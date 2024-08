DRŽAVNI MAĐIONAČARSKI T(k)RIKOVI : Američki mađioničar David Coperfield može trikovima da prebaci zgradu, helikopter ili brod sa jednog na drugo mjesto ili ih učini nevidljivima, ali za nas on je obični ‘ringišpil’ : kod nas nestaju živi ljudi, funkcioneri, generali, ratni zločinci i to bez ikakvih trikova, osim onih jednostavnih – državnih …

* Lako je biti mađioničar kad imaš sa čim, kad imaš opremu, mašine, specijalne efekte, ali majčin sine lako je sa stvarima ali ‘ajde ti to uradi onako, bez svega toga na narodu. ‘Ajde učini da nestanu živi ljudi, funkcioneri, vlast, presuđeni ratni zločinci, sudije i svako onaj ko je važan a poželi da bude nevidljiv, ‘ajde ako možeš. Jok, to može samo u Bosni i pomalo Hercegovini uz malo više Herceg-Bosne.

* Čuli smo, nismo mogli vidjeti jer to je nenadjebiv trik – kako je nestao iz Zemlje presuđeni ratni zločinac general ArBiH Sakib Mahmuljin, i danas evo dvije godine – još se čudimo a nema odgovora. Kad je trebalo da se prebaci magijom u zatvor zbog zločina sa mudžahedinima u ‘čistoj’ ‘multietničkoj’ i ‘zajedničkoj nepokorenoj i nebeskoj vojsci i da tu odleži osam godina – nestao. Niko ništa ne zna, samo Sakiba nema. Neki se kunu da su ga vidjeli u bolnici u Turskoj odakle se sa ljekarskim nalazima dopisuje sa Ministarstvom pravde, drugi kažu da se sunča na plažama Anatalije ali ‘haj ti povjeruj, Sakib je teleportiran na najsuvremeniji bh način. Saznao koliko ga sleduje zatvora i nestalo ga. Kad se baš pročulo da ga nema, onda ga onako s ‘one muške stvari’ počeli tražiti sudovi, policija i šta znam ko već ne sa namjerom ga ne nađu, zluradi vele čak i Interpol ga juri ali je toliko ‘smotana’ ova međunarodna organizacija a izvikana, nema od Sakiba ni ‘trave ni korova’. Ne znaju da je sve to mađioničarski trik bh pravosuđa, nije do Interpola.

* Nestao je još jedan general, zvani ‘NJIHA’ Fikret Prevljak SDA čudo od generala i logistike, čim se počelo šaputati da zna ko je ubio Dženana Memića ili da je ubici ‘držao merdevine’, mladića koji je prije osam godina ubijen pa se sva policija, tužilaštvo i sudije sjatili da to sakriju, da ne naštete velikom ‘vakifu’ Aliji Budnji SDA caru sa Ilidže. Mislio sam to je u domenu ‘incidenta’ po onom našem kad mi u bh ratu roknemo kojeg Srbina ili Hrvata ili kad ih roknemo malo više, do stotinu, koliko treba,’ a onda nam kažu ‘ne bi to ArBiH nikako, to je incident’ ili djelo ‘neke naše domaće budale’, kad li nacijo, prije par dana nestade još jedan.

Zamjenik federalne policije SIPAe Zoran Galić, bivši šef Granične policije najednom nestao sa radara, izgubio se i nema ga nigdje. Taman došli da ga uhapse a njega nema kod kuće. Vjerovali smo kvalifikovanom ‘hapsahni’ Rami Isaku koji po medijima hapsi sve živo i mrtvo čak i zastavu Republike Srpske ili Hrvatske u FBiH po crkvama, jer je rekao da odkako je on ministar FBiH Policije da ‘kriminalce fataju u pidžami i gaćama’ a ne kao prije njega ‘sa kafom i u odijelima’, hoće reći sad ne znaju da Ramo stiže jer Ramo je perfektan i nema ‘curenja inforamcija’ a prije su znali da Policija dolazi, ali raja, Galić nam ukopa Isaka sve sa njegovim sinovima i helikopterima. Odšetao nekud, prhnuo, možda je čak i Ramu pozdravio prije odlaska. Ipak, oni su ‘raja’, Ramo je ministar a Galić zamjenik SIPAe.

* Nacijo, nema ovakve države niđe, Zemlja Bosna je sasvim o.k. ali država je što no kažu ‘za umrijeti’. Ili za pobjeći, dušu dalo. Sad se vode rasprave ne o tome gdje je Zoran Galić već kako je saznao da dolaze po njega zbog nekakvih zloupotreba, mita i korupcije i ko mu je javio. Ista priča kao i kod Mahmuljina ili Prevljaka lansirana da bi se mi obične budale svađale i lomili koplja ko je krivac. Bože gluposti, nisam pravnik što ono kaže ono čudo SDA od inteligencije, onaj ‘patriJota’ Haris Zahiragić ‘ali mogu pogledati’ pa reći. Krivac je država i sistem, a takozvanim bjeguncima je javio opet taj isti istem. Kolega sa posla, jaran u Tužilaštvu, rođak u Sudu ili na granici.

Doduše, ovom Galiću bivšem šefu Granične policije je bilo najlakše nestati. On je prije par godina u jednom intervjuu izjavio kako je bh granica ‘ko švicarski sir’, dakle šuplja i nepokrivena, zato jer kaže Sarajevo (čitaj : bošnjačka ergela u vlasti) neće da se poveća broj policajaca već samo proizvodi funkcionere. I dodaje, dok se mi ‘udaramo po kancelarijama guzicama od gužve jer nas ima previše kao i funkcija, granica prazna’. Eto, prvi ‘graničar’ je znao kuda i kako prhnuti. Saznajemo u ovoj magiji još nešto, slično kao u nestanku Mahmuljina. Galić je bolestan, zabolilo ga taman kad su ga trebali uhapsiti i putem advokata dok on ležerno posmatra iz Hrvatske šta se dešava, hoće u penziju. Ne da ga razriješe već da ga penzionišu a u BiH će kaže njegov advokat ‘doći kad mu se zdravlje popravi’. Gluho bilo ista dijagnoza kao kod Mahmuljina. Dakle, on hoće kako bi ‘Ameri’ rekli da ‘časno bude penzionisan’ jer onda možda dobije i otpremninu od nekoliko desetina hiljada KMa, kako se daje vrlim i važnim penzionerima u BH kad se oproste od rada. Ja bih mu dao kad bi se pitao. Kad je mogla i nekadašnja ‘prva BH dama’ Sebija Izetbegović uzeti 30.000 KMa nakon što je utvrđeno da nema dipomu ni profesiju pa dobila otkaz, pa nakon toga postala ‘poslanica’ u skupštini Kantona Sarajeva umjesto da je osude, što ne bi i Galić. Znam, Bošnjaci bi reagovali poznatom kovanicom ‘on je blizak HDZu’ a što im je najveći adut odkako su postali opozicija za raspič države, međutim u krivu su. Slijedom toga bi mogli reći, neko i hoće, da je Sakib Mahmuljin ‘blizak Bakiru i Sebiji a još više Edoganu’, čim Tayib neće da ga vrati u voljenu domovinu iz koje je zgladio. Mora da mu je dao i pasoš, imovinu je on ranije prebacio u majku Tursku.

* Ima toga još, ovo sa nestancima je daleko veći uspjeh od mađioničarskih vještina David-a Copperfield-a i odavno je to ne pojava već problem. Ali samo za obični narod, za državu to je evropski uspjeh. Zato što iza ovih bjegunaca stoji država a iza David-a kao što rekosmo lova i tehnika. Nama je prije sedam godina ‘nestala’ i sutkinja Opštinskog suda u Sarajevu Lejla Fazlagić jer je trebala biti uhapšena sa ekipom jarana Alije Delimustafića, sudija i advokata, koja je od mrtvih Židova Sarajeva falsifikatima krala imovinu pa je preprodavala, i evo pojavila se. Kažu, vratiće se, sud je ukinuo tjeralicu i ugasio Interpol potjernicu, pa će se ona ‘dokazati na Sudu’. Na isti način je godinama u Hrvatskoj boravio i advokat Faruk Balijagić.

Bježe iz BiH ne samo sudije i policajci već i ratni zločinci, oni posebno. Skoro svaki od njih dolazi redovno na Sud a kad treba doći i ostati u zatvoru, nema ga. Uglavnom su to Srbi jer kao što znamo Bošnjaci nisu ratovali puškama i granatama, već sa Konvencijama o ljudskim pravima i sa Kur’anom u džepu i kod njih nema ratnih zločinaca, sve su to ‘gazije’, heroji i ‘naši spasioci’, uz poneku ‘domaću budalu’ kako je Stari Izetbegović tepao svojim teroristima i ubicama. Tako da sada imamo preko 60 osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji. Neda ih Srbija jer su njeni državljani, takav nam ‘pao grah na devet hatmi’ a ‘mudrac’ Alija i vlast potpisali. Ko skrivi državi BiH bježi u Srbiju ako je Srbin, ako je Hrvat u Hrvatsku. Ako je Bošnjak-zna se, u Tursku ili u Dubai. Države su dogovorile a sad jedna drugu prozivaju i napadaju. Tragom tih propisa prvi je nestanak otpočeo Ante Jelavić, član bh Predsjedništva, poslije je sve to slavna bh istorija, neda mi se više nabrajati ovo magično teleportiranje, ovo svjetsko a bh čudo.

* Iako postoje ‘sporazumi’ o izručenju kriminalaca i potpisi o suradnji država u krivičnom progonu, oni se primjenjuju ‘ad hoc’, hoću reći od slučaja do slučaja. Po ‘džentlmenskom dogovoru’. Ovoga ti damo, ovoga nedamo.

Da vam kažem, ne nestaju samo ljudi iz BiH, i nama dolaze ihahaj, nestaju i ‘njihovi’. I još, takve nećemo ni mi da izručimo i vratimo, jok. Primjera ima više, pomenuću samo notorne krminalce – braću Zorana i Zdravka Mamića, koji su u milionima opljačkali zagrebački ‘Dinamo’ pa kad je stigla presuda osvanuli u ‘rodnoj grudi’, u Hercegovini. Razvijaju biznis, mediji ih hvale kao da su uložili milijarde u BiH a ne u svoje hacijende i poslove, a oni hvale Bosnu na sve rupe od tijela. Čak se jedan od njh hvali kako je dao mito sudiji, neki skupi sat, pa opet ništa. Sudiju terete a njega hvale. Naši su državljani,nego. Pobjegao je kod nas i Branimir Glavaš ratni zločinac iz Hrvatske i njega nedamo, prije njega je stigao inkognito biznisman Kutle, ma ne mogu više da nabrajam. Iz Srbije u uzvratnu posjetu nam kao zamjena za ratne zločince stižu ubice i banditi jarani sarajevske jalije, samo pređu Drinu i eto ih kod kuće. ‘Škaljarci’, trgovci drogom, profesionalni rokatelji, svega ima, samo navali u raj na zemlji.

* Ako nam je predsjednik suda BiH Debevec zbog zloupotreba i korupcije u kućnom privoru a jeste, smijenjeni direkor OSAe najveće bezbjednosne agencije u BiH ‘Osmica’ Mehmedagić, električar sa tri falš diplome ako nam je samo izišao iz pritvora i čeka optižnicu, kad nam je bivši premijer federalni Fadil Novalić u zatvoru, kad nam tužioci kažnjavaju svoje kolege sa ‘javnom opomenom’ (nemoj više tako) ili umjesto zatvora im izriču novčane kazne, kad nam je granica kao ‘švicarski sir’ i jer svaka velika ‘riba’ može saznati šta će se sa njom desiti i to na vrijeme, kad nam ratni zločinci presude dočekuju sa slobode ili kad se sa kriminalcima dogovara i sporazumno izriče smiješna kazna koju plate parama, kad nam pritvorene pa odmah puštane šefove federalne policije njihov ministar dočekuje tortom i plotunima počasti, šta bih onda pored toga mogao poručiti tom hvalisavcu David-u Copperfield-u i njegovim mađioničarskm vještinama a da ga ne uvijedim ?

Sikter David-e, ovo što bh država zna i što čini u ovim vještinama i magiji, to je za tebe ‘špansko selo’. Hoću reći bosansko. Mi smo za tebe Švicarska, eto da znaš, čim nam je granica ‘švicarski sir’.

P.S. Svaka sličnost sa licima i događajima slučajo je – namjerna.

photo ilustracija : iluzionist i mađioničar David Copperfield, arhiv