Sandžački ‘englezi’ džemata u Nev York-u isprintali na brzaka plaketu onako kako se izgovara, a ‘majka Munira’ potpisala sa bratom Muratom i uručila je sandžakom ugostitelju …

Prilikom zadnje ekskurzije u New York jula ove godine u povodu donošenja Rezolucije UNa o Srebrenici, ‘majka nad majkama’ Munira Subašić je nakon izlaganja u zgradi UNa, i performansa sa Zlatkom Lagumdžijom u vezi srebreničkog cvijeta spomen-obilježja u haremu zgrade UNa, otišla da obiđe sandžačke džemate gdje je opet ‘održala poučan’ govor (šehidi, četnici, ustaše, žertve genocida…) , prodavala svoju i Muratovu knjigu “Srbija i Hrvatska u međunarodnom oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini” i zasadila budući spomenik ispred jedne džamije, dodatni srebrenički cvijetak. Poslije su svi skupa otišli da ‘papaju’ u restoranu ‘našeg Sandžaklije’ pod imenom ‘Uncle Paul’. Kod strica, dajdže ili amidže, koji inače dočekuje ‘sa obrazom’, punim tepsijama i činijama te gajbicama pića bh specijalce državnike iz BiH kad dolaze u ‘zvaničnu posjetu’. Tu u kafani Dine Redžića (Uncle Paul) nabijaju guzove i ‘naše’ diplomate u New Yorku, Sven Alkalaj je ovdje ‘rado viđen’ gost, svraća i Lagumdžija, Željko Komšić obavezno. ‘Majku nad majkama’ su pratile kamere opet Sandžaklije Krcića moderatora fašizoidnog vjerskog i naci-portala Bošnjaci.net a u vlasništvu Reisa i IZBiH, to je njen glavni ‘medijski pokrovitelj’ čim sleti na tlo USA.

Da bi sve izgledalo kako treba i da bi se imalo slika i vijesti, ‘majka’ je vlasniku restorana uručila plaketu- zahvalnicu ‘za sve što je učinio za nju i žrtve Srebrenice’, u koje zasluge se najviše ubrajaju ugostiteljske usluge gostiju, računajući i smještaj i žderačinu Munirine delegacije. Međutim, bez ikakve potrebe jer plaketu daju ‘našem čovjeku’ u brzini ‘štampači’ plaketa su želeći što više biti ‘pravi Eneglezi’ napravili medveđu uslugu i sebi i Muniri, tako što su onako ‘po Vuku’ – piši kako se izgovara, čitaj kako je napisano, ‘Pokret majki enklave Srebrenica i žepa’ preveli na engleski jezik kao ‘The Modder’s action of The Srebrenica Zepa enclave’. Izveli su ‘modernu’ umjesto majčinske akcije i to sa dva ‘d’, baš onako kako se u izgovoru ova riječ i čuje. Majka umjesto ‘Mother’ postala ‘Modder’.

Munira aktivistkinja, političar, govornik i svjetski putnik iako i sama već ‘bifla’ engleski da je ‘ceo svet razume’, nije uopšte primjetila ovu prevodilačku fonetsku i ‘feller’ grešku, vlasnik i ekipa koja je printala zahvalnicu nisu na to uopšte obraćali pažnju. Važnije im je bilo ono tamo napisano na našem jeziku ‘sretni smo što kod vas možemo krkati i piti do mile volje na račun žrtava genocida’, pa su se sa takvom plaketom i uslikali.

Ništa bez Vuka Karadžića, čak ni u engelsko-bošnjačkom prijevodu.

photo : plaketa Munire Subašić za sandžakliju ugostitelja u New Yorku, arhiv