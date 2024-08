Instititut za izučavanje džamijske demokratije u džematu Hamilton u Canadi u suradnji sa ‘Munirinim bratom’ Muratom Tahirovićem i boračkim udrugama u FBiH traže izvinjenje od američkog ambasadora u BiH i šalju ga u školu : odmah u dopunsku školu i poštujući princip presumpcije nevinosti da se izvinete ne samo generalu Alagiću i njegovoj porodici već i Slobodanu Miloševiću i familiji, Alji Izetbegoviću, Rasimu Deliću,Vojislavu Šešelju, Naseru Oriću i svima ostalim patriotama koji nisu pravosnažno osuđeni a klevetate ih.

* Fantomski ‘institut za izučavanje genocida’ u džamiji Hamilton u Canadi na čelu sa ‘akademikom’ muftije Zukorlića iz Novog Pazara u suradnji sa bratom Muratom Tahirovićem predsjednikom udruženja žrtava i svjedoka genocida koji nastupa i u ime ‘majke nad majkama’ Munire Subašić te uz podršku brojnih boračkih i ‘šehidskih’ udruženja u FBiH, kojima su se pridružio i turski školarac SDA/SBiH načelnik opštine ‘Novi Grad’ Sarajevo Semir Efendić, uputili su oštro pismo američkom ambasadoru u BiH Michael Murphy-u zbog njegovog kratkog posta kojim je kritikovao postavljenje i vjerski dernek posvećen ratnom zločinu – otvor spomenika na Vlašiću ratnom generalu i nepresuđenom ratnom zločincu Mehmedu Alagiću.

* U pismu ga podučavaju demokratiji, pravnoj terminologiji, deklaracijama i Konvencijma o ljudskim pravima ratnih zločina i zločinaca, te traže pod hitno od njega izvinjenje svim Bošnjacima širom ‘bošnjačkog sveta’, Alagiću i njegovoj porodici, kao i svim drugim porodicama nepresuđenih ratnih zločinaca kako u Haagu tako i u BiH. Logično, u ovom pismu Amerika je postala ‘probušeni dolar’ (tursko-bošnjački nacionalistički portal ‘Stav’) a po već etiketiranim frazama Bakira Izetbegovića o liku i djelu američkog ambasadora, Murphy je oličenje ‘kauboja‘, onog ‘što po kafanam sa šeširom i kaubojskim čizmicama sakuplja tračeve’ i ruši SDA‘.

Pismo prenosimo u skraćenoj verziji, preopširno je i patetično, ali šta vam mogu, važno je i čitajte.

“Poštovani ambasadore Murphy,

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, član 11, kaže: “Svi koji su optuženi za krivično djelo imaju pravo da se smatraju nevinim dok se ne dokaže njihova krivica prema zakonu na javnom suđenju na kojem su imali sve potrebne garancije za svoju odbranu. General Mehmed Alagić nikada nije proglašen krivim za ratne zločine za koje je bio optužen. Izjavili ste da je uvredljivo podići spomenik generalu Mehmedu Alagiću. Pretpostavka nevinosti je pravni princip prema kojem se svaka osoba optužena za bilo kakav zločin smatra nevinom dok se ne dokaže suprotno. Vaša izjava sugeriše da ili ne razumijete osnove prava ili ne smatrate generala Mehmeda Alagića osobom”…

U nastavku se navodi, parafraziramo i izvlačimo ‘iz konteksta’.

Kad već ne znate osnovne principe prava, deklaracija i Konvencija, smatramo obaveznim da vas tome podučimo i tražimo da se pod hitno izvinete generalu Alagiću, njegovoj familiji i svim njegovim poginulim mudžahedinima i humanitarcima našoj braći sa Istoka, svim živim borcima kao i svim ostalim žrtavama genocida u BiH, posebno ‘šehidima’. Svima osim onih dvijestotinjak pokokanih Hrvata što vojnika ili civila koje su Alagićevi mudžahedini sve onako gazijski uz tekbire likvidirali i očistili prostor takvom akcijom koja se, da vas i to podučimo, izučava na svim katedrama Svijeta kao čist i neviđen primjer ratovanja. Posebno se tim akcijama bavimo mi u Canadi jer mi ‘izučavamo genocid’ .

* No, ljudski je po islamu, Kur’anu i sunetu a što je za nas kao što reče onaj naš dobri ministar u Kantonu Sarajevo – onaj Adnan Delić – to naš Ustav i mi se toga držimo kao i prava koja otuda proizilaze, da se izvinete ne samo nama, Alagiću i kompletnoj Bosni nezavisnoj, zajedničkoj, suverenoj i nepokorenoj, već je vaša obaveza da se isto tako izvinete i Slobodanu Miloševiću i njegovj familiji. Kao što se pravite da ne znate, on je umro u zatvoru u Haagu nevin jer nije dočekao izricanje presude po optužnici za ratni zločin. Prepuklo srce od nepravde kao i našem Alagiću. Teška srca ovo iznosimo ali presumcija nevinosti i Haaga i bh propisa da je ‘svako nevin dok se ne dokaže suprotno pravosnažnom odlukom‘ kod nas je ‘farz’ iliti zakon i obaveza. Stoga i on zaslužuje vaše izvinjenje. Izvinite se odmah i četničkom vojvodi Šešelju, znate i sami da je u Haagu proveo više od deset godina a nema pravosnažne prsude. Milošević je dakle umro kao nevin i čist čovjek jer mu ništa nije dokazano od onoga iz optužnice. Kao i Alagiću. Šešelj je još na svu sreću našu živ ali iako je zamarao Haag, zaslužuje izvinjenje, nema presude o krivnji. Isto tako i Naser Orić naš ratni zločinac i gazija zaslužuje vaše izvinjenje jer kao što ne znate on je tamo osuđen na dvije godine zatvora za ratne zločine taman koliko je ležao nevin u pritvoru pa se ima smatrati da je oslobođen i smatra se. Izvinjenje tražimo i za Rasima Delića našeg gaziju i generala koji u Haagu dobio 3 godinice zatvora za neke nestašluke mudžahedina a tužilac to okarakterisao kao ubistva nemuslimana septembra 2008, ali kao što se opet pravite da ne znate, presuda nije postala pravosnažna jer je i njemu zbog nepravde puklo srce pa je prema tome to nevin čovjek. Umro je srećom prije pravosnažnosti odluke 16.04.2010. i zato sve ono što je Haag petljao i što mu je pakova se ne računa. Okačite to mačku o rep. Izvinite se i Aliji Izetbegoviću jer je očigledno po vama i on ratni zločinac ali moramo vas opet podučiti kad ste neznalica, istraga protiv njega nije zaživjela, umro je kao nevin. Pa i Atifu Dudakoviću jer se već zna da neće biti pravosnažne odluke ni za njega ni za onog sandžakliju Ganića što se na pravdi Boga razvlači po sudovima a gazija par excellence. Ma, znate šta ‘kauboju’, očekujemo izvinjenje i za Sakiba Mahmuljina jer i njemu je četničko tužilaštvo nacrtalo optužnicu a četničke sudije presudile 8 godina zatvora a on ni mrava ne bi zgazio a kamo li nemuslimana. Srećom, na vrijeme je od takvih dostojanstveno nestao u Turskoj, a što neki nazivaju bjekstvom.

* Ima nas još Bošnjaka koje je smrt spasila presuda ali ima i ostalih i ne želimo griješiti dušu jer nam to naša vjera ne dozvoljava a kojima ste se morali izvinuti, a radi se o bojovnicima iz Herceg-Bosne ponosne ‘koji su bliski HDZu‘, ne želimo da ih spominjemo jer smo tek naknadno otkrili da su to sve UZPovci Dragana Čovića i Tuđmana, a što je sada naš glavni adut u razdruživanju naše BiH. Pored ovih izvinjenja koje ultimativno tražimo od tebe ‘kauboju’, tražimo da obratite pažnju kako se širom naše Bosne ponosne postavljaju spomen-ploče Mladiću i Karadžiću koji su živi i dokazani ratni zločinci ili da obratite pažnju na ustaše po BiH a vi se ispod tog šešira pravite ćoravim. Ne mislimo na ove naše ustaše po Sarajevu već na one njihove po Mostaru, kad već ništa ne razumijete i kad o tome šutite.

Ako mislite da ne znamo da ste niko i ništa i da je vaša država za nas ‘probušeni dolar’, varate se. Širokogrudni smo pa vam sugerišemo da se izvinete i Hitleru jer ni on nema pravosnažnu presudu a već decenijama se barata sa tim da je fašista i ubica, dok se tek sada kad ovi genocidaši iz Izraela ubijaju našu braću u Gazi i Palestini vidi da se nije trebao tako brzo ubiti. Nema ni njegov Joseph Goebbels pravosnažne presude i umro je po presumpciji nevinosti kao čist i nevin po zakonu, zato ni njega ne izostavljajte kod izvinjavanja, kao što ne smijete zaboraviti još mnoge iz II a posebno iz ovog zadnjeg bh rata koji, ponavljamo, nemaju valjan papir da su zločinci, bilo da su živi ili mrtvi.

* Uzgred da znate da vas pratimo i vidimo kako poštujete, plaćate i navijate za ove genocidaše u Izraelu posebno za onog Benjamina Netanyahua ali to vam neće proći, jer mi pažljivo i stručno analiziramo i bilježimo. I pišemo pisma, posebno mi u Canadi iz ‘instituta’. U protivnom, ako se ne izvinete odmah i to javno, nećete više ni priviriti u Potočare i mogli bi, što se nas tiče iako ste za sada ‘odlazeći kauboj‘ da ne čekate kraj mandata već da odmah letite. To smo vam već nekoliko puta i poručili. Eto vam Amerike vašeg ‘probušenog dolara‘, za nas ne postojite više. Žalimo što kao Dodik nismo prije njega primjetili vašu dvoličnost i pristrasnost, Dodik je ‘zakon’.

Što se tiče spomenika kojeg je blagosiljao naš ‘gazija’ Željko Komšić bošnjački ‘zlatni ljljan’ a veselicu platio njegov ahbab Denis Bećirović, napravićemo u inat takvima još veći i noviji, već u septembru akoBogda ide nova fešta pored ovog ljiljana i još jedno otvaranje. Zvanično, ovo što ste gnusno i bez veze kritikovali je bilo radno.

I da znate, nama Bošnjacima nije dovoljno samo izvinjnje iako je sad najpotrebnije, mi idemo i dalje jer imamo uvijek dodatnih uslova i planova i ‘nikad se nećemo umoriti‘ što bi rekao naš idol Bakir Izetebegović ili naš uvaženi Reis Kavazović. Alagić i Delić i mnogi drugi već su dobili ulice u našem glavnom gradu, pa nek crknu-puknu dušmani a i vi sa njima. Pravo i sitina su na našoj strani.

P.S. lica i događaji u ovoj priči sasvim slučajno su – namjerni!

photo : Emir Ramić, ‘akademik’ Zukorlića, institut za izučavanje genocida, Canada, arhiv