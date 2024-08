ZEMLJA GORI A ‘ŠVABO ŠMIT’ SE ČEŠLJA : Visoki bh predstavnik Christian Schmidt i njegovo često isjedavanje sa Reisom i lokalnim sarajevskim političarima je vrhunac ludila međunarodne zajednice, ‘Ajatolah’ opet danas primio Schmidt-a u posjetu

– Ne zna se pouzdano šta je sve zapisano u Daytonskom Sporazumu o ulozi, pravima i dužnostima visokog bh predstavnika u BiH budući da, kao što svi znamo, original ovog Mirovnog sporazuma je pod čudnim okolnostima nestao iz kase bh Predsjedništva i nikad nije verifikovan u bh Parlamentu, usljed čega se i država, i Ustav i sve radnje visokog predstavnika ‘ravnaju’ po notarskoj kopiji tog važnog dokumenta notara u Parizu. Ali, zna se da, čim još postoji, visoki bh predstavnik ima ogromne i važne ovlasti (specijalni dodatak su Bonske ovlast) ili bi morao sve to imati, s vremena na vrijeme se ovaj evropski diplomata i ukaže sa svojim zakonima i naredbama, najčešće sa izjavama, kroz mlake i benigne pa i nakaradne nametnute propise.

– Najviše ga ipak viđamo bilo samog ili u društvu evropskih diplomata kojih ima sijaset u BiH kod Reisa Kavazovića, često je, odkada je direktoru MC Potočari Emiru Suljagiću (‘nametnuo) dao na raspolaganje šest miliona KMa namijenjenih za komemoracije žrtava genocida, viđen kako se smuca po Potočarima ne samo uz 11. juli.

Šta zaboga miloga ima toliko raditi sa vjerskom zajednicom u BiH visoki bh predstavnik kad je tamo često i prečesto? Svako malo vremena, eto Schmidt-a kod Reisa pa sa njim raspravlja uz bajramske ili ramazanske poklončiće državnu politiku, razmjenjuje planove oko NATO Saveza ili drvi o budućnosti države BiH i njenom ulasku u EU, nema ga ili je sasvim nevidljiv u Republici Srpskoj ili u Hercegovini, ako se izuzmu njegovi skoro tajni posjeti crkvama na tim prostorima.

– Ružna i pogubna slika bh države koja svakim njegovim dolaskom, kako Bošnjaci vole reći ‘na noge’ Reisu mijenja totalno karakter države, dok tu prekvalifikovanu i isfabrikovanu naciju podvodi pod vjersku skupinu.

Bosna i Hercegovina je i po Daytonu i po Ustavu sekularna i građanska država i, iako nemamo originalan Dayton, teško je za povjerovati da u njemu ima opravdanja za ovakve državničke i zvanične susrete, kako se u javnosti percipiraju ova sijela visokog predstavnika i vođe jedne od tri vjerske organizacije u BiH, koji događaji pokazuju sasvim suprotno : da je BiH vjerska država i da Reis istupa kao njen ‘Ajatolah’, vrhovni vođa.

– Postalo je degutantno čitati i posmatrati takve vijesti, evo jučer je Schmidt ponovo bio kod Reisa, ‘primio ga u posjetu’. Vijesti prenose kako su razgovarali o ‘aktuelnim zbivanjima koja se tiču muslimana u BiH, stanja u povratničkim zajednicama, te sveukupnim aktivnostima na polju pomirenja i međureligijskog dijaloga’. Nema čak ni medijske ‘uvrede’ u navodu da smo ‘muslimani’ a ne Bošnjaci, to se primjećuje samo onda kad nas tako naziva Dodik ili neko iz susjedstva.

Schmidt-a smo nedavno vidjeli kako sa sarajevskom ‘uličnom’ načelnicom Benjaminom Karić i u društvu prvog svog zamjenika dijeli ćevape građanima, viđamo ga sa suprugom na crvenom festivalskom tepihu Sarajeva, stiče se utisak kako je Schmid samo jedan u nizu muslimanskih predstavnika političkih partija, slika na kojoj dijeli zaštićene sarajevske ćevape je degutantna koliko i sama načelnica koja je to sve isplanirala. Degutantno je i to što je ovaj cirkus sa ćevapima platila udruga USAID, a podržao američki ambasador u BiH u odlasku.

– U zemlji u kojoj bukvalno gori ne samo zbog požara već zbog nakaradnih i bahatih političara koji se naprđuju po internetu i pljačkaju narod razvaljujući državu, onaj koji je glavni čuvar i spasilac te države i koji jedini im ‘može stati u kraj’ , dijeli ćevape ili se slika kod ‘Ajatolaha’ sa kojim raspravlja o državnoj politici.

Proizilazi iz tih odvratnih scena da su nam ćevapi i druženje sa Resiom i lokalnim sarajevskim političkim haharima važniji od zakona koje je donio Milorad Dodik o državnoj imovini, o djelovanju stranih nevladinih organizacija, ili od kriminala po Sarajevu i okolici gdje se krčmi državna imovina, gdje se arapskim parama i lobijima javno otima i opranim parama kupuje bh grunt, pa ako hoćete, ćevapi su važniji i od dolazećih lokalnih izbora koje je Schmidt samo djelimično ušminkao nametnutim izmjenama Izbornih pravila, od korupcije koja je uzela maha i zauzela sve pore države a najviše u pravosudnim i tužilačkim organima, od svega što se dešava u bh Parlamentu ili u Predsjedništvu …

Onako uzgred, krši li ‘Švabo Šmit’, kako Bošnajci nazivaju odmilja Schmidt-a na ovaj način svoje ‘nametnute’ propise? Jer reklamira ne samo ćevape već i kandidate za dolazeće izbore, i da li će mu revnosna CIK – Centralna izborna zafrkancija odmjeriti kakvu kaznu za ovo predizborno promovisanje i reklamu, kao što mjeri i ostalim kandidatima? Ili su ćevapi i Reis sastavni dio Bonskih ovlasti?

photo : promocija Benjamine Karić, VP Schmidt dijeli ‘zaštićene ćevape’, arhiv