IMA LI IŠTA U BUDŽETU ZA MALU NADELU ŠAKINOVIĆ : sve iz objavljenog rezimea Krajiško ljeto 2024′ se već zna, čitav mjesec dana Laburisti BiH su to servirali i ‘uživo’ i ‘u mrtvo’ sa slikama, ali ono najvažanije je izostavljeno namjerno – koliko je Opština platila ovo opštenarodno veselje estradnim i lokalnim zvijezdama, slika male bolesne djevojčice Nadele Šakinović iz Vel. Kladuše koja moli za pomoć tužno opominje

Medijski pokrovitelj velikokladuške ovogodišnje veselice ‘Krajiško ljeto’ koja za razliku od ostalih bh ljetnjih žurki preuzima rekord po dužini trajanja i megalomanskoj paradi estradih zvijezda i raskoši veselja – Radio Velika Kladuša dao je javnosti ‘rezime’ ovog već završenog spektakla. Pa navodi ko je sve nastupio na cesti ispred nekadašnje robne kuće ‘Agrokomerc’ na Trgu mladih ili trgovao u parku, sve od Šejle Zonić koja je teferič otvorila pa do Bobana Rajovića kršnog Crnogorca koji je predstavu zatvorio.

Neka, ali bespotrebno je, sve smo to vidjeli što ‘uživo’ što ‘umrtvo’ iz foto-albuma Laburista BiH i njihovih dronova čime se mjesec dana zabavlja dijaspora i domaća raja, sve potkovano slikama i filmićima popraćenim ‘lajkovima’ i aplauzima. Nema sile, prvi smo, naša veselica je duža čak i od ‘Ajvatovice’, a po broju zvijezda i muzičara nadmašili smo Sašu Popovića.

Nekad ranije tu bi se pored lokalaca ili onih iz dijaspore željnih mikrofona našli oni najpoznatiji i najveći na estradi kao Šaban Šaulić ili Hanka Paldum, međutim Opština je ove godine bila izdašna. Od, na posterima retuširane i podmlađene penzionerke iz Švedske a na sceni vidno ocvale Šemse Suljaković i sličnog kolega Miloša Bojanića, Jane, preko ‘Valentina’, Hake Obića, Merse Miljković i čak i Hakala, pa sve do ‘zabavnjaka’ lokalaca, hrane domaćica i izložbi slikara, u Vel. Kladuši je mjesec dana grmilo.

Orilo i gorilo.

Bilo je i za djecu, pa fudbalice, svašta ponešto je izmiksano jer mejsec dana je dugačak, falile su još jedino konjske utrke, bio je to poseban ugođaj za dijasporu koja je nahrlila u zavičaj, nacionalna je sramota ne doći na Teferič.

Međutim ovaj ‘rezime’ je namjerno nepotpun. Nema u njemu onog njaglavnijeg : koliko je glavni sponzor a to su Fikret Abdić i opština Vel.Kladuša ‘caltali’ iz budžeta love za ovaj događaj, kojim Laburisti mogu ozbiljno ući u dolazeće izbore kao sa glavnim adutom za glasove birača. Glavna’voditeljica’ i najavljivačica ove šarade Dunja Abdić Pleho koju opet čeka skupštinska i parlamentarska knjižica nakon dolazećih izbora nije osim osmijeha ‘Mace Digresije’ ništa o tome rekla, kao ni medijski pokrovitelj, tako da izvještaj o ulupanju love ostaje nekompletan. I izvor teorija zavjere. Neki kažu da je Babo (čitaj : Elvira i Ljilja kćerka) velikodušno spiskao blizu 300.000 KMa, nek kažu manje, a mi kažemo da može biti samo više a ne manje. Jer se zna darežljivost estrade. No, kad beg nije cicija, onda nam ni kalkulator ne treba, Svi su zadovoljni i opština i narod, svi zaradili i veselo uživali, šta se ima onda prigovarati?

Ima. Jedna tužna vijest i molba bolesne male osmogodišnje djevojčice iz Kudića Vel. Kladuša Nadele Šakinović koja nije mogal kao ostala djeca učestvovati u dječjem dijelu predstave ipak opominje. Njeni roditelji traže pomoć za nju po socijalnim mrežama ne bi li sakupili od 7 do 10.000 eura za potrebno dijagnosticiranje bolesti ove slatke djevojčice. Koje se može obaviti samo u inostranstvu, ne računajući tu Hrvatsku, ni oni nisu ništa ustanovili, treba potražiti još bolje stručnjake doktore. Njoj se još nezna dijagnoza a imala je preglede u BiH, nije pomogla ni pretraga u Hrvatskoj i ona još nema nikakvu ni dijagnostičku sliku ni terapiju, agresivna je, stanje graniči sa autizmom a navodno nije to, nekontrolisano grize ruke i ostale dijelove tijela, ne raspoznaje govor.

Vjeruje se da će dobri ljudi dati kao i uvijek i da će omogućiti da joj se pokuša pomoći, ipak ne radi se o prevelikoj sumi novca, međutim ostaje gorak okus u ušima i ustima da taj novac nije obezbjedila Opština i stranka koja upravlja opštinom. Bilo bi to puno korisnije od podebljavanja ionako debelih novčanika ovih estrdanjaka sa veselice.

Znamo da ovakvih primjera ima daleko više i možda i još težih ‘slučajeva’ na koje je bh vlast oguglala i prepustila ih sadakama umjesto državne pomoći, ali ipak smatramo da se moglo u budžetu naći toliko novca za ovako veliku stvar. Nadela i njeni roditelji su stanovnici opštine i bilo bi puno korisnije i za narod i Opštinu da su joj pomogli, pjesme neće nikada zafaliti, djece nam uvijek fali. Mislim da se moglo i preko učesnika doći do tog iznosa, daju i oni kad ih se uputi i zamoli, trebalo se ‘dosjetiti’.

No, vlast je svuda ista, što bi opština Vel. Kladuša bila izuzetak, za sve ima ali za svoje građane i mladost nema ili ima rijetko. A uvijek se pozivamo na ljubav prema djeci, i na ‘bijelu kugu’ i na omladinu koja odlazi, ista priča i isto odstojanje od nje.

Nije još kasno, mogu se Babo i Opština ‘popraviti’ ako hoće. Kad ima za Šemsu, Bojanića, Hakala i ostale, valjda se može nešto naći i za Nadelu.

Pozivamo sve koji to mogu da se ne čekajući uključe.

Na slici koju objavljujemo su svi potrebni podaci i način uplate.

photo : Nadela Šakinović iz Kudića Vel. Kladuša treba pomoć, arhiv