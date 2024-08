SLAVA KORUPCIJI : Nije vic već bh stvarnost, Agencija BiH za upravljanje oduzeom imovinom BiH potpisala sa Ukrajinom najkorumpiranijom državom EU Memorandum o upravljanju imovinom proisteklom iz korupcije

– Od februara 2022. godine kada je zvanično otpočela agresija Rusije na Ukrajinu, iz BiH su stizale vijesti o ‘skorom napadu na Bosnu’, o ‘sličnosti BiH i Ukrajine’ (mi smo jedno, mi žrtve razumijemo Ukrajinu’…), predsjednik Ukrajine Volodymyr Zelensky je bio naš heroj a Ukrajince i svaku vijest otuda smo pozdravljali sa veoma diskutabilnim pozdravom ‘slava Ukrajini – ‘Героям слава!’ Tako ‘mi’ djelujemo i tako se ponašamo, nađemo svuda vani sličnost i brinemo se umjesto kod kuće, šta se dešava u Svijetu. Nakon što je Volodymyr podržao Izrael u napadu na Gazu, splasnula je ‘ukrajinska euforija’, prešaltali smo se na ‘naše’, i pronađena ‘sličnost’ sa novim žrtvama i genocidom nas još drži u ekstazi.

– Rijetke izbjeglice iz Ukrajine na mazimo niti ih tetošimo kao nekad, mole Boga da zglade iz BiH, kod postupaka dobivanja azila vlasti ih razvlače do besvijesti ili dok ne odustanu, čak za razliku od ‘braće sa Istoka’ ili drugih izbjeglica ‘muhadžira’ i emigranata, imaju ogromne probleme kod zdravstvenog osiguranja. Zna se da je ova pomama i histerija oko Ukrajine najviše i uglavnom bila dozirana kao kontra-stav Milorada Dodika koji od tada pa i sada brani agresiju i Putina, da je slučajno on bio ‘na strani’ Ukrajine, Putin bi zasigurno bio naš idol.

– I to je uglavnom sve što smo naučili o Ukrajini, više nas ne zanima jer smo našli drugi predmet preokupacije, međutim vijest od prije par dana koja je u medijima prošla bez ikakvog odjeka, podsjetila nas je na ovu tužnu i ratom već duboko podijeljenju i razorenu zemlju. A vijest kaže da je bh federalna Agencija za upravljanje oduzetom imovinom potpisala sa Ukrajinom Memorandum o saradnji koji će omogućiti efikasnije upravljanje imovinom proisteklom iz korupcije i drugih krivičnih djela. Potpisnici su Emir Bašić, v.d. direktora Federalne agencije i Olena Duma, direktorica Nacionalne agencije Ukrajine za pronalazak, praćenje i upravljanje imovinom proisteklom iz korupcije i drugih krivičnih djela.

– Ako smo napadom Rusije na Ukrajinu našli sličnost sa nama u žrtvama, ratu, genocidu i posebno u ljubavi Srba i Dodika prema Putinu, ovim Memorandumom smo se ‘prepoznali’ po korupciji. Ne bi tu ništa bilo simptomatično jer korupcije kod nas ima na pretek i država slabo ili nikako vodi bitku protiv tog za državu najopasnijeg kriminala, ima korupcije svaka zemlja, ali pobogu braćo i nacijo, zar nismo mogli tu ‘bitku’ protiv pljačke i otimačine državne love i resursa ili razmjenjivati iskustva u njoj voditi sa bilo kim u EU osim sa Ukrajincima?

Nismo, kod nas je skoro svaki zvanični stav ili odluka vlasti u domenu skrivene kamere i vica, tako je i sa korupcijom.

Čitava EU i ‘ostatak’ Svijeta ovu državu svrstavaju u sami vrh po korupciji i pljački države a naši našli da sa njom potpišu sporazum ‘koji će donijeti dugoročnu saradnju i značajne benefite u borbi protiv korupcije, uz poštovanje načela ravnopravnosti, transparentnosti i uzajamne odgovornosti’.

– Od 180 zemalja, Ukrajina je po korupciji na 122 mjestu, ispod nje su samo još neke države tipa Zambije, Mexica ili Gabona, vidimo da je i najuži vojni i civilni vrh oko predsjednika Ukrajine do guše u korupciji zbog čega je na stotine miliona dolara nestalo što je naljutilo čak i Amerikance koji su u donacijama više nego izdašni. Krade ko stigne, a EU i Amerika daju i pune rupu bez dna, i sad će, valjda, dvije korumpirane države moći prepisivati jedna od druge. Da se još bolje i efikasnije krade.

Prije mjesec dana je jedna žena knjigovođa u vojsci Ukrajine uhapšena je na granici sa nekoliko miliona eura u kešu i to je samo mali vrh ledenog koruptivnog brijega sa čim će prvo EU a onda i ostali morati se susresti.

Nema druge nego je Memorandum odlična stvar da se ‘razmijene iskustva’ kako bi korupcija bila što uspješnija. I logično, prava stvar. Pa nećemo valjda o rušenju i ukidanju korupcije razmijenjivati ‘iskustva’ sa Danskom ili Finskom? Zna se da je ovako isplativije za obje strane. ‘Našla krpa zakrpu’.

photo : potpisivanje Memoranduma o suradnji u borbi protiv korupcije između BiH i Ukrajine, arhiv