko obratio rekavši da su to laži i manipulacije koje vlast provodi, a silna obećanja pomoći su samo razvlačenje pameti i zaposlenima u ovoj instituciji i javnosti.

Jučer je objavljeno kako NUBiH staje sa radom, čak i da se obećanja vlasti oko davanja love za plate ispuni, budući da se ‘još ne zna ko je stvarni i pravi vlasnik’ ove države a to treba navdno ‘dugoročno rješavati’. Nego kako. Nakon što je ministar vanjskih poslova otputovao u Saudi Arabia/u i dao intervju po povratku, stvari postaju jasnije i potvrđuje se pisanje ovog lista zbog čega sva ova ujdurma i agonija oko NUBiH.

Predvidjeli smo ono što je ministar Konaković potvrdio. Sa Arapima je dogovoreno, kaže, da se dradi više projekata između ostalog i da će Saudi Arabia finansirati ‘projekat Univerzitetska Bilioteka’. Obratite pažnju na naziv ‘novog projekta’, jer se izostavilo da se ‘nova’ Biblioteka se neće zvati uopšte kao ova ‘stara’, već samo ‘Univerzitetska’. Kladio bih se u milion KMa da ni to ne će biti konačan naziv, već da će se nazvati po nekom šejhu, Kralju ili begu, možda postane i bošnjačka ko zna, evo pred nama je, ko doživi vidjeće.

Na stranu to što sve sa Nacionalnom Bibliotekom nema blage veze sa vanjskim poslovima jer Konaković već dugo putuje utabanim stazama prethodnice Bisere Turković i obavlja sve drugo a najmanje poslove vanjske politike i diplomatije, međutim kad je hadžija ministar, onda je sve oko knjiga u NUBiH lakše dokučiti.

I da zapamtimo, gašenje Nacionalne Biblioteke BiH nije slučajnost već je to projekat vlasti, tiho najavljivan puno godina ranije, tako da je jasno kao dan da se NUBiH jednostavno morala sahraniti i propasti, vlast je to zacrtala. Javnosti za utjehu se servira kako ćemo dobiti nešto bolje i novije. Hoćemo govno, da kažem na bosanskom, što znači nećemo. Dobićemo kao što bi rekao onaj načelnik iz Trebinja u vrijeme bh rata, onaj Vučurević kad se sprdao sa rušenjem mosta u Mostaru pa provalio da ‘će mo dobiti ljepši i stariji’, u Sarajevu glavnom bh gradu i mi ‘ljepšu i noviju’ Biblioteku. Koja za razliku Mostara i m osta neće biti oni što je bila ‘stara’, i koja će biti popunjena islamskim knjigama i blagom arapske i Otomanske kuture. Oni koji ‘finansiraju projekte’ ove vrste i odlučuju šta će u njima biti i kakav će sadržaj imati. Tako će mo pored već postojeće Husrev-Beg Biblioteke smještene u džamiji/Medresi, dobiti uz ‘novu’ Biblioteku i još jednu džamiju ili bar Mesdžid. Da ljudi mogu fino uzeti avdest i sjediti u biblioteci. I obaviti svoje vjerske dužnosti. Da ne šetaju par metara dalje.

Sramota i bezobrazluk bahate vlasti ‘trojke’. A što se tiče Konakovića, njegovo bratstvo sa Arapima nije sporno i nije od jučer. Kao što nije sporno ni njegovo poimanje nacionalnog knjižnog blaga.

photo : ministar vp BiH Dino Konaković kod ‘braće’ u Saudi Arabia, arhiv