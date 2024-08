MALA HRONOLOGIJA VELIKOG BEŠČAŠĆA – Puna NAŠA – ublehaša, Komšić Željko prva (SDA) snaša : u kancelaliji Tito i Alija, u Mostaru majka Srebrenice, u Bužimu majka Izet Nanića, i tako od 2006. godine na grbači države uz tekbire, ljiljane i pobjede, sve u ime Hrvata koje uopšte me primjećuje …

– Puna je ‘naša’ nezavisna, suverena i nepokorena (po još jednom uhljebu Denisu Bećiroviću) političara ublehaša, jedan među njima se izdvaja i (niskim) stasom i (vlašću opijenim) glasom. Gase se i osnivaju političke parazitske bh tvorevine, mijenjaju dresovi i klubovi poslanika, ali jedan samozaljubljeni zlatni ljiljan ArBiH Željko koji toliko voli sebe da je i svoje ime ugradio u ime stranke (DF-Željko Komšić) ostaje uvijek u vlasti ili sa vlašću. Zbog njega su do temelja urušeni odnosi Hrvata i Bošnjaka u BiH i poljuljani kontakti države BiH sa Hrvatskom, ali pakleni plan dvojice jarana, Bakira Izetbegovića i Željka Komšića još ‘fercera’, i jasan je : Bošnjaci ga biraju, slikaju i sa njim paradiraju sa pozivom na ‘građansku opciju’ BiH po kojoj je tu u Predsjedništvu ‘iz reda Hrvata’ a zapravo je drugi član bošnjačke delegacije u tom organu gdje Komšić žulja treći mandat sa jednim periodom ‘pauze’ u Parlamentu i priprema se opet kao Hrvat za 2026. Tako što je ‘izabrao nasljednika’, kao da sjedi u svom dvenom boravku, i to Pravog Bošnjaka koji će glumiti Hrvata kakav je i sam, budući da mora opet ‘pauzirati’, ime mu još ne otkriva.

– Od njegovog ulaska u Predsjedništvo sa Šefikom Džaferovićem i obznanjene odranije tajne formule ‘2:1 ‘za nas’ (Bošnjake) ovaj najviši organ države je postao model ‘građanske’ i sekularne zajebancije u kojem se umjesto konsenzusom odluke donose sportskim natjecanjem u ‘pobjedi’, zbog čega članovi istupaju kao slobodni strelci ili kao članovi Kućnog savjeta.

Vazda će ‘gazija’, kako ga Bošnjaci zovu a njemu godi, reći kako spašava državu i kako stoji na njenom braniku međutim sa njim u koaliciji sa SDA i pod palicom Reisa i IZBiH, države BiH kakva je po Ustavu je sve manje. Njegova ‘odbrana države’ se svodi na populističke fraze i prijetnje ‘dušmanima’ što kod Bošnjaka najviše ‘pali’. Osim najavljivanih izmjena Izbornog zakona VP Schmidt-a koje bi jedino mogle ovog parazita i SDA ‘jokera’ u nadmudrivanju sa Hrvatima istjerati iz jazbine a čemu se ‘gazija’ protivi od prvih najava takve mogućnosti, niko ga drugi neće pomjeriti iz udobne fotelje iz koje obavlja jedan od najprljavijih i neustavnih zadataka za vjersku i političku kleromafiju u BiH.

– U kancelariji mu vise dva portreta i poteže ih kad mu koji zatreba. Danas Josip Broz kad treba dokazati ‘ljevičarenje’, bratstvo i jedinstvo te zajedništvo, sutra Alija Izetbegović -kad treba ojačati nacionalistički, vjerski i centralistički naboj i ciljeve, njegov obraz na kojeg se kao čistoću politike pozivao javno na tv može istrpiti svašta. Jer, njegova hinjava rečenica kako je ‘SDA odlična firma za uhljebljenje‘ ali on ‘borac i poštenjačina’ ne nasjeda na to, u kontekstu ondašnjih i sadašnjih odluka DF stranke najjasnije očitavaju licemjerje i ‘uspješnost’ političarenja zlatnog ljiljana koji mu na ogromnu platu donosi svaki mjesec još dodatnih 800 KMa.

– U borbi protiv Hrvata koje tobože predstavlja iako sve ove godine nije iskazao ni minimum žaljenja za hrvatske žrtve stradale u ratnim zločinima Bošnjaka i Armije kojoj je i sam pripadao, usavršio se do perfekcije. Iako nikad nije, osim par sarajevskih udruženja sa hrvatskim predznakom ili par fratara kontaktirao sa narodom ‘kojeg predstavlja’, Bošnjaci ga više ne krijući brane i održavaju, čak više Izetbegović ‘junior’ je ovaj koncept iz Predsjedništva najavio primjeniti i u drugim organima vlasti, po Kantonima i opštinama. I, kao da nema i da nije bilo nijednog Hrvata u odbrani bh države a jeste i to daleko većih junaka i ‘gazija’, od njega nema boljeg i većeg. Komšića možete vidjeti skoro svaki dan sa ahmedijama po šehitlucima, po haremima džamija gdje su namjerno postavili spomen-obilježja iz rata, na Kovačima – privatnom dovištu SDA i šehida uz Aliju – obavezno i u svakodnevnim prilikama, po otvaranjima spomenika i jarabola nenadjebivoj armiji koja je toliko bila snažna i moćna po njegovim zapaljivim govorima da su jedva opstali na 23 % državne teritorije. Ako je u zvaničnim posjetama dijaspori, nećete ga naći nigdje dalje od džemata ili sandžaklijskih udruga i restorana i Komšić nema namjeru mijenjati ‘taktiku’. Napada na međunarodnu zajednicu koja je prepoznala ovu Komšić/Izetbegović prevaru, proziva Čovića i HDZa a posebno visokog bh predstavnika koji ga jedino može izbaciti iz ove nepoštene igre, huška na Ameriku i Zapad, veliča ratne zločince i zločine Bošnjaka iz redova ArBiH pri čemu ne preza ni od otvorenih uvreda Americi i EU, o njemu Bošnjaci snimaju dokumentarce u kojima ‘udara po prstima’ Srbiju i Hrvatsku, NATO i cijeli Svijet i plovi u svom sramnom državotvorstvu ne prezajući ni od onog najtežeg : od zloupotrebe genocida u Srebrenici. Uz izbore 2022. u Mostaru na plakatu ‘na kafi sa predsjednikom‘ će tako uturiti savjetnika iz Beograda, pijanog i kabadahijskog propalog političara Čedomira Jovanovića na slici sa majkom Srebrenice Hatidžom Mehmedović a sebe uz Josipa Broza. I ovjenčati se titulom ‘predsjednika’, kako mu se tepa i na nastupima na tv.

– Na sličan način je i ovog ljeta ruku pod ruku sa majkom Izeta Nanića ušetao na njegovo turbe u Bužimu u povodu proslave 505 Brigade. Njemu ništa nije sveto, pa će tako sa Bužimljanima ovog augusta tekbirati i aplaudirati kako ‘jebu Nato’ i ostatak Svijeta i osuti paljbu na Ameriku i EU, tvrdeći da kao što su oklevetali ratnog zločinca Alagića isto planiraju i Izetu Naniću. Kojeg je, vojna i politička mafija ArBiH par sati pred kraj bh rata ubila a onda ga, kao što je red, proslavila i slavi do danas kao legendu i heroja. Nešto slično kao sa dr. Irfanom Ljubijankićem. Da bi bez trunke stida, već po povratku iz Bužima ‘sastao se sa članom NATO vrha za EU’ i drvio o evropskom i NATO putu BiH.

Rođeni brat Izeta Nanića Nijaz reagovao je na ovakav istup Komšića u Bužimu nazvavši ga najvećim bh ‘uhljebom’ i demagogom, te podvalom SDA. Ovako.

“Član predsjedništva Željko Komšić, je jedan od vodećih poslijeratnih ublehaša i jedna od većih podvala koja se desila Bošnjacima ponajviše u režiji SDA. Svoje ublehaško-propagandno umijeće pomenuti je demonstrirao 15. augusta u Bužimu na najsvečanijem patriotskom činu, posebno za nas časne borce 505. brigade.

Tada je pozvao da se stide svi oni koji su protiv spomen-obilježja rahmetli generalu Alagiću i istovremeno dodao da „Bosna može biti mirna samo na istini, a ona se zna. Istina je da mi svi, pripadnici Armije RBiH, MUP-a, nismo otimali tuđe, nismo išli po tuđe, već samo branili svoje i to ćemo krvavo da branimo”.

Pa dodao.

“Da ti Komšiću nisi ubleha, odnosno demagog, ti bi svoje tada izrečene riječi u djelo mogao pretvoriti, potrudivši se da, ni krivog ni dužnog komandira bužimskih „Gazija“ Safet Džidžo Isaković-a oslobodiš iz “kandži” istih tih koje na stid prozivaš i koji žele da časnu borbu boraca 505. brigade izjednače sa svojim strašnim zločinima u ime etničkih čistih teritorija. Ako ovaj borac 505. brigade ode u zatvor, a ti Željko Komšić ne učiniš ništa konkretno da takvu nepravdu spriječiš, neka tebe bude SRAM i neka to bude razlog da nikada više ne dođeš u ponosni, prkosni, hrabri, plemeniti i za sve iskrene patriote njihov dom zvani Bužim. Sretno Bosno i Hercegovino!”.

– Ako mislite da je nosioca ključa počasnog građanina Bužima podriglog od pića i veselica Željka Komšića uzbudilo ovo pisanje brata Izeta Nanića, varate se. Neće se na to ni osvrnuti kao što se nije osvrnula ni izvjesna bula i ‘sestra’ Sebije Izetbegović, nekakva vjeroučiteljica i ‘spisateljica’ Elemdina Muftić koja po internetu i džamijskim sesijama bljuje vatru i mržnju te primitivno vrijeđa sve redom ko joj stane ‘na žulj’ i na plan odbrane SDA familije, vjere i Bošnjaka, kada ju je u prethodnim izborima zamolio da skine zastavu sa likom njegovog brata sa fejsbuk stranice na kojoj maše ispred turbeta Nanića u Bužimu i reklamira SDA njihove kandidate ‘kao borce za BiH’ iako nisu nikad ratovali osim ‘u kancelarijama’.

Neće jednostavno zato jer Izetbegoviću i Bošnjacima treba Komšić a Komšiću SDA i Reis, to je recept za opstanak obojice.

Nisu ludi da mijenjaju taktiku pa da ‘završe u drugorazrednom Vratniku’.

Nigdje, gdje im i jeste mjesto.

photo : Željko Komšić kao Tito u Mostaru 2022, njegov savjetnik sa majkom Srebrenice, u Bužimu 2024 – ruku pod ruku sa majkom Izeta Nanića, arhiv