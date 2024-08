Benjamina Karić se potrudila da se profesor u Sarajevu i urednik portala Prometej.ba Franjo Šarčević ne čuje, ona ‘radi, informiše i osluškuje puls našeg Sarajeva’. I Reisa, najprije, takva je i ostala vlast ‘trojke’, nema razlike

* U povodu 01. Marta ove godine i obilježavanja Dana nezavisnosti BiH, sarajevska načelnica ‘SDP zelenkapica’ – javna krtica Riesa i SDA partije među takozvanim socijaldemokratima, objavila je na zvaničnoj facebook stranici grada njenom privatnom i za raju albumu sličica, fotografiju sa djetetom u ratnoj maskirnoj unformi, uz bolesni patetični komentar svojstven samo ovoj najvećoj sramoti među sarajevskim načelnicima. Ujedno je dozvolila i nije se protivila sličnom kičeraju povodom tog praznika po ulicama Sarajeva u organizaciji njenog ljubimca vehabije Nihada Aličkovića (kojeg je nagradila ‘za humanitarni rad’ zlatnikom glavnog bh grada) koji je u ime udruženja ‘antiDayton’ isti dan paradirao i trubio sa svojim pristalicama po gradu u sličnom folkloru i ambijentu.

* Dio bh javnosti je na ovu zloupotrebu prošlosti a posebno djece, rata i ratnih obilježja, bila zgrožena i reagovala je, reakciju je dao i profesor na sarajevskom Univerzitetu Franjo Šarčević, na svom portalu Prometej.ba sa kritikom kako se radi o zloupotrebi djece i kako je neprimjereno da se na ovaj način vlast odnosi prema tom prazniku.

No, reagovala je i ona druga, daleko veća i još vidljivija sarajevska i bh javnost, ulica, džemati i silne boračke i slične druge koje su stale u ‘zaštitu svoje načelnice’ i ‘naše istorije i ‘slavne ArBiH’, upravo onako kako i po čemu se ‘ravna’ načelnica sa opasnim bolesnim osmijehom koja je Sarajevo pretvorila u mahalu i nacionalističku i vjersku primitivnu čaršiju gdje je teško živjeti kao nemusliman. Po oprobanoj recepturi po kojoj načelnica populistički a nezakonito načelnikuje : ‘moja je dužnost da radim, informišem i osluškujem puls našeg Sarajeva”. Koja maksima je skoro prepisana od one IZBIH i bivšeg Reisa ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića jednog od većih kriminalaca ispod ahmedije a glasi : “ma šta mi immao koga pitati i kome se mi imamo prilagođavati, kome se ne sviđa eno mu puta preko Drine..”

* Javila se i brbljiva doktorica prava iz Travnika gdje čak i predaje nauku mlađim generacijama pa je udar na Šarčevića ozakonjen i u trenu mu je ‘klanjana dženaza u odsutnosti’.

“Javne osobe i akademski radnici, čija riječ ima posebnu težinu u javnom prostoru, moraju dodatno voditi računa da ne povrijede osjećanja ljudi. Gospodin Šarčević ima pravo na svoje mišljenje. I nije bitno da li se ja slažem s njim ili ne. Isto tako, građani Bosne i Hercegovine imaju pravo da se oblače kako žele. Kao što i roditelji imaju pravo da u srca svoje djece ugrađuju patriotizam, voljeti svoju zemlju ne znači mrziti nekoga”. Pa još podebljala i podvukla.

“Armija RBIH se borila i izborila za slobodu svih nas. Armija BiH se izborila da Franjo Šarčević danas može slobodno govoriti i protiv te Armije i protiv bilo čega. Upravo zbog toga ja, kao gradonačelnica, imam i moralnu i službenu obavezu da njegujem sjećanje na našu Armiju i na našu zastavu pod kojom se ta Armija borila.I meni je zadovoljstvo bilo fotografirati se s dječakom koji već dobro zna tko se izborio za njegovu slobodu. I slobodu svih nas”.

* Poslije ‘pulsa naroda’ i već uhodanim sistemom medijskog čerupanja i blaćenja, Šarčević je postao meta svakog onog ko je htio iskazati ‘sarajevsku dobrotu i ljubav’ prema Srbima i Hrvatima u glavnom gradu, iscipelaren je, popljuvan, povrijeđen i umalo je ostao živ, čak su zbog prijetnji smrću i SIPA i ostale agencije imale pune ruke posla. Velikodušno se vehabija Aličković iz ‘antiDayton’ pokreta ponudio da Šarčeviću ‘plati kartu za Zimbabwe’ (ne znajući ovaj konobar po struci je htio uvrijediti ovu državu a samo joj je dao kompliment), profesor je jedno vrijeme čak razmišljao da napusti Sarajevo. Portal Prometej.ba od tada je zapravo cenzurisan i osim Franje i ušutkan i ovdje će se teško u buduće čuti koja riječ zamjerke ili kritike. Jer, treba spasiti živu glavu u ‘Evropskom Jeruzalemu’ kako sa ‘crkvama, džamijama i katedralama’ ova štetočina iz redova SDPa uvijek oglašava zajedništvo i suživot u Sarajevu. Iako se od decibela ezana ne čuje ništa drugo.

* Ovako kao Franjo, završi i svako drugi ne musliman jer zna se, to ne mogu pokriti sličice ove ublehe iz vlasti, Glavni bh grad je odavno nacionalističko i vjersko leglo radikalnih islamista i u smrtnom je zagrljaju sa IZBiH i sa radikalnim SDA političarem Reisom Kavazovićem, usljed čega nije nikakvo čudo što je Bogić Bogićević izigran i prevaren a kao surogat demokratije umjesto njega uvaljena u stolicu ova Reisova hanuma za baklave, bajramovanja i nakaradno spomeničarenje. Koja u znak ‘pulsa čaršije’ čak i noću postavlja spomenike na nelegalan način kako je to odradila sa Tvrtkom I, dok ‘spomenik’ na Kazanima koji je njeno djelo nije ništa drugo nego pohvalni podsjetnik za ratne ubice i zločince Ćelu, Cacu i ostale ‘gazije’.

* Benjamina je shvatila u čemu je snaga i moć sa čime dolazi i vlast a ima prešutno odobrenje šefa Nermina Nikšića koji je sa svojim multietničkim liderima iz stranke odklanjao više namaza i proučio više dova partizanima nego Bakir Izetbegovi na Vracama. Franjo Šarević nije ni prva ni zadnja žrtva ovog vjerskog i političkog establišmenta, jer ‘nova’ vlast ‘trojke’ je samo nastavila tamo gdje je privremeno zastala SDA sa IZBiH, a otpočeo Alija Izetbegović čudo bošnjačke mitologije prvo sa islamizacijom vojske a onda i sa šerijatizacijom u civilnim organima vlasti, koja još traje.

Pisali smo više puta kako je Benjamina Karić u srazu sa Reisom bukvalno i javno ‘odradila’ sve što je tražio, čak mu je i Vijećnicu – državni spomenik kojeg je otela od naroda – predala u ruke tako što mu odlukom vlasti plaća mjesečnu rentu u zamjenu za ‘vakufsko’ džamijsko vlasništvo nad ovom zgradom. Pisali smo i o tome kako IZBiH uređuje čak i propise u ovom gradu čiji kalendar događaja je usklađen sa ‘takvimom’ Rijaseta. Nije slučajno da nam je školstvo u raljama Rijaseta, ova vlast ‘trojke’ je to čak i propisima ozakonila, pa u vrjeme Ramazana skraćuje nastavu ili odlaže javne manifestacije, dok je nedavno usvojila ‘SAFER’ program školovanja po uzoru na islamske zemlje i bez ikakve javne rasprave. Nekadašnji ratni član bh Predsjedništva Stjepan Kljujić je iskreno na tv izjavio kako je ‘sramota što nam je ministrica za obrazovanje u Kantonu pokrivena’ (Naida Hota Muminović), no ubrzo je Kljujić nestao iz javnosti pošto je kao i profesor Šarčević prethodno oblaćen i obasut prijetnjama i od tada ga nema nigdje u javnim medijima, kao da nikad skupa sa Izetbegovićem nije spašavao ratnu Bosnu.

* Da iza poteza vlasti BiH i Sarajeva posebno stoji islam kao religija koja agresivno drži zajedničku i nezavisnu BiH u smrtnom zagrljaju zbog čega od Bosne nema ništa ili ima možda samo mala islamska država kao neostvarena želja Izetbegovića i ‘Islamske deklaracije’, te da zloupotreba djece u vjerske i političke svrhe nije također slučajna, dokazuju i brojne slike maloljetne djece u uniformama sa ‘Alijinom beretkicom’ na glavi i sa ljljan-ratnim zabranjenim zastavama (odlukom visokog bh predstavnika ova nekadašnja zvanična zastava BiH je ukinuta i utvrđena nova februara 1998) koje svakodnevno i dalje gledamo ‘nasramotu’ po državnim uredima i po trgovima i džematima u BiH i u dijaspori, vrlo često uz nju idu i automati i puške kao znak borbene gotovosti i želje za ratom, posebno su takve slike prisutne po džamijama gdje se ‘djeca uče našoj istoriji’. Benjamina načelnica je, dakle, samo prenijela ono što je zacrtano u Islamskoj Zajednici.

* U prilogu ovog teksta i kao dokaz da se patološki vesela načelnica nije slučajno uslikala sa djetetom u maskirnoj unformi donosimo sliku još jednog djeteta iz jednog džemata i džamije (adresa, ime džamije i djeteta su poznati redakciji) i takvih slika ima na pretek. Izvikana ‘kultura sjećanja’ je odavno postala bezobrazna nekultura, državna praksa i skoro obaveza. Po kojoj po Ustavu imamo ‘građansku i sekularnu državu’ ali pravimo islamsku, sve dok je ne napravimo. Kad se to desi, imaćemo ‘krivce’, ima ‘kljujića’ i ‘šarčevića’ još malo u Sarajevu, ali dok se to ne desi zvanično i za svaki slučaj, sadašnji ministar u vladi Kantona Sarajeva (Adnan Delić) ležerno i javno nam saopštava da je za njega ‘Kur’an – Ustav’. A zvanična zastava – ona ukinuta.

Pa ko voli neka prihvati, ko neće, ‘eno mu Drine’, Korane ili Une, neka piči vani.

Ono što ovo uniformisano dijete izgovara dok bifla naučeni i pripremljeni tekst i dok mu džematlije plješću a hodža ga grli i ljubi, neka saopšti neko drugi, ja nisam spreman na to.

photo : hodže u džamijama zloupotrebljavaju djecu, arhiv