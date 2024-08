HAMAS ODREDIO A SARAJEVO PRIHVATILO : “Međunarodni dan podrške za Gazu” je ustanovio vođa Hamasa prije nego je ubijen, današnja šetnja ‘građana Sarajeva’ u Sarajevu je u suprotnosti sa javnim pozivom i objavom od prije 12 sati da se neće protestirati dok ima turista u Sarajevu.

Tek prije 12 sati predsjednik Palestinske zajednice u BiH u Sarajevu Majed Maarouf uputio je saopštenje za javnost u kome navodi da je ta zajednica, s obzirom na veliki broj turista u Sarajevu, odlučila da ne organizuje proteste ili mirne šetnje, međutim, Sarajlije su danas ipak na ulici, ali navodno ovi protesti su u ‘organizaciji građana’. Očigledno je da se i sa ovom palestinskom organizacijom a posebno sa građanima manipuliše i da vlast ima umiješane prste u tome. Sve u dogovoru sa tom ‘nevladinom organzacijom.

Protesti u znak podrške Palestini i Gazi su postali zaštitni znak glavnog bh Grada i, iskreno, najava obustave protesta i šetnji su bili pravo iznenađenje, posebno razlozi takve obustave : ‘zbog velikog broja turista u Gradu kod kojih bi šetnje mogle izazvati nelagodu’. Današnja odluka da se ipak protestuje, više je od izenađenja. Napose, otkud takva iznenadna odluka i ko stoji iza ovoh današnjih protesta?

‘Građani’ kao organizator su preširok pojam da bi se u to povjerovalo. No, ono što se čulo i vidjelo na odgođenim pa održanim protestima danas posebno plijeni pažnju. Navodi se da se šetnja i protest održavaju u ‘povodu obilježavanja ’03. augusta Međunarodnog dana za podršku Gazi’, no takvo obrazloženje je naprosto netačno i laž je. Takav ‘međunarodni dan’ nije ustanovljen pa se čudi kako je olako Policija dala dozvolu za ovakav skup i za ovako kratko vrijeme, za druge vrste skupova i protesta treba uvijek vremena za provjere bezbjednosne situacije i regulisanja saobraćaja. Ovdje, sve završeno u roku par sati.

No, ono najglavnije. 03. august kao ‘međunarodni dan za podršku Gazi’ nije ustanovila nijedna međunarodna organizacija uključujući i UN, ovaj dan je međunarodnim prozvao jedino vođa Hamasa kojeg su Izraelci ubili prije neki dan u Iranu, u jednom od svojih govora neposredno prije ubistva.

‘Neka 3. august bude međunarodni dan podrške Gazi. U subotu, 3. augusta, pozivamo sve islamske zemlje na demonstracije na trgovima. Idemo podržati narod Gaze i palestinske zatvorenike u izraelskim zatvorima’.

Ovako je to ubijeni vođa Hamasa Ismail Haniyeh označio i utvrdio međunarodnim. A BiH i Sarajevo kao i svaka muslimanska zemlja, evo prihvatili. Uostalom ako su ‘građani’ organizatori ovih današnjih protesta a mediji kažu da jesu, i ako se na slikama vidi da ‘građani’ više liče na Palestince nego na bh državljane, zašto onda ne pokazati šta je nama Hamas! I ko nam je Ismail Haniyeh. I koliko ima Palestinaca u Sarajevu. Mashanllah, vidi šta ih je!!

Ismail je ‘šehid’, dabome, mnogi bh mediji su ga već tako obilježili a BiH kao ‘sekularna i građanska zemlja’ prati naredbe Hamasa.

photo : 03. august 2024, detalj sa današnjih protesta u Sarajevu, arhiv