Utica NY – IMA LI INFLACIJE U AMERICI? Jedini snabdjevač za sjeveroistočni dio države New York ‘National Grid’ najavljuje poskupljenje gasa i struje za dolazeću zimu i proljeće 2025. čak do 20%

a/ Što bi rekao onaj naš poznat vic i natpis na majicama ‘nisam ginekolog ali mogu da pogledam’, ni ja nisam ekonomsita ali hoću pogledati o čemu se radi.

Slušam, i čitam, vijesti govore o inflaciji dolara, o uticaju toga na euro ili jen ili čak na rublju, slušam o nekakvom padanju ‘indexa’ i dionica, svašta pričaju a brojke, simboli i cifre te oni crteži sa strelicom i one krivulje kao moj EKG na dolje ili gore za nas obične građane i uredne platiše poreza i računa ništa ne znače. Nama je najbolji pokazatelj inflacije brojka na računima i pozivima za plaćanje poreza, američke taxe. A brojke kažu : sve raste i sve se povećava samo radničke plate obične siromašne radničke klase kojoj tepaju ‘middle class’ (nešto kao ‘srednja klasa’) i penzije – to ostaje isto ili se planira povećati u malim i smiješnim procentima.

I oči naše vide, i naši džepovi trpe svaki dan neumorno štancanje novih cijena po ‘šoperima’, trgovinama ili benzinskim pumpama, gdje su toliko precizni da imaju cijene koje niko ne razumije. Najniža mjerna jedinica od dolara je ‘cent’ ili ‘penny’ to smo prvo naučili dolaskom u USA, ali ni to više nije tačno i isto. Cijepa se kod formiranja cijena i taj ‘penny’, vidim na benzinskim pumpama i na računima kad sipam gorivo, gdje mi daju novu još manju novčanu jedinicu od ‘centa’ koj anema ime a vidi se. Primjera radi, ako je cijena goriva po galonu 3.50 dolara (1 galon je 3,7 litara), imam na računu iza 50 ‘centi’ i dodatnih 9/10. Kako i šta je to, ne znam, ali to se naplati, makar to bio i deset dio ‘centa’. Kako to uzme sa kartice i koliko naplati od ‘centa’ ni to ne znam, ali što bi rekao naš narod ‘nakupi se toga’.

b/ U prodavnicma za ‘fasungu’ svaki dan su najviše zaposleni oni koji sa mašinom ispisuju nove cijene, štancaju ih nemilice. Cent, dva, deset ili trideset, cijene rastu svaki dan. Padanje cijena na dolje ponekad vidimo na bezinskim pumpama ali po stistemu ode gore trideset centi a smanji za deset. Čak su ove godine u državi New Yorik poskupile i markice za pisma dva puta, od nekadašnjih 50 centi po markici dogurali smo do ihahaj.

Znači – ima inflacije, ali samo za velike kompanije i za državu. Jer i taxu iliti porez stalno uvećavaju. Uvijek ista priča : sastane se opštinsko vijeće ili školski odbor i slično društvo i kažu ‘mora se na žalost povećati, inflacija’. Nekad se mora i zbog ‘investicija za našu djecu’. Ko bi uopšte posumnjao u dobrobit za djecu? Zašto da ne, kad se mora. Međutim, mora li se plaćati taxa ili porez dva ili tri puta, niko te ne pita. I zašto u državi NY imamo najveće taxe u USA? Nije valjda zato jer smo najsretniji ili najbogatiji, kad se zna da ima država koje nemaju toliko poreza i takvih vrsta.

c/ Primjera radi, u gradu Utica NY plaćamo opštinsku (City Tax), pa onda Okružnu (Oneida Tax) i na kraju School tax – školsku. Porez na kuću se plati kad je kupuješ ali isto tako i svake godine kroz taxu, i kod svakog slijedećg prometa. Računi za struju, vodu i plin su zbog tog poreza triplirani. Potrošiš plina ili struje za 50 a na kraju te sa taxom izađe skoro 150 dolara. Uz obavezno i famozno ‘delivery’, što je poseban dodatak na računima a znači dopremanje. Eto, po tome znam da ima inflacije. I znam da je neće osjetiti velike kompanije i korporacije jer čim vide da im manje love kapa u kasu, traže povećanje, bogatstvo je prokleto, nikad ga dosta.

Plate i pnezije, naravno, ne prate takve ‘potrebe’ i zato kad se i povećaju onda to ide u smiješnim procentima, do 30 dolara po čeku. Pa ti prati ako možeš. Ako ne možeš, država daje dotacije za troškove domaćinstva i hrane i moraš ići u socijalno. Pa aplicirati, pa kopirati svoje imovno stanje i druge dokaze i ako se ukaže da baš ne možeš, onda ti daju neki dodatak. Za kruh i hranu ili za struju i gas. Po mjerilima o zaradi. Prosječna oznaka siromaštva odnosno bogatstva je ovdje u Okrugu Oneida oko 15.000 godišnje po osobi.

d/ Ja bih, kad bi se pitao, više volio da ne zavisim od milostinje države već bih da svi plaćamo porez jednako kada bi za svakog bilo dovoljno i imao bih čime sve platiti. Ovako, najbogatiji ne plaćaju ništa ili simbolični porez, sirotinja plaća svaki porez a onda se država pojavi sa milostinjom. U toj milostinji i jeste ‘đavo u detalju’. Siromasima nešto crkavice a sebi više i svi zadovoljni. Čak, bogataši kao onaj tip Warren Buffet se hvale kako plaćaju manji porez od svoje sekretarice, eto toliko se brinu o siromasima dok ‘fake’ donacijama grade imidž dobrotvora. Dadne Warren Bill Gates-u ili njegovoj supruzi Melindi 30 milijardi i postaje fin, Bill Gates pokloni fondaciji supruge isto toliko i oba su fini i pošteni, čak im država i vrati poreza kojeg ne uplaćuju.

e/ Kad bi bilo drugačije, ne bi nam socijala ni trebala. Inače, ja to sa socijalom ili famoznom platom penzijom SSI nikako ne razumijem. Kako se može nekom dati mjesečan plata ili penzija a da nikako i ništa ne radi? Ili još gore, kako može i onaj što nikad nije radio i onaj što jeste deceniju ili više, imati istu penziju ili SSI? Pomoć iliti socijalu bi trebalo dati samo bolensnima i radno nesposobnim. Ostali, ili na posao ili nema love. Jok. Ovako, stvara se pravilo da je bolje ležati i imati socijalu a zdrava leđa nego raditi i opet završiti na socijali. Nisam za uravnilovku samo razmišljam realno.

Inflacija je dakle tu, potvrđuju to i račini kod doktora i tzv. ‘copay’, dodatak koji moraš platiti pored osiguranja. A doktori i osiguranja su toliko pohlepni da to nije normalno. Nižu i zidaju cijene da ti pamet stane. Obično vađenje krvi dođe preko 600 dolara da i ne pričamo o specijalističkim pretragama ili operacijama, gdje se cifre penju do desetina hiljada dolara. Na opravak zuba ne računaj, malo koje osiguranje to pokriva pa tako možeš jeftinije kupiti kuću u ovom gradu nego dobiti zube sa inplantima. No, nacijo, ne treba samo kriviti osiguravajuća društva iako jesu proždrljiva. Doktori i bolnice su prave fabrike za napuhane račune a ima i ovoga. Odeš kod doktora a onda ti dođe raču od više njih. Koji i nisu u toj ustanovi, već rade po ugovoru. Ne isplati se nikako biti bolestan. Jedan naš zemljak je davno dao poučan savjet ; ka dodeš na hitnu, traži da te pregleda samo jedan doktor, ostale odbij. Inače, može se desiti da svako ko se nadvirio nad tvojim krevetom, da ti pošalje ‘čestitku’.

f/ Da bi nas učinila što srećnijima, naša opštinska administracija je za razliku od ostalih država uvela pored povećanja troška vode i smeća još i obavezno stavljanje smeća u plave vreće. Koje koštaju do 2 dolara po komadu, manja je jefinija ali u nju ne može stati ništa, dok obje pucaju čim pokušaš nagurati više. Ali, bez njih ti neće odvesti smeće. I vreća mora biti plava, nikako drugačija, jer naše smeće je specijalno. Čak vreća ne može biti ni zelena, ona ekološka već plava. Smislili opštinari kako namlatiti dodatnu lovu. I, još, pazi ovo. Posebni su box sanduci za reciklirani materijal, ali ako ubaciš u plavu vreću, tu sve što ubaciš prolazi. Dakle, lova je mjerilo zaštite okoline a ne reciklaža. Majke mi i Tite mi, ovi naši u vlasti sve više liče na one naše u BiH. Naš novi načelnik koji je prije pobjede na izborima išao od vrata do vrata, obećavao je osim sigurnosti građana, čistoće još i smanjenje poreza. Prva njegova odluka, prijedlog vijeću nakon inauguracije bio je povećati porez opštine za 17%. Kao u Bosni.

g/ Da imamo inflaciju, potvrdila je i naša lokalna kompanija koja nas (i ne samo nas već i sjeveroistočni dio države ‘Up State’) snabdjeva plinom i strujom najavom poskupljenja plina za dolazeću zimu a struje za proljeće 2025. I to do 20 %. Niko ne zna tražiti ništa manje. Tako će mo na proljeće 2025. imati račune umjesto po 200 do 450 dolara mjesečno. Kažu, prate inflaciju i ekološke standarde te ulažu veliku lovu u poboljšanje usluga. Stvarno?!. Ne znam šta rade ali za mene je to baš ona prava inflacija. Kako je većina stanovnika u ovom našem gradu na socijali ili peneziji u okviru socijale (prosječno 850 dolara mjesečno), brzo ćemo svi to otkriti i saznati ­ne da je dolar devalvirao već da se ova kompanija očešala o inflaciju. Koliko će to uticati na svjetske burze i dionice, baš me briga, ja znam da je mene već udarila. Ova firma što nam doprema plin i struju ima interesantno ime, zove se ‘National Grid’. Što bi se reklo u prijevodu ‘Naconalna mreža’. Ili ‘rešeto’. Međutim, engleski jezik poznaje sličnu riječ koja se drugačije spelluje a isto izgovara, to je riječ ‘greed’ a znači ‘pohlepu’ ili ‘sebičnost’. Obje riječi se izgovaraju isto što zbunjuje ljude. No, praksa ne zbunjuje, već dvadeset godina imamo njihove usluge i znam da su više sebični i pohlepni nego što su ‘mreža’ ili ‘rešeto’. Plus, kompanija uopšte nije američka i ima sjedište u Londonu u Britaniji i tamo je kao i ovdje ‘mreža’, odnosno pohlepa. Iako je Amerika postala nezavisna 1776, 4. jula kada se oslobodila od Velike Britanije a koja nezavisnost je dobrim dijelom tražena zbog velikih poreza Britaniji, ironično je ali istinito, mi još uvijek plaćamo stranu kompaniju od koje smo se davno oslobodili. Nama ostaje taxa a njima prihodi.

h/ Oni, ova kompanija, mogu povećavati cijene i zidati ih i zbog još jednog razloga koji je dodatni problem platioca tih računa i koji nije samo karakteristika te firme. To je da su jedini snabdjevači ovdje, što znači da imaju i drže monopol. Nema druge firme, nema konkurencije, moraš onako kako oni hoće. To je inače u Americi poznati model uspješnog tržišng kapitalističkog poslovanja. Tako u svakom gradu imaš samo jednog vlasnika novina, tv ili radia, jednog vlasnika vode i tako redom. Pa se žali ako imaš kome. Ili piši u London? Nešto razmišljam, koliko će se potrošiti novinskog pera, tinte, tv i internet impulsa u ovim dolazećim izborima za američkog predsjednika na ove probleme, iako odgovor znam unaprijed. Malo ili nikako. Uglavnom će se sve svesti na bitku između Trumpa i Kamale Harris, i uz poneko političko prazno obećanje kako će se popravljati stanje nacije i standard života običnih smrtnika. Niko od kandidata se neće ni osvrnuti niti razmišljati o tome kako će se u ovoj ili nekoj budućoj inflaciji snaći štaznam, Elon Musk, Zuckerberg, vlasnik Amazon kompanije ili Goggle magnati, ili vlasnik ‘Wallmarta, kompanije ‘Microsoft’ dinastije Bil Gates-a, pomenuti Warren Buffet i da ne nabrajam još moge iz familija 1% koji upravljaju i vladaju nad onima 99 %. Eto, ja razmišljam i dođe mi teško kad pomislim kako bi oni prošli da sa 800 dolara mjesečno misle pozitivno i uživaju. I bude mi lakše.

