Ono što požele a ne dovrše političari dokusure njihovi plaćeni mediji : o razgovoru direktora američke CIAe sa zvaničnicima susreta u Sarajevu pri posjeti Zapadnom Balkanu nemaju pojma a sve znaju

– Odavno jedan posjet američkog važnog gosta Sarajevu nije ogolio bh medije kao što je to učinio dolazak u Sarajevo direktora američke obavještajne Agencije CIAe William Burns-a, koji je nakon kraćeg boravka i razgovora sa bh dužnosnicima otputovao u Srbiju a zatim na Kosovo. Burns se sastao sa Almirom Džuvom direktorom bh obavještajne agnecije OSAe, sa članovima bh Predsjedništva i sa mvp BiH Dinom Konakovićem.

– Iako su medijske izjave bh državnika bile kratke, uvijene, protokolarne i uopštene jer drugačije ni ne mogu biti (što je najnormalnije u susretima ove vrste, neće valjda razgovori kao kod sastančenja kod nas sve procuriti pa da se prepričava šta je ko rekao i kako je ko kome odbrusio ili odgovorio, ko je slagao a ko je govorio istinu, na što smo navikli), mediji su od neobjavljenog i nepoznatog razgovora i sastanaka napravili i proizveli tone već poznatih vijesti. Očekivanih nego, šta bi drugo mediji koji su plaćeni za javni haos i ne prenos već proizvodnju vijesti mogli uraditi. Od svega iznešenog jedino se može prihvatiti vjerodostojnost navoda koji kažu da se razgovaralo o problemima u BiH i Regionu, o američkim interesima na ovim prostorima je su snažni i postoje i o zalaganju Amerike za suverenitet države BiH jer ni to nije tajna niti je sporno. Sve ostalo su ciljane spekulacije i spinovi koji su ogolili i raskrinkali bh medije do kosti kao otkravljeno meso iz zamrzivača te pokazali koliko su oni, vrlo često više od političara uzrok ovog medijskog haosa i stvaranja klime svađa i nepovjerenja. Posebno su u tome djelovali mediji bošnjačke provijencije između kojih skoro da i nije bilo razlike, a glavna im je zadaća bila nastavak ‘proizvodnje Dodika’ i njegovog nestanka sa političke scene.

– Gorivo im je dao lično Dodik koji to radi već godinama svojim postom kada je naveo kako je ‘borba protiv terorizma obaveza cjelokupnog slobodnog svijeta i u tom kontekstu je značajna posjeta direktora CIA gospodina Vilijama Bernsa BiH“. Pa dodao da je “Republika Srpska posvećena toj borbi i pozdravlja svaku saradnju u toj oblasti’ naglasivši da ‘Republika Srpska nije nikada sporila suverenitet i tritorijani integritet BiH shodno Daytonskom Sporazumu stoga ohrabruje stav gosp. Burnsa da odgovoronost za funkcionisanje zemlje leži na svi etničkim zajednicama i Republika srpska ne vodi politiku secesije, ali ima pravo na političku borbu za svoj status, shodno slovu Dejtonskog sporazuma mirnim razdruženjem ako se Dayton ne bude poštovao’.

– Ako mu Željka Cvijanović nije šta prenijela ili pogrešno interpretirala, ni Dodik nije mogao znati o čemu se razgovaralo na ovim sastancima, stoga ni njegov post ne treba uzimati ‘zdravo za gotovo’, međutim mediji su ‘otkrili sve’ pa su frcale ‘ekskluzive’. Stare i poznate.

‘Prepao se’, ‘podvio rep’, ‘pritisak urodio plodom’, ‘Dodik se smrznuo i promijenio retoriku’, ‘Baja dobio po nosu’, ‘Gotov je konačno’, ‘američki bjeloglavi orao očerupao srpskog kopca’ … Miro Lazović, vječiti aktivni učesnik svih događanja u BiH i u vlasti od ‘Alijinih dana’ pa doskora će čak reći i ovo. “Posjetom direktora CIA-e završavamo stranicu pogubnih političkih uticaja koji se reflektuju na BiH”. Znači doslovno, sve je u BiH riješeno, nema problema više.

Čista budalaština medija od koje osim famoznih klikova i navijačkih strasti nema ničeg drugog, jer kao što rekosmo niko osim učesnika sastanaka ne zna o čemu se razgovaralo.

– Obzirom na dosadašnje javne izjave Dodika o američkom ambasadoru u BiH i njihovu javnu nedipolomatsku prepisku ovakav ‘zaokret’ u izjavi bi se mogao učiniti promjenom ponašanja Dodika međutim nema tu mjesta nekakvoj priželjkivanoj euforiji. Zato jer znamo da to kod Dodika nije u domenu incidenta, to mu je pravilo. Posebno je smiješna konstatacija jednog novinara kako je ovim posjetom poazano da je ‘Bosna važna Americi koliko i Amerika njoj’. Gdje smo opet u glibu naše opijenosti i falsifikovane mantre o našoj ulozi, partnerstvu bez granica i našoj pameti i moći od čega zavisi čak i Amerika. Kako je američki obavještajac iz Sarajeva odletio za Beograd pa u Prištinu, onda su slijedom te logike, i Srbija i Kosovo važni Americi kao i mi.

Sudbinu Dodika neće rješavati ni američki ambasador u BiH ni šef CIAe koji nas je posjetio, nju odlučuju jedino američki glavni državi interesi u BiH koji će biti intenzivni srazmjerno uticaju i iteresima Rusije na ovim našim prostorima i u Regionu. Direktor CIAe može u tome učestvovati ali odluka je u Washington DCu i u Daytonskim odredbama o pravima i snazi visokog bh predstavnika u BiH. Iako je Dodik odavno ‘zreo’ za napuštanje bh političke scene iz više razloga, činjenica da je još tu govori u prilog tome da osim njega za krivca stanja u BiH ni Amerika ni EU ne vide samo u njemu.

Zato, mediji, ‘oladite’ malo.

Što bi rekao famozni Srećko Šojić iz ‘Bele lađe’: ‘polako bre s’ to čerupanje i s’ ti kobci’.

photo : direktor američke Agencije CIAe William Burns i direktor bh Agencije OSA Almir Džuvo, arhiv