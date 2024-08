Sarajevsko begovsko uličarenje

U rušenju istorije i države zamjenom naziva ulica, škola i trgova, u isplaniranoj akciji bh ratne i postratne vlasti, najviše mjesta su zauzela imena nekadašnjih reisa, džamija, aga i begova i suradnika NDH fašista, upotpunjena sa ponekim imenom heroja zadnjeg bh rata, brigada ili korpusa i Alijom pride. Bez ikakvog kriterija osim poznatog markiranja teritorija Grada mladomuslimanskim imenima ‘jer su zaslužni građani’, brutalno su izbrisana imena heroja antifašista II Svjetskog rata čime je popljuvana i državnost BiH i njen kontinuitet.

Kad je ponestalo ‘komunističkog materijala’ onda su se počeli obračunavati međusobno i begovski.

Tako je ulica nekakvog fantomskog tipa iz legende ‘Dajanli Osman-bega’, zamijenjena sa imenom ‘Dajanli Ibrahim-bega’, a da niko nema pravo i suvislo objašnjenje. Ovaj naziv ulice i begovske borbe je postao poznat javnosti tek kad je čitavoj ulici Dajanli Ibrahim-bega i Romskom naselju Gorica isključena voda, o čemu smo pisali, kada se povela rasprava zbog čega je Osman-beg ostao bez naziva ulice a umjesto njega dato ime Ibrahim-bega. Oba su ‘dajanli’ (na tuskom :čvrsti i izdržljivi), međutim Osman-beg je bi manje izdržljiv, ‘topuz Ibrahim-bega i silueta na nebu od koje su dušmanima klecala koljena’, bili su presudniji da poslanici dignu ruke i nadglasaju Osman-bega.

Dakle, kad je ponestalo ‘ćafira’, udario beg na bega, do mojega.

Jedan stanovnik ulice je razočaran ovom sječom begova zatražio da se ‘uklonjenom’ Osman-begu dadne ime ulice Gornja Breka. Kaže, ‘ionako su odatle istjerali Janka Balordu a postavili Gornju Breku. Koji će nam vrag to kad svi znamo da je Gornja’. A, a, a, ne ide to tako, burazere. Kriteriji su drugačiji.

Jednom tipu su dali ulicu u strogom centru, preko puta Vijećnice, samo zato jer ‘je bio zaslužni dobrotvor nekadašnjeg Merhameta‘. Sad je to merhamet ulica Avdage Šahinića. O kojem ništa ama baš ništa vrijednog ne možete naći u arhivama. Osim, da mu je kćerka bila udata za Mehmeda Spahu. A Spaho je bio vođa Jugoslovenske muslimanske organizacije u Jugoslaviji MNO i bio je brat bivšeg Reisa Fehima Spahe. Jasno ko dobar dan, jasnije k’o merhaba. I po onom tumačenju nekadašanjeg načelnika Sarajeva Abdulaha Skake ‘sunetlije’ (po brijačnici njegovog oca u kojoj su se sunetili Bošnjaci prije nego su smišljeni i dok su bili muslimani a on bilježio u teku), ‘dotični je iz stare familije’, a to je već dovoljna referenca za naziv ulice.

Zbog tih ‘starih familija’ Sarajevo je dalo i naziv ulice Azizi Šaćirbay, jer je ‘bila majka Muhameda Šćirbaya a žena najvećeg ahbaba Alije Izetbegovića dr. Nedžiba. Koji je po dolasku partizana utekao u Ameriku, gdje ga je odmah sutradan po izlasku iz zatvora, posjetio ahbab Alija. Muhamed, sin Nedžibov je kao što znamo, bio i ministar i bh ambasador, pa jedan od učesnika Daytona kojeg sad negira, i kojeg su vlasti NY bile zatvorile pa pustile na slobodu jer država BiH nije dostavila dokaze o krađi preko 2 miliona dolara. Aziza, njgova majka je zaslužila ime ulice i zbog toga ‘jer je pravila odlične buredžike’, burek je prevladao nad imenom ‘nekog tamo’ partizana i komuniste.

photo : Dajanli ulica u Sarajevu, arhiv