‘ZVEZDE ŠTANDA’ – kad neće da propjeva sarajevska mafija hoće Ramo Isak i Benjamina Karić, saznajemo da će nas ovaj duet zabavljati za Novu Godinu umjesto obećane Severine, dok će visoki bh predstavnik Schmidt dijeliti bespatne zaštićene ćevape nametnutom odlukom

* Oni su nevjerovatan spoj, za izmisliti.

On, Ramo Isak, ministar federalne policije, čvrst, stamen, ozbiljan a dobroćudan, sa svježom i odnjegovanom bradicom u duhu ‘naše tradicije’, što bi rek’o Fahrudin Radončić čak nevjerovatno ‘potentan’ zbog čega mafija drhti i ne spava. Patriota par exellence. Ona – Benjamina Karić, načelnica sa albumom slika za Guinness Knjigu rekorda, majstorica za baklave, islamske praznike i istorijske baršunaste spomenike, sa velikim osmijehom kao tepsija baklave i glasom i stasom rođena duša raje i ulice. On, ministar Policije i Prvi Pendrek, Ona – načelnica bez pokrića sa urođenim državničkim manirima, sa slikom Broza i Bogića Bogićevića u spavaćoj sobi a u Vijećnici sa portretom Reisa Kavazovića. Ona – osvjedočena patriotkinja kojoj su čak i čaršafi i posteljina ukrašeni domoljubnim motivima a haljinice u duhu naših ćilima i serdžada, džamija i ljiljana koje vidi i na sinagogama i crkvama i također policajka. Titulisao ju je sa tim Ramo Isak ‘uramljenom plaketom’ kao ‘pričuvnu drotkinju’, juna ove godine.

* U spoju ovih funkcija i patriotskih duša, u njihovim svakodnevnim opasnim i nadnaravnim akcijama u čuvanju države i naroda, nismo nikad posumnjali ili pomislili, čitavo ovo vrijeme da pored toga u njima čuči pjesnički i muzički talenat, koji je ovih dana naprosto ispao vani. Rođene su nove ‘zvezde štanda’ sarajevske estrade, Sarajevo je dobilo još jednu znamenitost koju će UNSECO uskoro, nakon zaštite ćevapa od skupih cijena i ajvara, također zaštititi. Ovjekovječiti i u istoriju upisati. Nije isključeno da se negdje, pored tramvaja uz Kralja Tvrtka I, uture i njihove biste, noću, iznenada i sa puno oduševljenja kao što je Tvrtko osvanuo dok je narod spavao, ili uz neki ratni tenkić preko puta škole, Sarajevu još uvijek fali spomeika i Muzeja, nismo dostogli cilj : Muzej i spomenik po glavi stanovnika, kao onaj džamija po glavi stanovnika.

* Tako nam je Ramo Isak u pauzi dok je dijelio značke osumnjičenim policajcima i šefovima sa aplikacije ‘Sky’, najednom propjevao. Jednog sunčanog juna ove godine, probudio nas je njegov mačo trilerski glas u spotu i pjesmi ‘Snaga naroda’ kako mu se slučajno zove i stranka, gdje su se kao ‘čavke’ oprobali njegovi znanci Naser Orić i ratni umalo ucmekani šef ArBiH sandžaklija Sefer Halilović. Grmilo je, orilo se Bosnom nezavisnom i nepokorenom. Da se naježiš, a moraš.

‘Šehidskom je krvlju plaćena, domovina borbom vraćena. Nismo se umorili, tek smo počeli, na jedno oko spavaju tvoji lavovi. Ponosno i hrabro poput ratnika, Grbavicom, Čaršijom do Vratnika. Sretna budi zemljo, dok je sinova naudit ti neće ruka zlotvora”. Uz koračnicu i ilahiju i kasidu stameno i ponosito kan’o klisurina stajao je i salutirao zvaničnoj bh zastavi zabranjenim ljiljan miroljubivim ukrasima sa mačom naš ministar, nova pjevačka zvijezda.

* Nismo dugo čekali da nas sa istim žarom obraduje i državnička načelnica Benjamina Karić ali smo dočekali. Ko čeka taj i dočeka. U ovim sveopštim veselicama širom nezavisne na svakom 23 % pedlju naše domovine a po Sarajevu posebno, naša načelnica za dvije opštine (za Grad Sarajevo još malo a onda i za Novi Grad akoBoda, gdje se već upisala na listu čekanja za fotelju uz dolazeće izbore, sa novom ličnom kartom o prebivalištu), zapjevala je i otkrila da osim Rimskog prava na kojem je diplomirala na ‘prestižnom univerzitetu u Travniku’ gdje i predaje, u njoj stanuje talenat za muzikom i glasom kakav se rađa samo jednom. I to greškom. Naravno, odabrala je sevDAHLINKU, jer joj to najviše leži pa je njen glasić uz poznati osmijeh koji ubija pustio žice i odjeknula je pjesma. Kad ja pođoh u Anataliju, na Bentbašu, na vodu, ja povedoh bijelo janje, druga Ramu sa sobom…

*Nacija je oduševljena i u transu, jer mi smo još u tranziciji koja nam traje dovijeka. U Rami i Benjamini su u trenu prepoznali BeHku i Ljucu, sarajevske legende sevdaHlije, paralela se sam od sebe nametnula. Iako se Benjka pravdala da joj je od silnih obaveza toga dana kad je propjevala ponestalo vazduha pa je prodrhtavala, bila je više nego savršena. Presavršena. Taj dan, naime, kad će zapjevati, bio joj je pun k’o šipak. Sa mužem je šetala crvenim tepihom u prekrasnoj haljini a muž sa prekrasnim celularnim i sa pozom i osmijehom muža Kolinde Grabar Kitarević koji pokazuje ko je glavni, prije toga je sa visokim predstavnikom Schmidtom i njegovim pomoćnikom dijelila ćevape gladnoj sadaka raji u Sarajevu koja je čekajući Čevape danima stajala u redu, jer još nije vrijeme baklave, i to prvo nakon što je ćevape zaštitila. Rukavicama, baklave koje nisu zvanično zaštićene obično dijeli po Baščaršiji golim čistim rukicama. Pa je otvorila jedan butik jaranice negdje u susjedstvu, pa je, štaznam, radila po deseti put fasadu na Gospodičinoj kući, i zato je malo preumorna stigla na ‘Sevdah party naše ‘kraljice baklave i jufki’ kao što je i sama – Hanke Paldum. Gdje je pjevušila potajno sa bratom Irfanom Čengićem, zelenom komunjarom koji se krije ispod crvene ruže SDPa. No, sve to nije ništa oduzelo od njene pjevačke umjetnosti, nacija je u ekstazi. Kraljica naša Benjamina i Londrc i Hamprc. Dosta nam je vala i bilo više one velikosrpske nacionalističke muzike i ‘Zevzda Granda’, dobili smo ‘naše zvezde štanda’. I našu tradicionalnu izvornu melodiju.

* Od sad pa u buduće i nadalje, u bošnjakoj muzičkoj istoriji ništa neće biti kao prije. Jednostavno jer to više nije moguće, ‘zvezde’ su rođene. Preporođene. Nezvanično saznajemo da će Schmidt, naš hyperaktivni diplomata koji se uvijek smuca po našim skupovima i veselicama smišljajući šta bi korisno mogao nametnuti, do Nove godine nametnuti još jedan zakon. Po kojem će, umjesto Severine kojoj je gažu za tri sata najluđe noći Benjamina sredila za nekih 800.000 KMa, raju zabavljati Ramo Isak i Benjamina. Neki će reći kako se sa tim neće složiti Benjka jer je posao dogovorila, međutim hoće, nemoj da brigaš, brigaš, život te vara, dok ima ljudi, biće i para. Nije joj prvi put da odustane, kad su u pitanju ‘viši državni interesi, kao što je bilo ono sa Tonyem Cetinskim. Plus, na ovaj način i Ona i ‘Švabo Šmit’ će postati još popularniji. Ona, jer je uštedila lovu građana, a on – jer se brine o važnim državnim poslovima.

Na pitanje novinara tv N1, gdje je Benjamina po prvi put i ekskluzivno zapjevala i obznanila svoju pjesmu, kako je sve to počelo i da li je sve ispalo slučajno, Benjka je uz onaj poznati zanosni osmijeh odgovorila.

‘Ništa se ne dešava slučajno, sve je to dar od Boga, samo nam se, meni i bratu Rami to sa pjesmom ukazalo na jednom državničkom sastanku u bratskoj Turskoj u Anataliji ovog ljeta. Sve ostalo je istorija’.

P.S. Svaka sličnost sa događajima i likovima u ovoj priči slučajno je – namjerna.

photo montmontaža : Cross Atlantic, duet Ramo Isak i Benjamina Karić, Anatalija, arhiv