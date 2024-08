Zanio se Željko Komšić bošnjački član bh Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’, poprilično zadebljao od silnih i čestih ratnih veselica i meze te podbuhao od ‘ljute’ u Bužimu izružio i uvrijedio Amerikance i kao po običaju pjenio ratom i ‘krvavom odbranom’ predizbornim lovom na glasove braneći Alagića i ratni zločin

* Raspored poslova ‘gazije’ i zlatnog, ma šta zlatnog – dijamantnog ljiljana – Željka Komšića, bošnjačkog člana bh Predsjedništva navodno ‘iz reda Hrvata’ je debeo kao knjiga. Čitavo ljeto je prebukiran. Od harema džamija, Kovača i turbeta Alije Izetbegovića gdje ga ima najčešće do silnih spomenika po Sarajevu koji vrebaju Komšića sa svakog ćoška pa do nebrojenih brda iznad Sarajeva i širom ‘jedinstvene, suverene i nepokorene Bosne’ u domenu Federacije i ljiljan-spomenika i jarbola, ova najveća prevara Bošnjaka učinjena Hrvatima i državna štetočina broj 1 Komšić ne zna kako stići i doteći svakodnevnim pozivima. Tu i tamo potpiše poneku ‘važnu’ odluku u bh Predsjedništvu o zaštiti šišmiša ili kakav sporazum, primi koje udruženje ‘čuvara Bosne’, ‘šehida’ i sličnih klinaca i palaca, provali koju borbenu svako malo vremena tek da zapali svoje Bošnjake, ostatak vremena je kao maskota i kao seoska prija : počasni gost i govornik. I dokaz bh ‘građanske’ države i dokaz da predstavlja i Hrvate, iako ovih decenija i stalnog mandata u Predsjedništvu nije nikad čuo ni za hrvatske žrtve ni za Hrvate u BiH generalno, niti je šta izustio o tome osim mržnje prema sopstvenom narodu kojeg ‘zvanično predstavlja kao građanin’.

* Jučer je naravno osvanuo u Bužimu na 32-godišnjici bužimske 505 Brigade ArBiH i svojim zapaljivim huškačkim i antiameričkim govorom načisto raspizdio i raznježio raju i njihove medije, čime je ako to uopšte primjeti CIK – otpočeo bitku za dolazeće lokalne izbore, u kojoj uvijek igra na kartu koja dobiva svih ovih decenija njegovog hljebljarenja i parazitiranja na grbači države. Na rat, herojstvo, na nijednu izgubljenu bitku, na žrtve Bošnjaka, genocid i na prijetnje svima, ovaj put posebno Americi. Koja ga je, kao i visoki bh predstavnik prepoznala kao jednog od glavnih krivaca za uništene dobre odnose Hravata i Bošnjaka ne samo u BiH.

Zanio se Komšić pa onako podbuhao od ljute i od meze, svašta nabacao, posebno izdavajamo ovo.

‘Ali hoću da kažem onima kojima smeta ovako nešto, kojima smeta ono što se dešavalo na Ljutoj Gredi, kojima smeta na kraju krajeva i general Alagić, a ne recite nikad da im sutra neće biti smetnja i rahmetli Nanić, hoću da im samo kažem – kako vas nije stid? Kako vas nije stid kad se pogledate u ogledalo da nas svlačite u istu ravan sa zlikovcima i zlotvorima koji na svojoj duši i svojoj politici imaju sve ovo zlo koje se desilo u Bosni i Hercegovini, na kraju i gnocid u Srebrenici? Kako vas nije stid? Zašto to radite? Je li mislite da je to put do mirne Bosne? Ne može Bosna biti mirna na takav način. Bosna može biti mirna samo na istini, a ona se zna. Istina je da mi svi, pripadnici Armije RBiH, MUP-a, nismo otimali tuđe, nismo išli po tuđe, već samo branili svoje i to ćemo krvavo da branimo’.

* Ne može bolje, jeli tako, posebno mu je leglo a i nama ono ‘kojima smeta ovako nešto’ i još više ovo ‘rahmetli’ Nanić, jer se tako kaže u Hrvata, dabome. Nije dakle slučajna ova u BiH sveprisutnija kampanja protiv Amerike i Zapada i protiv VP Schmidt-a, sve ima svoje razloge i povode. Međutim, optužbe su teške ne samo po Komšića već i najviše po državu BiH, samo što on opijen slavom to ne vidi. Po njemu Amerika je kriva i za genocid u Srebrenici i za nemire u Bosni i biće kriva i za krvave sukobe koje on u ovom zapaljivom govoru najavljuje. A sve ‘radi istine’ koja je onakva kako on želi i skroz jednosmjerna i koja je rado slušana ne samo u Bužimu.

* Zlatni ljiljan je odavno pozelenio ali od viška rakije i zaboravio da istina ima dva kraja, i da će ga taj drugi, deblji i oštriji kraj sustići brzo. Amerika će znati prepoznati ovaj ‘mirotvorni’ govor na kojem bi mu pozavidio još mirotvorniji Reis ili Bakir Izetbegović, zapravo već je prepoznala. Osim na ovim i sličnim veselicama Komšića nema nigdje ni u EU ni u Americi osim po džematima, a tek ga neće ni biti. Optužiti Ameriku da im smeta i Nanić na način kako im ‘smeta Alagić’, više je od njegovog nacionalističkog pijanstva. Ako su Amerikanci, zapravo njihov ambasador u BiH osudili veličanje ratnog zločina otvorom spomenika generalu Alagiću a jesu ispravno postupili, nikada nisu dovodili to u vezi sa Nanićem i Bužimom. Komšić kao i američki ambasador zna vrlo dobro da je Mehmed Alagić optužen za teški ratni zločin sa mudžahedinima u ArBiH kojim je stradalo i ubijeno najmanje 200 Hrvata pa bez obzira ne nepostojanje pravosnažne odluke Haaga slavljenje tog zločina jeste uvreda za žrtve, ali za njega kao i za Bošnjake ne postoje ničije i nijedne druge žrtve, zato ovako i besjedi jer ne zna i nesmije drugačije, u pitanju je njegov politički opstanak. No, braneći zločin koji nije dokazan samo zato jer je Alagića smrt spasila haaške presude, ravno je počinjenom zločinu. Već smo rekli ponovićemo ; ni Milošević nije zbog smrti dočekao pravosnažnu presudu pa je ipak ratni zločinac, da ne nabrajamo druge. Kako ovo nije prvi put da Komšić veliča ratne zločince i zločine, viđamo ga u zagrljaju i sa Dudakovićem i ostalim optuženicima iz redova ArBiH i Bošnjaka, to onda znači da je zlatni ljiljan svjesno pristao da krši i bh zakone i one nametnute od strane VP Schmidt-a, da je saučesnik tih zločina i zločinaca. Braneći to, Komšić brani svoju fotelju i značku – medalju na temelju koje mjesečno uz veliku platu prima dodatnih 800 KMa koliko košta zlatni ljiljan kad je živ, zato je u ovakvim situacijama ‘patriota’ i domoljub. I ovako borben i vatren. I zbog fotelje također.

Međutim, mogu mu u Bužimu pored Nanića dograditi i posebno turbe, mogu mu još snimati dokumentaraca gdje je on u glavnoj ulozi skupa sa Benjaminom Karić, neće uspjeti u održavanju ‘samo jedne istine’ niti će sakriti činjenicu da i sam podržava ratne zločine i staje rame uz rame sa ratnim zločinom.

Istina na bh prostorima nikad nije bila samo jedna.

Zbilja, kad smo već kod ‘istine’ i ‘patriotizma’ i ‘državnosti’ Komšića, ima li u Bužimu i iza njega imalo državne zastave? Nema. Dodatno je to krvično djelo pravnika i ‘državnika’ zlatnog ljiljana, to slikanje i pradiranje sa nekadašnjom ratnom i državnom zastavom koja je još 1993. ukinuta i zabranjena u zvaničnim ceremonijama.

photo : Željko Komšić u Bužimu 15. august 2024, arhiv