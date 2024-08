‘MUDROSERI’ VESELI : Sve pod ‘avdestom’, ‘čisto’ muslimanski i u ime ‘zajedničke države BiH’ : ovako web sraona Bošnjaci.net zasluži zlatnik Sarajeva i simpatije bolesno nasmijane načelice Benjamine Karić

Bošnjaci.net, portal u formalnom vlasništvu sandžaklije Krcića u New York-u a suštinski vjerska web politička sraona pod palicom IZ BiH i Reisa, ovako zamišlja ‘zajedničku državu BiH’. I na ovaj način pokazuju kako se na muslimanski, oni vole reći ‘čist’ način, zamišlja dijalog, sloboda medija i govora. Povod je izjava Ivane Marić analitičarke iz ‘Naše stranke’ (koju oni nazivaju ‘Vašom’, nečijom drugom) u vezi dove za kišu Reisa i Ajatolaha Kavazovića a razlog – zna se. Sve su uokolo i u nutar Bosne ‘din-dušmani’ osim Bošnjaka i ponekad muslimana, i to oni Yugosloveni : četnici Srbi i ustaše Hrvati. Zato treba nanjih otvoriti lovnu sezonu i uljepšati im život.

Umjesto kritike ili kulturnog dijaloga kao što je red i običaj, na ovom portalu sve frca od uvreda, ‘čistoće’ islama i vjere, bošnjakovanja do besvijesti, lobanja, kama i kostiju, džamija najviše, i već deceniju i više ovo je leglo poznate nekulture, fašizma i primitivluka. Tako su zbog satirične kritike Reisove dove, Ivana Marić i predsjednik ‘Naše stranke’ sa obaveznim ‘četnikom’ Peđom Kojovićem postali društvo ‘četnika’ a Forto Edin najveći, ima najveću četniku kapu, dok su ‘naši’ najveći zlotvori oni ispod zastave Yugoslavije, Srbi i Hrvati.

Već viđeno. Svi drugi osim ‘krijeposnih Bošnjaka’ su ‘mudroseri’ kako to muslimanski u svojim kolumnama naglašava Muhamed Mahmutović džamijski pisac i tobože književnik na ovom portalu, bula Elmedina Muftić ima niz još ‘čistijih’ naziva za ‘izdajnike’ i ‘seljake’ nebošnjake, teško ih je sve bez povraćanja pobrojati. Da i ne spominjemo ‘Hižaslava’ Cerića koji se pisanjem ovdje dokazuje do besvijesti.

I, ‘zasluge’ za ovakav decenijski nacionalistički teror javnosti u ‘očuvanju zajedništva i države BiH’ nisu izostale. Benjamina Karić zvijezda ove braće iz džemata je to prepoznala pa je na svojoj ‘državnoj ekskurziji’ 2023. posjetom Americi nagradila ‘zlatnikom Sarajeva’ ovu fabriku mržnje i nacionalizma i urednika ove fašizodne vjerske platforme sandžakliju Krcića. Zlatnike su dobili i slične džematlije u New York ‘islamskim centrima’ o čemu smo već pisali. Mnogi od tih ‘zasluženih’ su ovog ljeta boravili u Sandžaku gdje su otvorili ‘Šehidsku džamiju’ (‘šehide’ za ovu džamiju uz Plavsko jezero su našli u II Svjetskom ratu), gdje se urednik Krcić slavodobitno uslikao i sa ‘majkom nad majkama’ Munirom Subašić, koja je službeno došla na krkanluk i podršku ulaska u crnogorsku vladu sa ‘četnicima’ Bošnjačke stranke i njenog budućeg ministra. U ime države BiH i Bakira Izetbegovića.

Ako mislite da je Benjki ‘Zelenkapici’ načelnici Sarajeva i budućoj načelnici druge opštine gdje se upisala na listu fotelja uz dolazeće lokalne izbore ova slika ‘teško pala’ jer je skupa sa ovim ‘četnicima’ na slici u vlasti, jer su je i oni podržali u perfidnoj igraoni sa ‘četnikom’ BogićemBogićevićem – grdno se varate. Njeno srce je široko kao tepsija baklave i Reisova mantija, a ‘zlatnika Sarajeva’ neće faliti, ima ih pune ormare u vijećnici. I ima isto toliko kandidata. Od pomenutog Krcića do vehabije Aličkovića,njenih laureata.

Kako su na ovim slikama ‘troprstaši’, zaslužuju najmanje tri Benjkina ordena.

Stoga, Benjamina, na tebe je red.

* učimo bosanski : avdest – pranje muslimana pred molitvu

photo : Bošnjaci.net, arhiv