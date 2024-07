NOVA TAKTIKA ‘TROJKE’ LIJEČI RADNIČKE BOLJKE : Sarajevska vlast našla krivca za sudbinu NUBBiH, napucala radnike da smijene direktora Nacionalne Biblioteke Ismeta Ovčinu.

* Generalno, osim bolesne i nemoćne djece, ne treba nimalo žaliti radnike u BiH, penzionere, rudare ili bilo koju takozvanu radničku klasu u BiH ili građane. Nipošto, jer tu nema više ni penzionera, ni radnika ni građanske klase, svi su postali dželati sopstvene sudbine i obična amorfna masa kojom vlast manipuliše.

Šta znam, da se ne ide u širinu, osvrnimo se samo na svakodnevne kuknjave, proteste, jauke za platama ili neuplaćenim penzijskim fondovima ili prodajama poduzeća, nedostatak ljekova i svih ostalih problema koji nas dočekuju iz minuta u minut i uporedimo to sa glasanjem na izborima. Isti oni kojima je vlast oduzela sve, čak i živote im uništava, uvijek su spremni da tu i takvu vlast podrže i poslušaju. I onako gladni, bolesni i poniženi arlauču i glasaju već tri decenije za ‘svoje lidere’ i ‘vođe’.

* A vlast sve razradila : donijela zakone koji samo njih obezbjeđuju a ostale neće da donose, razbila radničku klasu po sindikalnim ograncima, podmitila vođe sindikata i penzionera, pa svaku pobunu ili protest uguši poznatim smicalicama. I po zakonu, jer smo ‘država zakona’. Kad baš zagusti, obeća ili nađe nešto crkavice i to isplati a poslije sve po starom. Najočitiji primjer smo dobili ovih dana uz ‘slučaj’ Nacionalne Univerzitetske Biblioteke o čemu smo pisali, gdje vlast nije samo ostala vjerna svojim dosadašnjim metodama. Usavršila se pa napucala radnike ove ustanove na ‘revoluciju’.

I čak, dala im pravo da, iako ga nisu birali, sami smijene svog direktora Ismeta Ovčinu. Obećane neisplaćene plate sarajevska ‘trojka’ je uložila u sitnosopstvenički interes takozvane radničke klase, njih četrdesetak uposlenika koji već četiri mjeseca nemaju platu i rezultat je pun pogodak. Za sve u NUBBiH je kriv Ovčina, ‘neka visi Pedro’. Kao, para je bilo ali direktor nije isplaćivao plate, trošio je i putovao kako je htio a javnost zamajavao lažima. I, pazi sa dovo, ‘on je davno trebao otići u penziju’ a neće, i čak ‘neda ključeve i pečat, nije se pojavi na poslu.

* Ma zaista, preslatko. Ono što genijalna vlast osmisli ‘to ni pas s maslom ne bi polokao’. Osim radnika. Radničku klasu su predstavili kao ‘stručni kolegij’ a pozvali se i na Zakon o radu BiH, genijalno. Direktoru je odzvonilo jer je po medijima iznio glavne krivce za sudbinu i propast ove najveće kulturne i državne institucije koju vlast namjerno uništava, red je da ga ‘radnička klasa’ kazni surovo. Ne oni, ovako je slađe i čistije. I naravno, našlo se rješenje da se zaobiđe sopstvena odgovornost za propast ovog velikog nacionalnog blaga. Odlaskom direktora će sve teći ‘kao po loju’. No, ono najglavnije neće bit riješeno. Radnici će dobiti svoju zaostalu crkavicu ali neće se pokrenuti nikakva odgovornost vlastodržaca koji su svojim postupcima dovršili ono što u ratu nisu dovršili ‘četnici’ sa Brda paljenjem Vijećnice, o čemu smo više puta pisali.

Naime, NUB je od osnivanja bila smještena u Vijećnici a poslije obnavljanja iste za što je pare dala EU i to sa posebnim zahtjevom da se u Vijećnicu vrati NUBBiH, Vijećnica je privatizirana i nije dozvoljeno da se knjižni ptencijal i ostalo blago smjesti u nju. Ostaci spašenih knjiga i dokumenta su djelovanjem direktora i radnika smještani po privatnim podrumima, veći dio je završio u podrumu kampusa Univerziteta u Sarajevu, ni po koju cijenu NUB nije dozvoljeno da se vrati tamo gdje je bila i da služi narodu kao nekad.

Vijćenica je postala prvo leglo SDA stranke za sijela i vjenčanja a poslije ‘trojke’ vlasništvo Grada Sarajevo. Najveselija ulična gradonačelnica Benjamina Karić je preuzela zgradu i pretvorila je u kičeraj, mahalu i prostor za slikanje, ulaz je čak i radnicima ove Biblioteke omogućen jednom godišnje besplatno, ostalim danima uz ulaznicu. Knjigama i ostaloj dokumentaciji NUB nije dozvoljen povratak. Čak je i Sud u Sarajevu odlukom potvrdio želje Benjamine i ostatka ‘trojke’, dok još vodi maratonski spor po tužbi NUB da im se dozvoli povratak u Vijećnicu čitavu deceniju bez izgleda da usvoji takav zajtjev. Za uzvrat, Benjka je omogućila Reisu Kavazoviću da mjesečno dobiva naknadu u do sad neobjavljenom i tajnom iznosu na ime nekakve šerijatske hipoteke, jer je nekada Vijećnica navodno bila njegova.

* Dakle, umjesto glavnog krivca za sudbinu NUB – gradska vlast, vlast je našla krivca a ‘radnička klasa’ izvršioca. Direktor! Niko se ne upita čak ni to, ako je davno trebao ići u penziju, zašto direktor nije penzionisan. I napose, kako može biti penzioner direktor SIPAe a ne može direktor Biblioteke. Glupo pitanje, ima ih još ali čemu. Ovdje se radi o osveti vlasti i vječnom uništenju nacionanog blaga. Smjenom direktora i dalje, ono neće biti vraćeno u Vijećnicu i polako će istrunuti po podrumima, i dalje će kad potroše ovo crkavice radnici kukati ne pitajući se otkud sada Sarajevo ima para a četiri mjeseca ih nema, a do tada, smisliće se nešto drugo. Doći će neka druga Benjka ili premijer Nihad Uk, ili slični njemu.

Takve ‘radnike’ ne treba zaista nimalo žaliti, treba im dati samo pohvalu za njihovu sitnosopstveničku glupost. Problem sa neisplaćenim platama je realan i treba ga uvažiti, međutim po plate su trebali ići kod Benjamine Karić ili u Skupštinu Kantona pa i kod Reisa a ne u kancelariju direktora.

Umjesto toga, oni su povjerovali da je para uvijek bilo a da direktor namjerno nije htio da ih isplati.

Zbilja, ko takvog monstruma ne bi smijenio.

photo : direktor NUBBiH Ismet Ovčina, arhiv