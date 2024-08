Zenica otvora mog – ‘Ajatolah’ i Reis Kavazović na otvoru još jedne džamije u Nemili, Zenica, filozofski i uvijeno : sa džamijama se brani domovina, oni koji nisu uz džamiju su nevaljali i zli ljudi, zli su i Amerikanci i Zapad koji pomažu ubice u Gazi ali Bog će ih kazniti, nevaljali su i oni koji su izabrali ‘trojku’ umjesto onih koji ‘mirišu’ na džamiju ….

** Dobro, nije baš tako otvoreno govorio ali jeste filozofski zatvoreno na još jednom, samo Bog i Reis znaju kojem po redu otvoru džamije ovog ljeta, da se ispravno pročitati, ko hoće. Tako to ‘doktorski’ umiveno uvijek odradi ovaj ‘mirotvorac’ sa horor očima, osim kad mu se ponekad u zanosu omakne pa pažnja popusti, kad spoznamo šta se krije ispod ahmedije.

Eto, namjerno ili nehotično, u ovom ‘nijet (cilj, namjera, op. Cross) ovih ljudi koji su odvajajući od sebe i svog zalogaja ovjekovječili ove trenutke, u nadi da će generacije koje će ovdje stasavati biti generacije Bošnjaka koje će braniti domovinu i čuvati vrijednosti..’ uz dodatak da su ‘džamije kao voćke koje će u buduće dati plodove’, ja sam isčitao slijedeće. Što više djece i mladih budućih generacija treba uvući i približiti vjeri pa će oni iz džamije i tako podučeni odrasti i braniti domovinu.

Logično. Osim što će moći na novoj munari, na obje jer imaju dvije, ugraditi još koju reklamu i potpisati novi ugovor sa bh Telekom kompanijom za emitere i repetitore, biće još ‘hajra’ Reisu, da ne kažem koristi od ove nove bogomolje.

** Ne samo da je ova megalomanska i kontrolisana gradnja džamija (džamija po glavi stanovnika) strateški cilj ne samo Reisa već i države i njenog vodstva jer time za vijeke vjekova obilježavamo ‘mirisom’ teritorije, ili da kažem jasno a nekulturno zapišavamo ih što je tačnije, ima i onog Erdoganovog koji kaže da su ‘munare ne samo naši svjetionici već i naše rakete’.

Uz nepotrebno analiziranja ekoloških i geografskih činjenica o položaju Zemlje, Sunca i Mjeseca (­’nagetost’ Zemlje prema Suncu, valjda je mislio na nagnutnost) osim ako to nije povezano sa dovama za kišu i druge dove, Reis je opalio o značaju vjere i džamije čime je, što je opet logično, potvrdio da dijeli ljude samo po vjeri i da mrzi ateiste, kjafire, nevjernike. Kao da su svi Bošnjaci u BiH rođeni i žive isključivo uz džamije.

Pa tako taslači.

‘Ljudi koji su od malih nogu vezani za džamiju, posjećuju je i u njoj stasavaju drukčiji su od ostalih. Niko se ne plaši njihovog zla, podvale, nasilja i prostakluka, jer to oni jednostavno ne posjeduju. Njihov karakter oblikovala je džamija, koja isključuje sve nevaljalo. Nažalost, mnogo i onih među nama koji ne posjećuju džamiju, a neki nikada nisu ni kročili u njene prostore, pa se njen miris ne odražava na njima. Da jesu, ne bismo danas imali ovoliko nasilja i u svojim sredinama, ovoliko divljanja, nekulture i nemorala koje čine i ljudi koji nose naša imena, čini se nimalo manje od drugih..‘

Isto kao Bakir Izetbegović uz svake izbore, kad kaže ‘nama trebaju ljudi koji idu u džamiju a ne oni koji nisu nikad prešli džamijski prag’.

** Kad ovome dodamo još da smo mi onakvi kao ‘oni koji vama upravljaju, tj. koji donose odluke u vaše ime’, vidim odmah da se i sam posuo pepelom (jer i on upravlja sa narodom a i njega je narod birao), možemo isčitati da ne može prežaliti SDA i Bakira Izetbegovića. Samo što nije rekao ‘eto vam ih, sami ste birali’ i pamet u glavu jer dolaze izbori pa se popravite. Jeste providno ali nepotrebno : Ima Konakovića i njegovu vlast koja je odavno prešla sve džamijske pragove ali licemjerno to zaboravlja i dijeli čak i vjernike. Zato i samo zbog toga jer on je SDA Reis a ne vođa vjernika u BiH.

Obavezna i u rukavicama packa ide potom Americi i Zapadu generalno, opet fino upakovano tamburajući o ‘gluhoći svijeta koja postaje zastrašujuće zlo’.

‘Svaki dan ubijaju se stotine ljudi, žena i djece. Ubicama se šalje oružje a žrtvi uskračuje (ovo ‘Č’ je njegovo, da ne kažem Sarajevsko, kao i ‘H’) hrana i voda. Vidimo to u Gazi i Ukrajni i vidimo koliko smo svi skupa nemoćni i poniženi. Ali Bog trpi kufr (valjda nevjerstvo), ali ne trpi zulum, mi u to duboko vjerujemo’.

** Valja reći da u vazu iliti govoranciji ovog efendije ima jedna najveća nelogičnost, pravi vjerski harikiri, nalazimo je kad drobi o zlu, nevaljalštini i onih koji ‘nose naša imena’ a koji nisu ‘osjetili miris džamije‘ a koja kaže da se sve to pobrojano odnosi najvećim dijelom upravo na one koji previše ‘mirišu’ na džamije. Da ne budemo neugodni već konkretni, po čitavom muslimanskom svijetu Bliskog (nam) Istoka, Azije, Afrike i onog u Evropi koji je permanentno po džamijama vazda se ubija, osvaja i čine se neviđeni brutalni zločini, kako onda to objasniti pored tolikog ‘mirisa‘ i vjere. Uz to obavezno treba pomenuti da je taj i takav ‘omirisani’ svijet u stanju pomoći braći u Gazi i Palestini da hoće ali sve to mirno posmatra, kao što to još mirnije zaobilazi reći filozof Reis. Lakše mu optužiti druge. Čak, nedavno je i sam primio plaketu i nagradu u Egiptu lično od takvih iz džamija i džemata koji ne da ‘mirišu’ već tuknu na zlo i belaj velikih razmjera.

No, da ne idemo tako Daleko jer istok nam je Bliski, imamo ovakvih dokaza širom BiH, čak i ispod prozora ‘Ajatolaha’ i njegovih dvora na Kovačima. Svaki dan ubistva, krađe, pljačke, korupcija, prevara, na desetine u saobraćaju pod alkoholom i tako redom, a sve su počinioci oni ‘fini’ odgajani u džamijama koji ubijaju i pljačkaju u ime Allaha i Reisa, iako su džamijski prag prešli davno, Sarajevo je prepuno i džamija i drugih mjesta za molitvu. I ne samo to, Reis te i takve pravda i brani od progona i zakona, posebno one u vlasti.

Kaže ‘uvaženi filozof’ još da se nada ‘kako će ova veleljepna džamija biti u kapacitetu’.

I ja se nadam iako znam jer je to dokazano u praksi, da će zujati prazna kao i na desetine drugih koje su napravljene i otvorene a nema u njima muslimana. Nema ih ni u nekakvom ‘islamskom centru’ sagrađenom pored više džamija u ovom naselju. Slike sa otvora ne mogu zamagliti tu činjenicu, to su autobus-tour vjernici.

photo : predgrađe zenice, Nemila, arhiv