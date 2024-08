HANKA PALDUM : majka me uspavljivala uz ilahije i kaside, posebno uz onu ‘Hoću s tobom da se napijem’

U Sarajevu se sprema još jedna ljetnja veselica, sad nastaje vrijeme teferiča i pjesme po čitavoj nezavisnoj, suverenoj i nepokorenoj Bosni.

‘Prva dama sevdaha’ je u ‘Avazu’ najavila festival ‘Sarajevo Sevdah Soiree“, što bi se reklo na francuskom ‘Sarajevska žurka sevdaha’, kojeg će ona počasno otvoriti 17. ovog mjeseca.

Pa je Hanka, naša baba Hanka ili na bosanskom ‘nana Hanka’ umjesto pita i jufki o čemu najčešće priča po novimama jer je došlo njeno vrijeme, cvrkutavo objasnila koliko su široki njena duša i Sarajevo, širi su od njenog osmijeha ili osmijeha načelnice Benjamine Karić, pa je naznačila kako sevdalinku vole i Francuzi iako ništa ne razumiju ali im je ona u Beču u ‘Mozzart Kući’ odpjevala srcem i dušom nekoliko ilahija pa su sve plakali od sreće, pa šta znam o svemu, ali najjače joj je ovo, citiram.

‘Kada me majka zaljuljala, pjevala mi je sevdalinke, ilahije i kaside, i to je zapravo dio našeg bića i naravno da mi je drago da mladi osjećaju i grade ljubav prema sevdalinci, tako će na pravi način izgraditi svoje ime i karijeru’.

Eto, gdje se, osim toga što Hanka ‘puni baterije u Beču u jednoj džamiji koju je sponzorirala, krije sva tajna naše ‘kraljice sevdaha’ i ‘snaga našeg bića’. U ilahijama i kasidama na čemu je odrasla i koje je Hanka spojila sa sevdahom. Kako nije navela iz tog repertoara koja joj je pjesma najdraža iz tog perioda ‘ljuljanja u krilu’, potrudili smo se pa pronašli o kojoj pjesmi je riječ. Radi se o njenom starom hitu ‘Hoću s tobom da se napijem’, odakle prenosimo nekoliko stihova. Pjesmu joj je ‘podvalio’ Haris Džinović, kako je rekla, inače ona ne bi nikad to odpjevala, nedavno je izjavila kako ga je izružila.‘Kud me bolan nagovori’ – ukorila ga je, a evo kako se ta pjesma čita i pjeva.

‘Danima te opet tražim//Kad mi trebaš nisi tu//Sama pijem noći duge//Usne hoće da se ljube//Što me dragi zaboravljaš//Sama pijem noći duge//Usne hoće da se ljube//Što me dragi zaboravljaš’.

A onda slijedi refren : ‘Hoću s tobom da se napijem//Hoću s tobom sve da razbijem//Hoću s tobom, moja tugo//Neću, neću ništa drugo//Hoću s tobom da se napijem’… Poslije su se ređali hitovi, sve je došlo na svoje.

Ne znamo šta je volio popiti njen sin koji se liječi od droga, koji je poodavno skrivio tešku saobraćajnu nezgodu u opijenom stanju pa se Hanka potrudila da ne ode u zatvor, znamo da je Džinović natjerao Hanku da pjeva ovakvu pjesmu, ali znamo zasigurno da pije isključivo zeleni čaj. Već godinama. I da se i uz čaj može i voliti i razbiti, dokazano u praksi. Uostalom, pila ga je i na Teferiču Fikreta Abdića gdje je ‘diva punila baterije’ i novčanik 2021. godine na pompeznom vašarištu Laburista BiH zvanom ‘Krajiško Ljeto’, pjevala je samo ilahije i kaside. Provjereno.

photo : Hanka Paldum i album ‘Gdje si dušo’ sa sa ilahijom ‘Hoću s tobom da se napijem, arhiv