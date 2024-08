ZALOŽI, ZAŽARI, MI SMO KOMENTARI : Komentari sa društvenih mreža su bh ogledalo : zašto je kritika američkog ambasadora u BiH u vezi izgradnje i otvora spomenika na Vlašiću nepresuđenom ratnom zločincu Mehmedu Alagiću izazvala toliko uvredljivih komentara bošnjačke raje?

– Ima jedna divna izreka ‘mudraca Alije Izetbegovića’ i to baš njegova, nije ukradena od drugih mislilaca i filozofa koje je ‘ćapio’ i objavio kao svoje a glasi : jedno mislim ujutro a drugo poslijepodne. Ili na bosanskom : jedno mislim na sabaHu a drugo oko akšama’. Po toj svojoj doskočici je i vladao, političario, ratovao pa izgubio i narod i državu i sklapao sporazume pa ih razvaljivao. Međutim, kod Bošnjaka, to ti je ‘farz’ ili pravilo, obaveza, i dalje tako rade, pišu i govore. Uz nju se komotno može dodati i nepisano, još jače pravilo : ‘valjaš’ im sto puta, jednom im ‘ne ugodi’, gotov si, ne postojiš. Po onoj filozofskoj ‘majke nad majkama’ Munire Subašić, kad je hrvatsku predsjednicu Kolindu proglasila ‘kraljicom Balkana’ a onda je ubrzo zbog jedne njene izjave izružila i oduzela joj titulu. ‘Munira politika’ – to ti je SDA politika, DF političarenje, to ti je političarenje tzv. ‘probošnjačkih’ a fino uvijeno nazvanih ‘probosanskih’ stranaka, ‘reisovanje’ i uvijeni stav ‘Ajtolaha’ Kavazovića iz dvora na Kovačima.

– Jučerašnja kritika američkog ambasadora u BiH Mr. Murphy-a (iako zakašnjela i nepotpuna, trebali su takav spomenik ne samo kritikovati već i zabraniti, osim toga ne izostaviti specijalnog gosta na otvoru spomenika Željka Komšića bošnjačkog člana Predsjedništva tobože iz reda Hrvata koji ne suosjeća hrvatske žrtve i boli) u vezi kičeraja i vjerskog doživljaja na Vlašiću pri otvaranju spomenika optuženom a ne presuđenom ratnom zločincu generalu ArBiH Mehmedu Alagiću, izazvala je pravu histeriju Bošnjaka po internetu, tv portalima i bh medijima.

Fino čovjek rekao ono što treba ‘Kao što smo i ranije govorili, građani ove zemlje zaslužuju bolje nego da se osobi optuženoj za ratne zločine odaje počast podizanjem grandioznog spomenika na planini Vlašić. To je uvreda za žrtve i njihove porodice’, a onda je otpočela paljba.

Osim nekoliko pozitivnih, na stotine je lajavaca, ‘patriota’, ‘vjernika’, ljubitelja islama i ugrožene braće na Bliskom Istoku ostavilo takve bljuvotine ambasadoru i Americi da ti se zgadi. Jednostavno rečeno, nedaju Bošnjaci svoje ratne zločince i vjeru islam i u tu svrhu spremni su po onoj ‘jedno ujutro a drugo…’ da se pokažu i ogole do kosti. Bez i trunke stida za oko 200 ubijenih nemuslimana pod akcijama ovog ratnog generala kojeg je samo smrt spasila osude za ratni zločin. Kao što je Aliju smrt spasila Haaške istrage. Uz notornu laž kako se ambasador nije oglašavao uz veličanje hrvatskih i srpskih zločinaca a jeste, i uz poziv na presumpciju nevinosti. Pa po toj logici ni Pavelić ni Joseph Geobbels nisu ratni zločinci jer im nije pravosnažno presuđeno, ma ovakvim Bošnjacima ni presuđeni ratni zločinac koj je utekao od kazne u Tursku Sakib Mahmuljin nije zločinac, nije ni optuženi Dudaković, ama baš niko, jer ‘Allahova vojska’ ne poznaje taj institut.

– Da se razumijemo, ovdje nema kritika zvanične bh vlasti i bošnjačke komponente u njoj ali mora se znati da su komentari ogledalo naše vlasti i države ma kako iza tasture stajala neobrazovana ili primitivna masa. Vidi pod Benjamina Karić ili pod Ramo Isak ili Dino Konaković, Zukan Helez … Zato jer ta i takva snaga drži i vlast i brani njene stavove. Sve je u trenu zaboravljeno, ono najvažnije. Da nije Amerike, Bosne i Hercegovine ne bi bilo ni na crtanoj mapi a kamo li među priznatim državama. Da nije bilo Amerike i njene snage, samo Bog na kojeg se ova nevjernička rulja poziva, zna koliko bi ih ostalo živih, da nije američke pomoći od završetka rata, ne bi se sa čim imao slikati pijani ministar Zukan Helez ili još raspojasaniji karikaturalni Ramo Isak. Da nije Amerike bilo i da je još nije, ne bi bilo ni Daytona i, iako jeste rogobatan i komplikovan, da njega nije bilo, ne bi bilo Bosne ni Bošnjaka. Bez Amerike i Zapada, ko bi primio blizu dva miliona izbjeglica, niko nije bježao na Istok i među Turke i Arape, svi su gledali da se domognu EU i Amerike i Australije, Novog Zelanda i Canade. Da nije Amerike ne bi svaka džamija, njih hiljade, imala kompjutere i pametne table, ne bi bilo Potočara i genocida ni srušene crkve u Konjević Polju, ni rezolucije o Srebrenici UNa oko koje se svađaju Bošnjaci otimajući se za ‘zasluge’…

– Ne vrijedi nabrajati jer bošnjačka logika se zna, već smo je pojasnili. Ona je ad hoc, ona je bezobrazna i isključiva i ‘šejtanska’ i đavolja, ona ako će mo pravo je i opasna. Posebno su ružni komentari u vezi ‘genocidne istorije Amerike’, pa prizivanje Hirošime, Iraka a tek komentari uz ‘braću Gaze i Palaestine’ zbog čega, umjesto da bijes usmjere na bogate a rasipničke šejhove i kraljeve Arape, prave performanse ispod prozora američke ambasade u Sarajevu ili pljuckaku VP Schmidt-a, to je vrhunac ovog vjerskog i političkog orgijanja i raskidanja odnosa između prijatelja i prijateljskih država.

I jasno k’o dan. Iz usta ovih nevidljivih ‘boraca’ i ‘tekbiraša’ progovara SDA/DF koalicija i bratija iz sličnih minornih šibicarskih parazita a pišu njihovi plaćeni botovi, dok vjerničke kletve i fetve posebno u vezi Gaze odašilju botovi ‘Ajatolaha’ i Reisa. Kojeg, uzgred, američki ambasador posjećuje više nego bh državnike. Što je opet velika zabluda i greška ambasadora. Najveći problem Bošnjaka jeste u tome što su namjerno po Alijinom receptu izjednačili vjeru i državu pa im svako ugrožavanje muslimana bilo gdje važnije od države i susjeda. Sve bi oni ‘halalili’ tj. oprostili Americi ali to što nema Bakira i SDA u državnoj vlasti i što je Amerika izraelski saveznik, to je u njihovim glavama najveći razlog za pljuvačinu i uvrede. Zna se da je ovakvu mantru skovala SDA i IZBIH i na izborne rezultate se ne osvrću namjerno već su krivca našli u Americi, pa jurišaju i bljuju vatru. Zaboravili sve ono od ranije. Zato ovakvi komentari nisu iznenađenje, odavno je Murphy u očima Bošnjaka ‘kauboj sa čizmicama’ kojem je već jednom upućena javna poruka u glavnom bh Gradu ‘go home’.

– Ovim načinom si se u svemu svrstali na stranu Dodika sa kojim su do jučer i unazad tri decenije ‘vedrili i oblačili’ i opet bi prije nego sa vlašću ‘trojke’ a svaki sastanak sa njim u vlasti proglašavaju ‘izdajom’ kao i dogovore sa Čovićem, računajući da su sva dosadašnja blagonaklona djelovanja Amerike bila samo radi njih. U tom pravcu su pored prve euforije sa Ukrajinom (bilo ono : mi i Ukrajina re razumijemo jer smo isti a sada je mi i Gaza smo isti) skoro zvanično (izjave podpredsjednika Zahiragića i glanogovornika SDA prof. Muhasilovića) počeli prizivati Putina i Iran, uz nezaobilaznu Tursku. Medijsko hvalisanje Hamasa i Hezbolaha o tome zorno svjedoči, uskoro će mo tako pisati i o Iranu.

Takvima zaista treba nekad pokazati i zube i pesnicu ali postoji nešto što s ezove ‘viši interesi’. Jer ne vrijedi drugačije. Ili, još bolje, treba ih prepustiti pučini pa neka plove, da se vidi dokle će dogurati. Žalosno je da je zbog djelovanja džemata po dijaspori Amerike isti takav prikriveni odnos prema Americi ‘u rukavicama’. Amerika je primila preko 150.000 nas izbjeglica i dala nam identitet, posao i državljanstvo, dala nam da gradimo džamije kao u Iranu na svakom ćošku ali mi bi još, nama uvijek malo. Pa hvaleći Ameriku ‘po službenoj dužnosti’ jer smo takvi, više se vežemo uz džemate Arapa i Turaka po USA nego što se prilagođavamo njihovim propisima a sve američke kandidate bilo za načelnika ili za Bijelu Kuću, cijenimo kroz prizmu islama i vjere i američkog odnosa prema Bliskom Istoku. Ogavno je, da smo čak i bezobraznu inicijativu jedne islamske udruge u Americi da se na zgarištu terorizmom srušenih tornjeva u New York-u izgradi ‘islamski centar’ a koja ideja je odbačena, branili i sa njom se solidarisali kroz ovakve i slične komentare uz već poznat ‘naš’ stav o tuđim žrtvama.

photo : američki ambasador u BiH Micahel Murphy, arhiv