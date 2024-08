UDRUŽENI ZLOČINAČKI GENOCID NA BOŠNJAKE BEGOVE : Poslije načelnika Ibrahima Hadžibajrića zvanog ‘Beg’, poslije Senaid-Bega načelnika Ilidže i Abdulah-Bega Skake načelnika Sarajeva, evo vode svezana i Ibru-Bega, načelnika Trnova – Ibru Berila

* Tačno kao u onoj poznatoj sevdalinci (na bosanskom : SvedaHlinci, op…ali po autoru) Safeta Isovića kumčeta SDA bratije kojoj je po predanju nadjenuo ime, tuga se nadvila nad Bošnjacima. Opšti je udar na njih a posebno na Begove. ‘Kiša bi pala, pasti ne može, sunce bi sjalo, sjati ne može’, napjevava Isović i dodaje : ‘Ibrahim-bega svezana vode, svezana vode da ga objese..’

Odvedoše Ibru Berila decenijskog načelnika opštime Trnovo ali ne da ga objese već da ga priupitaju. Kako i odakle mu apartman na Bjelašnici, odakle mu stotine hiljada KMa na računu i imovina milionskih vrijednosti u Sarajevu i Trnovu, hoće još svašta daga pitaju ovi iz SIPAe i Tužilaštva. Nije pomoglo ni to što se Ibro-Beg smjestio prije hapšenja u KCUS ‘jer mu skočio šećer’, pretresli mu opštinu i auta te bankovne račune, čak i garažu njegove pomoćnice gdje je inače Ibro-beg držao ‘važnu arhivu Opštine’. Svoja sabrana djela korupcije. Sad će tragom Reisa i Bakira Izetbegovića nastati medijska bomba : udar na Bošnjake.

* Nacijo, nije to bez veze, sve ima vezu i halku i ovo je živi dokaz da se hapse samo načelnici i isključivo Bošnjaci. I to begovi. Prvo je uhapšen Ibrahim Hadžibajrić načelnik opštine ‘Stari Grad’, nadimak ‘Beg’ mu je nađen u ‘sky’ prepisci naših i njegovih mafijaša i u dogovorima oko klepanja i pranja love. Poslije je udar izvršen skoro istovremeno na Senaid-bega Memića načelnika Ilidže pa onda na gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skaku. Ova zadnja dva su još postali i begovski ambasadari, dekretom uvaženog Bošnjaka Denisa Bećirovića muža slavnije i poznatije ‘Prve Dame’ Mirele.

Dobro, ovaj Skaka se nije titulisao begom ali se zna da je iz begovske familije, on je bio više poznat kao načelnik i ambasador sunetlija. U brijačnici njegovog oca koju je naslijedio i koja je trebala postati ‘državni spomenik‘ sunetilo se sve od Bošnjaka što bi došlo na brijanje i sve se bilježilo u teku koju je nudio ‘pod određenim uslovima’ muzeju. Da mu se plati takav važan državni dokument po kojem su Bošnjaci postojali i prije Prvog bošnjačkog saborovanja. Kad je u pitanju državna lova on se ipak ponašao više begovski, zato smo ga svrstali u ovu ugroženu vrstu. Ima još begovskih načelnika ali ih ‘ne vode svezane’, kao onaj Ajnadžić ili Koldžo iz starije begovske generacije i mnogo iz mlađe koja preuzima fotelje, zato je ovaj ‘muhabet’ sa Ibrom loš znak.

* Postavlja se pitanje ko je slijedeći i dokle više da trpimo ove udare na viđene begovske familije i načelnike, ili zašto ne hapse po Republici Srpskoj ili po Herceg-Bosni? Ljudi, ovo nije bez veze i ‘nako’, jer opet poslije svakih izbora dolaze ponovo načelnici begovi. Eto, Irfan Čengić je iz begovske familije, Benjamina Karić je ispilila iz još poznatije Židovske familije begova, Efendić također, čak i privremeni Srđan Mandić malo tukne na begovsku lozu. Gluho bilo, hoće li i njih vodati vezane jednog dana, ako se ovaj ‘udruženi zlčinački udar na Bošnjake’ nastavi? Tim prije jer su i kanddiati za načelnike i ovogodišnje izbore ili isti ili novi opet iz begovskih avlija.

Odgovore na ova pitanja znamo. Kad se SDA sve sa Reisom vrati zvanično u državnu vlast a to će ‘abgd’ (Ako Bog Da a daće, Reis i oružane snage BiH su domovini već proučili dovu na Igmanu i uče je svaki dan u kasarnama tako da je zemlja u Božjim rukama) biti uskoro, staće i ova hajka i ovaj genocid nad begovima. Što se tiče ostalih entiteta i zašto se tamo niko ne hapsi, to je jasno ‘ko pasulj’ : tamo nema SDA i nema begova, tu su sve sami ‘četnici’ i ‘ustaše’. I još ‘udruženi’, bez toga ne ide. Kako su u organima BiH sada sve ‘ustaše i četnici’ i kako je vlast ‘trojke’ sve ‘dala’ njima i ‘predala im državu u ruke’, tamo se niko neće hapsiti sve dok SDA ne vrati državu sebi, tj. nama Bošnjacima i IZBiH.

* U ovom zadnjem ‘udruženom begovskom udaru i genocidu’ dalo se primjetiti kako krilatica ministra FBiH ahbaba Rame Isaka poznatijeg kao ‘hapsač iz hapsaHane’ (onaj koji sve redom hapsi, op…ali po autoru opet) kako informacije ‘više ne cure od kako sam ja ministar’, opet dobiva na snazi. Kao i u prethodnim hapšenjima, i ovaj Ibro-beg Berilo je saznao za dolazak ‘hapsača’ pa je završio u KCUSu ‘jer mu skočio šećer’. Eto, dočekao je ‘muriju’ u bolničkoj pidžami a ne ‘u odijelu’ kako je tvrdio Ramo, Ramo druže naš.

* Berilo je već decenijama načelnik, mijenjaju se godišnja doba i vlade, svake dvije godine nam dolazi sezona izbornih ci(r)klusa a Ibro sukladno tome mijenja stranke i vječito ostaje u fotelji načelnika. Započeo je kao kadar SDPa Zlatka Lagumdžije a onda kao kadar Bakira Izetbegovića, da bi se preobukao u Harisa Silajdžića i ‘Stranku za 100 posto bez BiH’, da bi se opet vratio u matično jato Bakira Izetbegovića, odakle ga kao i ostale begove, ‘vode svezana’. Za sada Tužlaštvo tvrdi da ‘vodi svezana’ Berila zato jer je skupa sa još tri uhapšene osobe počinio ‘sistemsku korupciju u sektoru gradnje i pranja novca‘. Baš čudno da Tužilaštvo inkriminiše uz Ibru i sistem za kojeg radi, vjerovatno su mislili reći kako je k.d. sistematično i udruženo pripremano. Radi se o tome da je načelnik nelegalno po zakonu omogućio da firma ‘Lok Pil d.o.o Sarajevo dobije dozvolu za gradnju na Bjelašnici parku prirode, gdje je prvo posječeno drveće i zemljištu njegovom odlukom promijenjena namjena. Dozvolio da park prirode postane građevinsko zemljište i tu je niklo moderno zdanje sa apartmanima. Za uzvrat, što je sasvim logično u BiH po svim zakonima antikorupcije, dobio je apartman na elitnom mjestu, kojeg je fiktivno pokušao prebaciti na treće lice, međutim već ga odavno renta njegova snaha.

* Berilo je tako ‘naletio’ i u zatvor doletio, međutim Nacijo nije fer. I nebojte se, begovi su izdržali i jače udare, dokaz je Bakir, Osmica, Sebija, Asim, Fadil.. broj kao u Srebrenici ‘još nije konačan’. Njega će kao i ostale malo prošetati, malo propitivati a kad vide šta beg Ibro zna i kobi sa njim potonuo, pustiće ga. I još, opet će biti načelnik, kandidovao se i ove godine po stoti put i po bh propisima sve ostaje isto. ‘Dok se pravosnažno ne dokaže‘. A to znači do ‘rozi Mašera‘, unedogled ili nikad. Uz ovaj za Bošnjake SDA tragični kraj ljeta valja reći i ovo. Bjelašnica je velika planina kao što je velika bošnjačka begovska familija. Na Bjelašnici ima još vikendica na parku prirode, počev od one Sebijine i Bakirove pa do one Asima Sarajlića ili braće Čampare. Nije beg Berilo ‘repa bez korjena’.

Jedina zamjerka ovima što hapse i vežu je što su predugo čekali ‘da ga odvedu’, ali niko nije savršen a posebno državni organi ganjanja i tužakanja. O Ibri Berilu i njegovim sposobnostima mediji su davno pisali nepročitane bajke koji ovi organi nisu nika dpročitali. Još prije skoro deset godina, znali smo kako vlada Berilo, ali smo vjerovali u njegovu ‘patriotsku begovsku dušu’. Znalo se za onu novinsku istraživačku priču sa junicama koje je država kupovala kao za Srebrnicu a on dijelio pred izbore, ali nismo se bavili stočnim fondom. Za razliku onih ministra Ramića u Srebrenici, Ibrine junice su bile pelcovane i zdrave.Te i takve junice su po njemu dobile i ime ‘berilovke junice’. Pisalo se i o tome kako mu Sarajevo daje dotacije ‘za povratnike’ jer u njegovoj opštini kao ima i Srba povratnika uz povrtanike Bošnjake, a on to krčmio i slagao na svoje račune, rekosmo : tužioci ništa ne čitaju a tek plicajci i bezbjednjaci. Po onom ‘pola sebi pola šarcu daje’. Davala Ibri i ona a davala i daje i sadašnja vlast. Sad su kažu blokirali nekih tričavih 600.000 KMa, a samo na računu njegove hanume i žene je još 200.000 KMa u ‘pričuvi’. Begovi nisu pali na teme, to su bili Bogovi.

I za prošlu godinu kad nema SDA u vlast Ibro je opet dobio poticaje za povratnike’.

Valjda po onoj pomenutoj Safetovoj ‘Kad svojoj djeci krojis haljine, kad svojoj djeci krojis haljine, kroji i mojoj, kao i svojoj, nek’ se ne pozna da su sirocad’.

P.S. imenai događaji u ovoj priči slučajno su – namjerni.

photo : udruženi zločinački genocid nad Bošnjacima načelnicima, arhiv