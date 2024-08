‘Roadpul’ izostavio BiH iz ankete kao da nismo u EU i kao da se kod nas ne pije

– Udruženje ‘Roadpul’ koje okuplja evropske saobraćajne policije, koordinira pojedine zajedničke akcije i vrši ankete iz domena saobraćaja, juna mjeseca ove godine je izvršilo kontrolu-anketu vozača na alkohol i drogu u 15 zemalja EU, dobili smo zanimljive podatke koji su poražavajući za BiH. Naime, podaci provedene ankete i istraživanja pokazuju da su stope vožnje pod uticajem alkohola i droge povećane u Hrvatskoj i Sloveniji za cijelih 3% što je najveća stopa u ovoj akciji u Evropi u kojoj je iskontrolisano 700.000 vozača. Od tog broja ‘uhvaćeno’ je preko 12.000 pijanih za volanom i blizu 2.000 pod drogama. Kažu, stopa alkoholiziranih je uvećana u odnosu na raniji period dok je stopa nafiksanih u slabom padu.

– Krajnji rezulat je za BiH poražavajući. Nas nisu ni testirali ni zabilježili, sramota. Hrvatska bilježi najveći postotak prekršaja jer je od 17.670 kontrolisanih njih 683 bilo pijano, Hrvatsku prati Slovenija a zatim Srbija, da bi na pozitivnom kraju završile Litva, Švedska i Slovačka. Njemačka je ovim testom ‘uhvaćena’ u uravnilovci : jednak broj je pijanih (1,185) kao i nadrogiranih. Anketa je s razlogom izazvala ogorčenje i bijes BiH udruženja alkoholičara i narko kartela iz dva razloga.

Prvi je, kotrolisana je Srbija iako nije u Evropi što je totalna nepravda. Mi smo bliži Evropi od nje i na karti smo uvijek u EU bez obzira primili nas tamo ili ne, bili smo i bićemo dok je Svijeta i Boga, i u svemu smo bolji od njih-Srba, ne samo u ekonomskim parametrima već i po opijanju i drogiranju. Ovo je namjeran udarac vlastima BiH i našim naporima da se približimo EU. Mora da su tome kumovale ‘velikosrpske’ i ‘velikohrvatske’ aspiracije, one uvijek nama prave smicalice.

Drugo, parametri ove udruge koja je testirala vozače su neprihvatljivi i nepouzdani. Zato jer samo u Sarajevu svaki dan naša policija zateče i uhvati najmanje deset do dvadeset pijanih za volanom i još bez vozačke, ili sa kaznama prekršajnim i do 200.000 KMa. Posebno petkom u povratku sa džume. Kako smo 99 posto vjerska država, stoga je ovaj podatak dragocjeniji i vjerodostojniji. Osim toga, ova udruga nije imala uvid u saobraćajne nezgode naših pijanaca u kojima je samo ove godine poginulo desetak ljudi i žena, što znači da nisu pravilno snimili stanje na cestama i ulicama. Kad se tome pridodaju izvještaji po ostalim kantonima-državama i gradovima, lako se da zaključiti da je u ovim statistikama BiH znatno i ciljano oštećena. ‘Em su nas izbacili iz EU, ’em su frizirali podatke, jer mi najbolje znamo koliko se godišnje kod nas proizvede a koliko uveze alkohola. Gospodo iz ‘Roadpul’ firme, mi smo samo prošle godine uvezli alkohola u vrijednosti od 231 miliona KMa, pa računajte. A tek, gdje su naši kotlovi za pečenje rakije, sajmovi šljiva i krušaka i slične manifestacije po čemu smo u svijetu već prepoznatljivi. Gdje je tu još i ona muslimanska bezalkoholna piva, a? I ona se računa, jer je piva.

– Što se tiče droge, i tu je anketa omanula i oštetila ugled i položaj Bosne. Molim fino, ima li ijedan dan a da u BiH nije kakava akcija strahobalnog kodnog imena u kojoj se uhapsi na tone kokaina, ekstazija po nekoliko kilograma ili heroina a dileri puste na slobodu, ili ‘slične materije koja izgledom ascoira na drogu’? Nema. Ima li dana a da nam banane ne pregledaju i ne buše šiljcima bezbjednjaci i da se tu ne nađe ‘bijeloga’, nama svako ‘selo šmrče bijelo’, Sarajevo ponajviše? Da ste samo zavirili u članke i dosijee EUROPOLa i Avde Avdića novinara SDA i islamske tv ‘Hayat’ pa u dosije ‘Tito i Dino’, pa u press konferencije Dine Konakovića našeg ministra VP ili ‘sky’ prepiske naših ‘bossova’, sve bi vam bilo jasnije. Kakva Columbia ili Venecuela ili Mexico, gospodo, mi smo centar Svijeta.

I sad će te vi reći da mi nismo u toj zajednici, ‘malo morgen’.

– Zato, žalba ide, apelacija za Strasbour je već skoro gotova. Najbolji pisači apelacija u SDA su već uključeni u ovaj patriotski posao, pridružili su im se i dva Denisa neprevazđeni eksperti za apelacije. Onaj Zvizdić i onaj Bećirović. Pa ćemo vidjeti ko to radi državi BiH o glavi i ko je namjerno ovakvim anketama izbacuje iz EU a našim dušmanima u okruženju daje motiv za likovanje i hvaljenje. Neće moći.

P.S. svaka sličnost sa događajima i licima u ovoj priči slučajno je – namjerna.

photo : ilustracija vožnje i alkohola, arhiv